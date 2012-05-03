7 марта в истории 7 марта именины празднуют: Леонид, Андрей, Афанасий, Варвара, Виктор, Владимир, Иван, Иосиф, Ирина, Михаил, Петр, Федор.

Знаменательные события

321 - по приказу римского императора Константина I Великого воскресенье объявлено выходным днем

1530 – Папа Римский Климент VII отказал английскому королю Генриху VIII в разводе, это подтолкнуло короля к созданию англиканской церкви

1573 - Иван Федорович основал во Львове первую в Украине типографию

1609 - потерпела крах попытка бояр низложить царя Василия Шуйского

1866 - в Японии заключен союз Сацума и Тьосю с целью свержения сегуната Эдо

1876 - день рождения телефона: Александр Белл запатентовал изобретенный им телефонный аппарат

1912 - Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса

1921 - Харькове Совет Народных Комиссаров Украинской ССР принял постановление «Об организации рабочих факультетов»

1933 - в американском городе Атлантик-Сити Чарльз Дарроу придумал популярную и сейчас игру «Монополия»

1941 - для поддержки греческой армии в боевых действиях против Италии премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль направил в Грецию 58 тысяч британских и австралийских военных, ранее дислоцированных в Египте

1943 - президиум Верховного совета СССР присвоил Иосифу Сталину звание маршала СССР

1954 - дебютанты мирового чемпионата по хоккею - хоккеисты СССР - разгромили канадцев со счетом 7:2 и стали чемпионами мира

1960 - в СССР сформирован первый отряд космонавтов

1987 - победив по очкам в 12-раундовом поединке Джеймса Смита, «железный» Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира по боксу среди профессионалов-тяжеловесов по версии World Boxing Council (WBC)

1989 - на Черкащине основали историко-культурный заповедник «Чигирин»

1992 - сыграны первые матчи первого футбольного чемпионата Украины

1992 - после свержения президента Звиада Гамсахурдиа в Тбилиси объявлено о создании нового органа власти, Государственного совета, председателем которой стал бывший глава Компартии Грузии Эдуард Шеварнадзе

1994 - Верховный суд США принял решение, согласно которому пародии на оригинальные разработки не являются нарушениями авторских прав и не требуют получения лицензий или разрешений от обладателей таких прав

1997 - ученые Эдинбурга первые в мире вывели клонированную овцу Долли

2000 - Украина отправила специальные отряды миротворцев в Косово

2014 - открылись XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (Россия)

7 марта - родились

1671 - Роб Макгрегор, горец-разбойник по кличке Роб Рой, шотландский Робин Гуд

1765 - Жозеф Нисефор Ньепс, французский изобретатель, один из создателей фотографического процесса: в 1820-е годы изобрел способ фиксирования изображения с помощью светочувствительного асфальтового лака

1845 - Даниель Дэвид Палмер американский врач, основатель современной методики хиропрактики

1850 - Томаш Масарик, чехословацкий общественный и политический деятель, первый президент Чехословакии (1918-35 гг.)

1855 - Робер де Монтескью французский писатель, коллекционер, библиофил и покровитель искусств

1856 - Порфирий Денисович Мартынович, украинский живописец, график, фольклорист и этнограф

1872 - Пит Мондриан голландский художник

1875 - Морис Жозеф Равель, французский композитор ("Дитя и волшебство", "Испанская рапсодия", "Болеро")

1878 - Борис Кустодиев русский художник-портретист

1894 - Сергей Георгиевич Лазо, российский революционер

1903 - Михаил Леонтович советский физик-теоретик, академик

1904 - Ивар Баллангруд норвежский конькобежец, четырехкратный олимпийский чемпион 1908 - Анна Маньяни, итальянская актриса ("Мираж", "Розовая татуировка", "Рим - открытый город", "Мама Рома")

1924 - Кобо Абэ, японский писатель ("Женщина в песках", "Чужое лицо", "Человек-ящик")

1928 - Владимир Чивилихин советский писатель-прозаик

1932 - Владимир Дахно, украинский кинорежиссер и художник-аниматор

1940 - Виктор Савиных советский космонавт, дважды Герой Советского Союза, ученый

1941 - Андрей Миронов советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

1948 - Шамиль Тарпищев российский теннисист, тренер, общественный деятель

1959 - Лучано Спаллетти, итальянский футболист и тренер

1960 - Иван Лендл, американский теннисист чешского происхождения; победитель Australian Open, French Open, US Open

1966 - Владимир Драчев советский, российский и белорусский биатлонист, тренер, призер Олимпийских игр

Умерли 7 марта

1274 - Фома Аквинский итальянский философ и теолог

1803 - Прасковья Жемчугова русская актриса и певица

1919 - Мария Пушкина (Гартунг) русская дворянка, старшая дочь А.С.Пушкина

1925 - Александр Введенский русский философ, психолог, логик

1999 - Стэнли Кубрик американский кинорежиссёр и продюсер

2009 - Ян Арлазоров российский артист эстрады и актер театра, Заслуженный артист России

2012 – Кузьмович Ольга, украинская журналистка, писатель, общественный деятель, председатель Союза украинских журналистов Америки

2014 - Анатолий Кузнецов советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.