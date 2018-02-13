8 марта в истории

Знаменательные события
1618 - немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал свой третий закон движения планет: квадраты времён обращения планет вокруг Солнца относятся, как кубы их средних расстояний до Солнца. Законы Кеплера станут основой для открытия Ньютоном закона всемирного тяготения
1722 - по указу Петра I в Петербурге начались систематические наблюдения за погодой
1824 - Ференц Лист успешно дебютировал в Париже
1857 - прошла забастовка текстильщиц Нью-Йорка, вошедшая в историю как «Марш пустых кастрюль» 1862 - в Нью-Йорке повесили последнего американского пирата Натаниэля Гордона
1910 - француженка Элиз де Ларош стала первой женщиной-пилотом
1910 - решением Социалистического Интернационала (Копенгаген) день 8 марта был объявлен Международным Женским Днём
1914 - вышел в свет первый номер журнала «Работница»
1917 - в Петрограде прошли женские демонстрации cуфражисток с лозунгами «Хлеба и мира!», на следующий день к забастовке подключились рабочие Путиловского завода, начались стычки с полицией
1928 - Монастырь Босых Кармелитов в Бердичеве стал заповедником
1946 - псевдособор во Львове под давлением коммунистического режима отменил Брестскую унию 1596 г. Начало уничтожения Украинской греко-католической церкви
1950 - СССР объявил о наличии атомной бомбы
1953 - газета «Правда» впервые опубликовала лозунг «Народ и партия едины»
1963 - Н. Хрущёв заявил, что в СССР нет проблемы «отцов и детей»
1965 - Международный женский день 8 марта стал нерабочим днём
1988 - семья Овечкиных из Иркутска захватывает самолёт и пытается бежать из СССР, штурм самолёта приводит к человеческим жертвам
1988 - в США начали бастовать сценаристы телесериалов, требуя повышения оплаты своего труда. Под угрозой оказался выпуск даже таких популярных мыльных опер, как «Династия» и «Даллас»
1993 - украинский артист Андрей Данилко впервые выступил в роли проводницы Верки Сердючки
1997 - Виталий Кличко выиграл бой против Келвина «Concrete» Джонса в Кёльне (Германия), нокаутировав его за 12 секунд до конца первого раунда
8 марта родились
1714 - Карл Филипп Эммануил Бах, немецкий композитор
1875 - Петр Ганнушкин русский психиатр
1880 - Гвидо Киджи Сарачини итальянский меценат, покровитель академической музыки
1894 - Вяйне Аалтонен, финский скульптор-монументалист, медальер, театральный художник
1906 - Александр Артурович Роу, советский кинорежиссер, постановщик сказок
1921 - Коломиец Инна Антоновна, заслуженный художник Украины, член Национального союза художников Украины, выдающийся украинский советский скульптор. Творчество Инны Коломиец — пример оригинального украинского национального искусства XX века.
1922 - Евгений Матвеев советский актер, режиссер, сценарист, Народный артист СССР
1930 - Юрий Рытхэу чукотский советский писатель
1932 - Борис Владимиров советский актер театра и кино, артист эстрады
1937 – Леонтий Сандуляк, украинский общественно-политический, научный деятель, дипломат, соавтор «Акта провозглашения Независимости Украины» с Левком Лукьяненко
1939 - Лидия Скобликова советская конькобежка, шестикратная олимпийская чемпионка, тренер
1941 - Алексей Мишин советский фигурист, российский тренер по фигурному катанию
1941 - Андрей Миронов, актёр театра и кино, Народный артист РСФСР
1952 – Владимир Васютин, украинский советский космонавт, Герой Советского Союза
1959 - Пискун Святослав Михайлович, экс - Генеральный прокурор Украины,бывший член фракции «Регионы Украины»
1975 - Султан Ибрагимов, российский боксёр-профессионал, выступающий в супертяжелой весовой категории. Серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года. Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии ВБО (WBO)
1983 - Ксения Бородина, российская телеведущая
Умерли 8 марта
1869 - Гектор Берлиоз французский композитор-романтик, дирижер и музыкальный критик
1874 - Миллард Филлмор 13-й президент США (1850–1853), американский государственный деятель
1908 – Владимир Антонович, украинский историк, археолог, этнограф
1917 - Фердинанд Цеппелин немецкий конструктор дирижаблей, генерал
1930 - Уильям Хауард Тафт 27-й президент США (1909-1913), государственный и политический деятель
1942 – Елена Кульчицкая, украинский график, художник, педагог
1942 - Хосе Капабланка кубинский шахматист, 3-й чемпион мира, шахматный теоретик
1996 - Нонна Терентьева советская и российская актриса театра и кино
2005 – Аслан Масхадов, второй президент Республики Ичкерия
2013 - Мария Пахоменко советская и российская эстрадная певица, Народная артистка России.