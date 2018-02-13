8 марта в истории 8 марта именины празднуют: Климент, Александр, Алексей, Иван, Кузьма, Моисей, Николай, Сергей.

Международный женский день

Всемирный день почки

Знаменательные события

1618 - немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал свой третий закон движения планет: квадраты времён обращения планет вокруг Солнца относятся, как кубы их средних расстояний до Солнца. Законы Кеплера станут основой для открытия Ньютоном закона всемирного тяготения

1722 - по указу Петра I в Петербурге начались систематические наблюдения за погодой

1824 - Ференц Лист успешно дебютировал в Париже

1857 - прошла забастовка текстильщиц Нью-Йорка, вошедшая в историю как «Марш пустых кастрюль» 1862 - в Нью-Йорке повесили последнего американского пирата Натаниэля Гордона

1910 - француженка Элиз де Ларош стала первой женщиной-пилотом

1910 - решением Социалистического Интернационала (Копенгаген) день 8 марта был объявлен Международным Женским Днём

1914 - вышел в свет первый номер журнала «Работница»

1917 - в Петрограде прошли женские демонстрации cуфражисток с лозунгами «Хлеба и мира!», на следующий день к забастовке подключились рабочие Путиловского завода, начались стычки с полицией

1928 - Монастырь Босых Кармелитов в Бердичеве стал заповедником

1946 - псевдособор во Львове под давлением коммунистического режима отменил Брестскую унию 1596 г. Начало уничтожения Украинской греко-католической церкви

1950 - СССР объявил о наличии атомной бомбы

1953 - газета «Правда» впервые опубликовала лозунг «Народ и партия едины»

1963 - Н. Хрущёв заявил, что в СССР нет проблемы «отцов и детей»

1965 - Международный женский день 8 марта стал нерабочим днём

1988 - семья Овечкиных из Иркутска захватывает самолёт и пытается бежать из СССР, штурм самолёта приводит к человеческим жертвам

1988 - в США начали бастовать сценаристы телесериалов, требуя повышения оплаты своего труда. Под угрозой оказался выпуск даже таких популярных мыльных опер, как «Династия» и «Даллас»

1993 - украинский артист Андрей Данилко впервые выступил в роли проводницы Верки Сердючки

1997 - Виталий Кличко выиграл бой против Келвина «Concrete» Джонса в Кёльне (Германия), нокаутировав его за 12 секунд до конца первого раунда

8 марта родились

1714 - Карл Филипп Эммануил Бах, немецкий композитор

1875 - Петр Ганнушкин русский психиатр

1880 - Гвидо Киджи Сарачини итальянский меценат, покровитель академической музыки

1894 - Вяйне Аалтонен, финский скульптор-монументалист, медальер, театральный художник

1906 - Александр Артурович Роу, советский кинорежиссер, постановщик сказок

1921 - Коломиец Инна Антоновна, заслуженный художник Украины, член Национального союза художников Украины, выдающийся украинский советский скульптор. Творчество Инны Коломиец — пример оригинального украинского национального искусства XX века.

1922 - Евгений Матвеев советский актер, режиссер, сценарист, Народный артист СССР

1930 - Юрий Рытхэу чукотский советский писатель

1932 - Борис Владимиров советский актер театра и кино, артист эстрады

1937 – Леонтий Сандуляк, украинский общественно-политический, научный деятель, дипломат, соавтор «Акта провозглашения Независимости Украины» с Левком Лукьяненко

1939 - Лидия Скобликова советская конькобежка, шестикратная олимпийская чемпионка, тренер

1941 - Алексей Мишин советский фигурист, российский тренер по фигурному катанию

1941 - Андрей Миронов, актёр театра и кино, Народный артист РСФСР

1952 – Владимир Васютин, украинский советский космонавт, Герой Советского Союза

1959 - Пискун Святослав Михайлович, экс - Генеральный прокурор Украины,бывший член фракции «Регионы Украины»

1975 - Султан Ибрагимов, российский боксёр-профессионал, выступающий в супертяжелой весовой категории. Серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года. Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии ВБО (WBO)

1983 - Ксения Бородина, российская телеведущая

Умерли 8 марта

1869 - Гектор Берлиоз французский композитор-романтик, дирижер и музыкальный критик

1874 - Миллард Филлмор 13-й президент США (1850–1853), американский государственный деятель

1908 – Владимир Антонович, украинский историк, археолог, этнограф

1917 - Фердинанд Цеппелин немецкий конструктор дирижаблей, генерал

1930 - Уильям Хауард Тафт 27-й президент США (1909-1913), государственный и политический деятель

1942 – Елена Кульчицкая, украинский график, художник, педагог

1942 - Хосе Капабланка кубинский шахматист, 3-й чемпион мира, шахматный теоретик

1996 - Нонна Терентьева советская и российская актриса театра и кино

2005 – Аслан Масхадов, второй президент Республики Ичкерия

2013 - Мария Пахоменко советская и российская эстрадная певица, Народная артистка России.