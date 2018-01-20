Анекдоты недели - 134 Женщину, моющую окна в короткой юбке и стрингах, через двадцать минут стащил с подоконника муж, увидевший ее на YouTube.

Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.

И это у него еще интернета не было.

***

Понимаешь, что живешь в хорошем районе, когда видишь собак на прогулке, одетых лучше, чем ты.

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Старый Соломон Маркович уже столько отложил себе на черный день, что таки ждал его с большим нетерпением.

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- Я понимаю, что это глупо, что мы знакомы всего неделю, что я слишком тороплю события... Но, может, расстанемся?

***

- Сынок, каждая твоя выходка - это еще один седой волос на моей голове!

- Судя по бабушке, ты тоже неслабо чудила...

***

Школьники думают, что в институте лучше, но только студенты знают, что лучше всего в садике!

***

Один депутат говорит другому:

- И чего нас все так ненавидят?

- И я не понимаю, мы же вообще ничего не делаем…

***

- Какая милая девочка! Сколько тебе?

- Сто грамм, пожалуйста.

***

Судья обвиняемому:

— Думали ли вы о своей старенькой матушке, когда совершали кражу?

— Думал, но ничего подходящего для неё не нашлось.

***

Мужик водителю автобуса:

— Извините, вы вчера, случайно, не находили в вашем автобусе ящик водки?

— Нет, но мы нашли того, кто его нашёл!

***

Дед пришел на прием к врачу:

— На что жалуетесь?

— На сердце. На одну влезу — нормально. На другую — начинаю задыхаться. На третью — уже не могу…

— Ну, вы, папаша, герой! Я на 30 лет вас моложе, но меня и на одну не хватает…

— Про что вы, доктор?

— Про женщин.

— А я — про ступеньки…

***

Детский крик из прихожей:

— Ма-ам! Ма-а-ма-а! Мам!

— Ну чего ты орёшь?! Я в гостиной. Иди сюда и скажи нормально, что тебе надо.

Ребенок шлёпает через всю квартиру, подходит к маме.

— Мам, я на улице в какашку наступил. Где мне сандалик помыть?