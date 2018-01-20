Анекдоты недели - 134

Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения.
И это у него еще интернета не было.
***
Понимаешь, что живешь в хорошем районе, когда видишь собак на прогулке, одетых лучше, чем ты.
***
Старый Соломон Маркович уже столько отложил себе на черный день, что таки ждал его с большим нетерпением.
***
- Я понимаю, что это глупо, что мы знакомы всего неделю, что я слишком тороплю события... Но, может, расстанемся?
***
- Сынок, каждая твоя выходка - это еще один седой волос на моей голове!
- Судя по бабушке, ты тоже неслабо чудила...
***
Школьники думают, что в институте лучше, но только студенты знают, что лучше всего в садике!
***
Один депутат говорит другому:
- И чего нас все так ненавидят?
- И я не понимаю, мы же вообще ничего не делаем…
***
- Какая милая девочка! Сколько тебе?
- Сто грамм, пожалуйста.
***
Судья обвиняемому:
— Думали ли вы о своей старенькой матушке, когда совершали кражу?
— Думал, но ничего подходящего для неё не нашлось.
***
Мужик водителю автобуса:
— Извините, вы вчера, случайно, не находили в вашем автобусе ящик водки?
— Нет, но мы нашли того, кто его нашёл!
***
Дед пришел на прием к врачу:
— На что жалуетесь?
— На сердце. На одну влезу — нормально. На другую — начинаю задыхаться. На третью — уже не могу…
— Ну, вы, папаша, герой! Я на 30 лет вас моложе, но меня и на одну не хватает…
— Про что вы, доктор?
— Про женщин.
— А я — про ступеньки…
***
Детский крик из прихожей:
— Ма-ам! Ма-а-ма-а! Мам!
— Ну чего ты орёшь?! Я в гостиной. Иди сюда и скажи нормально, что тебе надо.
Ребенок шлёпает через всю квартиру, подходит к маме.
— Мам, я на улице в какашку наступил. Где мне сандалик помыть?
Для меня единственный действенный способ экономии денег - это спать как можно больше....
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