9 марта в истории 9 марта День ангела празднуют Илларион и Иван.

Всемирный день ди-джея

Знаменательные события

1074 - Папа Римский Григорий VII отлучил от церкви всех вступивших в брак священников

1497 - Николай Коперник совершил первые астрономические наблюдения

1500 - экспедиция Кабрала отправилась в Индию, по пути открыв земли Бразилии

1714 - Петр I издал указ, запрещающий присваивать офицерские звания дворянам, не служившим рядовыми

1776 - в Лондоне вышла книга Адама Смита «Исследования о природе и причинах богатства народов»

1796 - в Париже Наполеон Бонапарт вступил в брак с Жозефиной Богарне, урожденной Таше де ла Пажери, вдовой офицера, казненного на гильотине во время Французской революции. Пара развелась в 1809 году

1822 - американец Чарльз Грэхем получил патент на искусственные зубы

1831 - во Франции принят закон о создании Иностранного легиона

1895 - в Линдхейме в возрасте 59-ти лет ушел из жизни австрийский писатель Леопольд фон Захер-Мазох (родом из Львова), с романом которого «Венера в мехах» связан термин «мазохизм»

1930 - в помещении Харьковского театра начался показательный процесс против участников «Союза освобождения Украины

1932 - создана марионеточная китайская страна Маньчжоу-Го

1934 - в Киеве основано издательство "Веселка"

1940 - было подавлено итальянское наступление против греков на албанском фронте

1945 - американская авиация начала одну из крупнейших бомбардировок

1953 - в Москве состоялись похороны Сталина. Гроб с его телом была помещен в мавзолее Ленина на Красной площади. Десятки тысяч людей пришли проститься с вождем народов и в результате давки на московских улицах сотни из них погибли. В 1961 году, после развенчания т.н. культа личности Сталина, его тело было вынесено из мавзолея и перезахоронено у Кремлевской стены

1957 - президент США Дуайт Ейзенхауер обнародовал программное заявление о предоставлении американской военной и экономической помощи странам Ближнего Востока в случае угрозы коммунизма

1959 - в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые продемонстрировано куклу Барби

1987 - ирландская группа U2 выпустила свой самый знаменитый альбом «The Joshua Tree». Его CD-версия стала первым компакт-диском, проданным тиражом более миллиона

1990 - в Берлине начались переговоры об объединении Германии

2001 – в Киеве недалеко от Администрации Президента произошло столкновение участников акции «Украина без Кучмы» с отрядом милиции спецназначения. После этого акция УБК пошла на спад

9 марта - родились

1454 - Америго Веспуччи, флорентийский мореплаватель, в честь которого названа Америка

1810 - Алексей Николаевич Савич, украинский астроном и геодезист

1814 - Шевченко Тарас Григорьевич, украинский поэт и художник

1880 - Симович Василий Иванович, выдающийся украинский лингвист, филолог и культурный деятель

1886 - Георгий Нарбут, украинский художник график

1890 - Молотов Вячеслав Михайлович (Скрябин) - советский государственный и партийный деятель

1934 - Михаил Волонтир, актер театра и кино, народный артист СССР

1934 - Гагарин Юрий, советский летчик-космонавт, первый человек, полетевший в космос

1955 - Орнелла Мути (Франческа Романа Ровелло), итальянская киноактриса («Народный роман», «Хроника объявленной смерти», «Укрощение строптивой», «Будущее - это женщина»)

1964 - Жюльет Бинош, французская киноактриса, лауреат премии «Оскар» («Английский пациент», «Семейная жизнь», «Невероятная легкость бытия», «Три цвета: синий»)

1974 - Юрий Белоног, украинский легкоатлет, рекордсмен Украины в толкании ядра

Умерли 9 марта

1661 - Джулио Мазарини французский политик, кардинал

1895 - Леопольд фон Захер-Мазох австрийский писатель, автор романов и новелл на эротические темы

1910 - Кирилл Лемох русский жанровый живописец, академик

1943 - Отто Фрейндлих немецкий живописец и скульптор

1944 - Николай Кузнецов советский разведчик, Герой Советского Союза

1952 - Александра Коллонтай русская революционерка, советский государственный деятель, дипломат

1980 - Ольга Чехова немецкая актриса

1982 - Леонид Утесов советский эстрадный артист и певец, киноактер, Народный артист СССР

2000 - Артем Боровик российский журналист, главный редактор газеты «Совершенно секретно»