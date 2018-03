10 марта в истории 10 марта День ангела празднуют: Тарас, Антон, Евгений, Федор.

День землеустроителя Украины

Знаменательные события

1435 - Испанские мореплаватели открыли Галапагосские острова

1564 - в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол»

1710 - издан первый печатный учебник по географии на русском языке

1801 - в Британии начата первая перепись населения

1813 - Фридрих Вильгельм III учредил воинскую награду «Железный Крест»

1830 - начало борьбы горцев Дагестана и Чечни за независимость

1862 - в США вошли в обращение первые бумажные деньги

1865 - в Перемышле во время первоого на Западной Украине шевченковского концерта состоялось первое публичное исполнение гимна Украины "Ще не вмерла Украины"

1876 - Александер Грэхэм Белл сделал первый успешный телефонный звонок. Первой фразой была: Mr. Watson, come here, I want to see you («Мистер Ватсон, зайдите, я хочу вас видеть»)

1878 - в Женеве выпущено карманное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко

1889 - американский бизнесмен Элмон Строуджер запатентовал первую автоматическую телефонную станцию

1893 - Берег Слоновой Кости стал французской колонией

1910 - в Китае запрещено рабство

1918 - Съезд Советов России принял постановление временно перенести столицу из Петрограда в Москву

1918 - большевистское правительство Украины переехало из Полтавы в Екатеринослав

1919 - украинские эсеры потребовали от правительства Украины прервать переговоры со странами Антанты и признать советскую власть.

1933 - Совнарком УССР принял решение об организации в Украине государственных университетов

1939 - в Москве начал работу XVIII съезд ВКП (б), на котором было заявлено о «победе социализма в СССР» и принял решение о «постепенном переходе от социализма к коммунизму»

1944 - советские войска 2-го Украинского фронта захватили крупную немецкую авиабазу в Умани

1992 - Украина принята в Североатлантический Совета сотрудничества

10 марта родились

1415 - Василий II Московский (Темный) великий князь Московский (1425-1462)

1787 - Устим Кармелюк, украинский народный герой, руководитель борьбы крестьян Подолья против крепостничества

1802 - Василий Каратыгин русский актер, знаменитый трагик

1845 - Александр III Романов российский император (1881-1894)

1858 - Генрих Фоулер, английский филолог, автор первого Оксфордского словаря

1926 - Александр Сергеевич Зацепин, российский композитор, автор песен к фильмам «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию».

1938 - Моргун Владимир Васильевич, Герой Украины, украинский генетик-селекционер, директор Института физиологии растений и генетики НАН Украины

1940 - Чак Норрис (Chuck Norris, настоящее имя Карлос Рэй Норрис), американский киноактер, мастер боевых искусств

1946 - Владимир Гостюхин советский и белорусский актер театра и кино, Народный артист Беларуси

1957 - Усама бин Ладен, саудовский шейх, «террорист №1»

1958 - Шарон Стоун, американская актриса («Казино», «Основной инстинкт»)

1972 - Рошал Евгений Лазаревич, российский программист, автор архиватора WinRAR

Умерли 10 марта

1861 - Тарас Шевченко украинский поэт и художник

1865 - Евгений Оболенский русский князь, декабрист

1937 - Евгений Замятин советский писатель и публицист

1940 - Михаил Булгаков советский писатель, драматург, театральный режиссер

1985 - Константин Черненко советский государственный и политический деятель, глава СССР (1984-1985)

1993 - Владимир Сутеев советский художник, писатель, мультипликатор, Заслуженный деятель искусств РСФСР

2001 - Владимир Ворошилов советский и российский режиссер, художник и телеведущий

2003 - Марина Ладынина советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

2004 - Борислав Брондуков советский и украинский актер, Народный артист Украинской ССР

2016 - Кит Эмерсон британский клавишник и композитор.