10 марта в истории

Знаменательные события
1435 - Испанские мореплаватели открыли Галапагосские острова
1564 - в Москве вышла первая русская печатная книга «Апостол»
1710 - издан первый печатный учебник по географии на русском языке
1801 - в Британии начата первая перепись населения
1813 - Фридрих Вильгельм III учредил воинскую награду «Железный Крест»
1830 - начало борьбы горцев Дагестана и Чечни за независимость
1862 - в США вошли в обращение первые бумажные деньги
1865 - в Перемышле во время первоого на Западной Украине шевченковского концерта состоялось первое публичное исполнение гимна Украины "Ще не вмерла Украины"
1876 - Александер Грэхэм Белл сделал первый успешный телефонный звонок. Первой фразой была: Mr. Watson, come here, I want to see you («Мистер Ватсон, зайдите, я хочу вас видеть»)
1878 - в Женеве выпущено карманное издание «Кобзаря» Тараса Шевченко
1889 - американский бизнесмен Элмон Строуджер запатентовал первую автоматическую телефонную станцию
1893 - Берег Слоновой Кости стал французской колонией
1910 - в Китае запрещено рабство
1918 - Съезд Советов России принял постановление временно перенести столицу из Петрограда в Москву
1918 - большевистское правительство Украины переехало из Полтавы в Екатеринослав
1919 - украинские эсеры потребовали от правительства Украины прервать переговоры со странами Антанты и признать советскую власть.
1933 - Совнарком УССР принял решение об организации в Украине государственных университетов
1939 - в Москве начал работу XVIII съезд ВКП (б), на котором было заявлено о «победе социализма в СССР» и принял решение о «постепенном переходе от социализма к коммунизму»
1944 - советские войска 2-го Украинского фронта захватили крупную немецкую авиабазу в Умани
1992 - Украина принята в Североатлантический Совета сотрудничества
10 марта родились
1415 - Василий II Московский (Темный) великий князь Московский (1425-1462)
1787 - Устим Кармелюк, украинский народный герой, руководитель борьбы крестьян Подолья против крепостничества
1802 - Василий Каратыгин русский актер, знаменитый трагик
1845 - Александр III Романов российский император (1881-1894)
1858 - Генрих Фоулер, английский филолог, автор первого Оксфордского словаря
1926 - Александр Сергеевич Зацепин, российский композитор, автор песен к фильмам «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию».
1938 - Моргун Владимир Васильевич, Герой Украины, украинский генетик-селекционер, директор Института физиологии растений и генетики НАН Украины
1940 - Чак Норрис (Chuck Norris, настоящее имя Карлос Рэй Норрис), американский киноактер, мастер боевых искусств
1946 - Владимир Гостюхин советский и белорусский актер театра и кино, Народный артист Беларуси
1957 - Усама бин Ладен, саудовский шейх, «террорист №1»
1958 - Шарон Стоун, американская актриса («Казино», «Основной инстинкт»)
1972 - Рошал Евгений Лазаревич, российский программист, автор архиватора WinRAR
Умерли 10 марта
1861 - Тарас Шевченко украинский поэт и художник
1865 - Евгений Оболенский русский князь, декабрист
1937 - Евгений Замятин советский писатель и публицист
1940 - Михаил Булгаков советский писатель, драматург, театральный режиссер
1985 - Константин Черненко советский государственный и политический деятель, глава СССР (1984-1985)
1993 - Владимир Сутеев советский художник, писатель, мультипликатор, Заслуженный деятель искусств РСФСР
2001 - Владимир Ворошилов советский и российский режиссер, художник и телеведущий
2003 - Марина Ладынина советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
2004 - Борислав Брондуков советский и украинский актер, Народный артист Украинской ССР
2016 - Кит Эмерсон британский клавишник и композитор.
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