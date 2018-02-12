Новый тренд: фотообои на стену Ковры на стенах нынче не в моде, картины малодоступны, икебаны собирают пыль. В моде минималистические дизайны, с освобождением пространства и без лишних деталей. Как же сделать интерьер комнаты индивидуальным, чем украсить помещение?

Все новое – это хорошо забытое старое в современной обработке. Популярность у украинцев набирают красочные фотообои на стену. Они эффектны, недороги, практичны и продаются через интернет-магазины.

Преимущества современных фотообоев

Тусклые, не совпадающие по швам однотипные рисунки на фотообоях – все это осталось в далеком совковом прошлом. Сегодня фотообои – модная тенденция, возможность украсить свой дом, офис или коммерческое заведение уникальной картиной. Среди достоинств современных фотообоев:

возможность заказать любое изображение из интернета, собственное фото или картинку; высококачественная печать, реалистичная четкость, незаметность стыков; использование новейших технологий, позволяющих создать иллюзию трехмерного объема – картины на фото оживают, кажутся реальными и выпуклыми; печать обоев на бумажной, флизелиновой и виниловой экологически безопасной основе; применение абсолютно безвредных сертифицированных чернил, не выгорающих на солнце и моющихся.

Дизайн фотообоев

На заказ можно приобрести во всю стену картинку, которая будет вас расслаблять и успокаивать или тонизировать и бодрить, способствовать креативности и раскрытию творческих способностей. Фотообои – это возможность реализовать мечту или привлечь в свое заведение клиентов.

Тематика. В каталогах фотообоев вы найдете фотографии и рисунки цветов и пейзажей, морей и океанского дна, старинных и современных городов, животных и небес, космоса, абстракций и фантастические.

Эти изображения могут визуально расширять пространство или создавать видимость 3D-объема. Фотообои заказывают черно-белые и красочные, в новых стилях, винтажные и ретро. Картинки есть для детских, кухонь, ванных, гостиных и других по назначению помещений.

Текстуры. Обои бывают абсолютно гладкими и будто покрытыми мелким песком. Основа для фотопечати имитирует холст, жаккардовую, шелковую или льняную ткань. Очень эффекты фотообои на стену, которые выглядят, как старинные фрески.

Может казаться, что рисунок нанесен прямо на штукатурку или базальтовый камень. А блестящими лакированными фотообоями оклеивают не только стены, но и столешницы, подоконники, шкафы и другую мебель.

Удобнее всего в Украине приобрести фотообои на стену в интернет-магазине uwalls.com.ua. Сделайте свой интерьер неповторимым и стильным при помощи фотообоев на заказ, созданных по вашему дизайну!

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