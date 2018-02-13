11 марта в истории 11 марта именины празднуют: Порфирий, Анна, Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей.

Знаменательные события

106 - Цай Лун получает бумагу из волокон бамбука

1302 - согласно Шекспиру, в этот день были обручены Ромео и Джульетта

1702 - вышла в свет английская газета «Дейли Курант», первая ежедневная газета в мире

1824 - в США создано Бюро по делам индейцев

1851 - состоялась премьера оперы Джузеппе Верди «Риголетто»

1878 - Французской академии продемонстрировали фонограф, но изобретение было объявлено шарлатанством

1921 - правительство УССР приняло постановление о выкупе у населения культурных ценностей для передачи государственным музеям

1925 - в Харькове начал свою работу I Всеукраинский съезд творческих объединений «Гарт»

1933 - в Германии штурмовики «SA» (Sturm Abteilung) совершили погромы магазинов, принадлежавших евреям

1938 - в ночь на 12 марта немецкие войска оккупировали Австрийскую Республику и было объявлено о «аншлюсе» обоих государств

1941 - США начали оказывать помощь военными материалами союзникам по антигитлеровской коалиции

1943 - немецкие войска вторично взяли Харьков

1985 - на пленуме ЦК КПСС Михаила Горбачева избрали Генеральным секретарем ЦК КПСС

1988 - председателем Украинского Хельсинского союза стал Левко Лукьяненко

1990 - на своем первом заседании новоизбранный Верховный Совет Литовской ССР, большинство в которой получили сторонники "Саюдис", принял Акт о восстановлении независимости Литвы

1997 - Украина и Молдова провозгласили создание таможенного союза

2004 - террористический акт на железнодорожном вокзале в Мадриде унес жизни 200 человек

2010 – назначено новое правительство Украины под руководством Николая Азарова

2011 – сильнейшее землетрясение в Японии (9 баллов)

11 марта родились

1336 - Тамерлан, тюркский завоеватель

1544 - Торквато Тассо итальянский поэт

1726 - Василий Чичагов русский военный офицер, мореплаватель, адмирал

1770 - Уильям Гаскинсон, английский политический деятель и первый человек, который погиб под колесами поезда

1775 - Анастасевич Василий Григорьевич, украинский библиограф, книговед, писатель и переводчик

1818 - Мариус Петипа французский и российский балетмейстер, театральный деятель и педагог

1890 - Ванневар Буш, американский инженер, создатель атомной бомбы

1898 - Василий Бобинский, украинский поэт, журналист, переводчик

1905 - Василий Лапокниш, украинский режиссер

1906 - Зино Давидофф, создатель швейцарской всемирно известной фирмы

1926 - Георгий Юматов, актер («Весна», «Опасные гастроли»)

1931 - Кейт Руперт Мердок (Keith Rupert Murdoch), издательский магнат, миллиардер

1937 - Александра Забелина советская фехтовальщица, трехкратная олимпийская чемпионка, тренер

1942 - Александр Басилая, грузинский композитор, художественный руководитель ансамбля "Иверия"

1950 - Джерри Цукер, американский кинорежиссер («С пистолетом наголо», «Совершенно секретно»), сценарист, продюсер и актер

1952 - Дуглас Ноэль Адамс, английский писатель, автор популярного фантастического сериала «Путеводитель по Галактике»

Умерли 11 марта

1238 - Юрий Всеволодович великий князь Владимирский (1218-1238)

1869 - Владимир Одоевский русский писатель-прозаик

1883 - Александр Горчаков русский князь, государственный и политический деятель России

1914 - Петр Семенов-Тянь-Шанский российский географ, статистик, глава Русского географического общества 1931 - Фридрих Вильгельм Мурнау немецкий кинорежиссёр эпохи немого кино

1955 - Александр Флеминг британский ученый-бактериолог, Нобелевский лауреат

1982 - Николай Каманин советский лётчик и военачальник, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза

1991 - Георгий Георгиу советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР

2006 - Слободан Милошевич 1-й президент Сербии (1989-1997), президент Югославии (1997-2000)

2013 - Борис Васильев советский и российский писатель, общественный деятель.