Курт Волкер о ликвидации ЛДНР В США обсудили план решения конфликта на Добассе. Самопровозглашенные республики должны быть уничтожены, ликвидированы или расформированы? Специальный представитель США по Украине обсудил миротворческую миссию в аналитическом центре Hudson Institute.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о необходимости ликвидации самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик".

Во время дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute в Нью-Йорке он также говорил о миротворческой миссии ООН и низком доверии жителей Донбасса к украинским властям.

В России раскритиковали слова Волкера, назвав его "спецпредставителем США по срыву минских соглашений", отметив, что ЛДНР прописаны в этих договоренностях и без их соглашения миротворцев не будет.

ЛДНР: уничтожить или расформировать?

Волкер во время выступления, которое описывало позицию США по конфликту на востоке Украины, заявил, что "самопровозглашенные республики, созданные Россией", должны быть расформированы (disband) для выполнения минских соглашений.

"Не существует места для них в Конституции Украины. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы", - сказал он.

Спецпредставитель Госдепа говорит, что ввод миротворцев ООН на территорию Донбасса поможет воплотить в жизнь минские договоренности и решить конфликт на Донбассе.

Он отметил, что после размещения миротворцев местные выборы можно будет организовать в течение полугода, после чего территории ЛДНР отойдут под управление украинских властей.