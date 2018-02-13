Курт Волкер о ликвидации ЛДНР

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о необходимости ликвидации самопровозглашенных Донецкой и Луганской "республик".
Во время дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute в Нью-Йорке он также говорил о миротворческой миссии ООН и низком доверии жителей Донбасса к украинским властям.
В России раскритиковали слова Волкера, назвав его "спецпредставителем США по срыву минских соглашений", отметив, что ЛДНР прописаны в этих договоренностях и без их соглашения миротворцев не будет.
ЛДНР: уничтожить или расформировать?
Волкер во время выступления, которое описывало позицию США по конфликту на востоке Украины, заявил, что "самопровозглашенные республики, созданные Россией", должны быть расформированы (disband) для выполнения минских соглашений.
"Не существует места для них в Конституции Украины. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы", - сказал он.
Спецпредставитель Госдепа говорит, что ввод миротворцев ООН на территорию Донбасса поможет воплотить в жизнь минские договоренности и решить конфликт на Донбассе.
Он отметил, что после размещения миротворцев местные выборы можно будет организовать в течение полугода, после чего территории ЛДНР отойдут под управление украинских властей.
При этом Волкер отметил низкий уровень доверия населения Донбасса к Киеву. Он подчеркнул, что украинским властям предстоит большая работа по восстановлению отношений с жителями самопровозглашенных "республик".
Волкер отметил, что США полагают возможным участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе стран Организации Договора о коллективной безопасности.
При этом основное требование США - исключение российских и украинских военных из контингента миротворцев. Кроме того, Волкер предположил, что Москва может потребовать, чтобы американцы также не принимали участия в миссии ООН.
Дипломат подчеркнул, что Украина "сумела продемонстрировать политическую волю, реализуя минские соглашения" и обвинил Россию в невыполнении договоренностей.
"Предложение по поддержанию мира может сработать и обеспечивать безопасность всех жителей восточной Украины, но Россия должна выбирать мир... Украина продемонстрировала политическую волю для реализации Минска-2. Проблема в том, что с другой стороны не было действий", - считает Волекер.
Он также отметил, что, если Кремль надеется создать в Киеве "более русофильское правительство", то это "не сработает".
Сможет ли ООН объединить Украину?
Во время дискусси в Hudson Institute также обсуждали план бывшего сотрудника политического департамента ООН Ричарда Гоуэна, разработанного в интституте.
В его работе говорится о необходимости создания международного военного контингента из порядка 20 тысяч военных.
Миротворцы ООН, подкрепленные полицейским контингентом, должны находиться по всей территории самопровозглашенных "республик", а также на границе Украины с Россией.
Обозреватель Bloomberg назвал это план "почти идеальным". О нем мы ранее подробно писали - Почти идеальный. План аналитиков США по Донбассу.
Гоуэн кратко представил участникам дискуссии главные положения своего плана.
Пять критериев для операции ООН
1. Подлинная сделка с Россией: сильный, четкий мандат Совбеза ООН; вывод российских оружия, военных и наемников; отсутствие поддержки ЛДНР со стороны Москвы.
2. Заслуживающие доверия миротворцы: 20 тысяч военных; дислокация на границе с Россией; ограниченное применение силы.
3. Сильное полицейское присутствие: четыре тысячи; прямой контроль за беспорядками и поддержание общественного порядка.
4. Долгосрочное гражданское присутствие: управление местными выборами; переходное управление и защита прав человека.
5. Поддержка Украины: примерение должно взять вверх над жаждой мести; работа с ООН, ЕС и ОБСЕ по созданию новых возможностей для Донбасса; реальная демократическая поддержка.
Ранее Волкер во время встречи в американском политологическом Центре национальных интересов 26 февраля рассказал о плане США по конфликту на Донбассе. Издаваемый организацией журнал National Interest полностью опубликовал слова Волкера.
Источник: "Корреспондент"