- Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь?
- Да, мне нужен подарок на 8 Марта!
- Вам надо что-то подороже, я вас правильно поняла?
- Почему вы так решили?
- Ну, это с учётом того, что сегодня уже 24-е марта...
***
- Абрам, ты что охренел, что это за подарок?!
- Роза, шо ты хочешь?! Ты на 23 февраля заштопала мене носки и сказала, шо они как новые. Сегодня я тебе наточил ножи и они тоже как только из магазина.
***
Цветы не самый практичный подарок на 8 марта. Постоят пару дней, а дальше в мусорку. Другое дело свиная голова. Это и суп, и холодец, и просто красиво.
***
Кто поздравляет девушек с 8 марта:
5% - парни
10% - родители
85% - подруги.
***
- Что жене подаришь на 8 Марта?
- Хрен его знает. Наверное, что-то из жёлтого металла...
- Ничего себе!.. Не знал, что она у тебя любит слушать китайский рок.
***
Ребёнок поздравлял бабушку:
- Бабушка, поздравляю с 8 марта! - пауза...
Бабушка подсказывает:
- И желаешь...
- Желаю борщ с сухариками, приготовишь?
***
Мужики на фирме советуются, что подарить дамам на 8 марта,
решили - косметику. Деньги выделить по статье «Ремонт фасада и вывески».
***
8 Марта.
- Люся, вот твой букет!
- Спасибо, милый!
- Вот твоя сдача...
***
Не буду готовиться к 8 марта! А то к Новому году готовилась-готовилась и встретила его готовая...
***
Если 8 Марта вам подарили не то, о чём вы мечтали, значит, в следующий раз мечтать надо гораздо громче.
***
- Дорогой, подари мне на 8 марта машину!
- Радость моя, я не уверен, что ты справишься с ее управлением, даже если у нее будет коробка-автомат.
- Не выдумывай. Со стиралкой-автоматом у меня же никаких проблем.
***
- Какой подарок собираешься сделать жене к 8 марта?
- Исполню ее давнюю мечту: елку на фиг выкину...
***
Жена утром 8 марта будит мужа и спрашивает:
- Дорогой. Ты помнишь, какой сегодня праздник?
- Конечно, помню. Сегодня 23 февраля по старому стилю.
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