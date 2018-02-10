Анекдоты. Спецвыпуск к 8 марта А я своему сказала: "Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и проведёшь!"

- Мужчина, я могу вам чем-нибудь помочь?

- Да, мне нужен подарок на 8 Марта!

- Вам надо что-то подороже, я вас правильно поняла?

- Почему вы так решили?

- Ну, это с учётом того, что сегодня уже 24-е марта...

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- Абрам, ты что охренел, что это за подарок?!

- Роза, шо ты хочешь?! Ты на 23 февраля заштопала мене носки и сказала, шо они как новые. Сегодня я тебе наточил ножи и они тоже как только из магазина.

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Цветы не самый практичный подарок на 8 марта. Постоят пару дней, а дальше в мусорку. Другое дело свиная голова. Это и суп, и холодец, и просто красиво.

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Кто поздравляет девушек с 8 марта:

5% - парни

10% - родители

85% - подруги.

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- Что жене подаришь на 8 Марта?

- Хрен его знает. Наверное, что-то из жёлтого металла...

- Ничего себе!.. Не знал, что она у тебя любит слушать китайский рок.

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Ребёнок поздравлял бабушку:

- Бабушка, поздравляю с 8 марта! - пауза...

Бабушка подсказывает:

- И желаешь...

- Желаю борщ с сухариками, приготовишь?

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Мужики на фирме советуются, что подарить дамам на 8 марта,

решили - косметику. Деньги выделить по статье «Ремонт фасада и вывески».

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8 Марта.

- Люся, вот твой букет!

- Спасибо, милый!

- Вот твоя сдача...

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Не буду готовиться к 8 марта! А то к Новому году готовилась-готовилась и встретила его готовая...

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Если 8 Марта вам подарили не то, о чём вы мечтали, значит, в следующий раз мечтать надо гораздо громче.

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- Дорогой, подари мне на 8 марта машину!

- Радость моя, я не уверен, что ты справишься с ее управлением, даже если у нее будет коробка-автомат.

- Не выдумывай. Со стиралкой-автоматом у меня же никаких проблем.

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- Какой подарок собираешься сделать жене к 8 марта?

- Исполню ее давнюю мечту: елку на фиг выкину...

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Жена утром 8 марта будит мужа и спрашивает:

- Дорогой. Ты помнишь, какой сегодня праздник?

- Конечно, помню. Сегодня 23 февраля по старому стилю.