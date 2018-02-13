13 марта в истории 13 марта именины празднуют: Марина, Арсений, Артем, Василий, Кира, Марианна, Николай.

Знаменательные события

1325 - основана столица ацтекской империи Теночтитлан (сейчас - Мехико)

1519 - испанский конкистадор Эрнан Кортес высадился с отрядом солдат в Мексике

1639 - Кембриджский колледж (Массачусетс, США) назван Гарвардским по имени Джона Гарварда

1669 - подписанны Глуховские статьи - договор о правах украинских казаков, заключенный между Москвой и козацкой старшиной

1781 - Вильям Гершель открывает Уран, седьмую планету Солнечной системы

1809 - Джордж Гордон занял место в британской Палате лордов как лорд Байрон

1881 - убит российский император Александр II

1917 - в Киев из ссылки вернулся Михаил Грушевский

1917 - вышел первый номер газеты «Известия»

1917 - принято решение поднять желто-голубой флаг над зданием Центральной Рады

1921 - Монголия (до того Внешняя Монголия) провозгласила независимость от Китая

1938 - русский язык введен как обязательный предмет для обучения во всех школах СССР

1940 - Финляндия подписала мирный договор с СССР

1949 - в Канаде начала деятельность Украинская Свободная Академия Наук

1954 - сформирован Комитет государственной безопасности СССР

1961 - Черный понедельник в Киеве. В результате техногенной катастрофы погибло более 1 500 жителей Куреневки, а также пассажиров городского транспорта, попавшие в зону бедствия

1995 - Ларс фон Триер составил сенсационный манифест «Обет целомудрия»

13 марта родились

1781 - Шинкель Карл Фридрих, немецкий архитектор, художник

1855 - Персиваль Ловелл американский бизнесмен, востоковед, дипломат, астроном и математик

1871 - Анастасия Вяльцева русская эстрадная певица

1888 - Антон Семенович Макаренко, украинский писатель («Педагогическая поэма», «Флаги на башнях») и педагог

1897 - Марсель Тири, бельгийский поэт и прозаик

1907 - Людвиг Бирман, немецкий астроном

1910 - Ирина Бугримова советская артистка цирка, первая в мире женщина-дрессировщик львов

1911 - Рон Хаббард американский писатель и философ, создатель дианетики и сайентологии

1913 - Михалков Сергей Владимирович, детский писатель, драматург, автор слов гимнов СССР и России

1922 - Давид Кугультинов советский и калмыцкий поэт, Народный поэт Калмыкии

1927 - Рауль Альфонсин, президент Аргентины с 1983 по 1989

1941 - Данилюк Архип Григорьевич, украинский этнограф, географ, кандидат исторических наук, доцент Львовского национального университета им. И. Франко, лауреат Всеукраинской премии им. П. Чубинский. Более 30-ти лет работал в Музее народной архитектуры и быта во Львове

1942 - Скэтмен Джон американский джазовый музыкант и поэт

1942 - Махмуд Дарвиш, палестинский поэт

1944 - Игорь Кио советский артист цирка, иллюзионист, Народный артист России

1945 - Фоменко Анатолий Тимофеевич - российский математик, академик, автор теории «новой хронологии»

1960 - Андрухович Юрий Игоревич, украинский писатель, поэт и политический эссеист

1971 - Еннабет Гиш, американская актриса

Умерли 13 марта

1669 - Мария Милославская русская царица, первая жена царя Алексея Михайловича

1807 - Николай Резанов русский государственный и военный деятель, предприниматель

1881 - Александр II Романов российский император (1855-1881)

1901 - Бенджамин Гаррисон 23-й президент США (1889-1893), политический и общественный деятель

1915 - Сергей Витте российский государственный деятель, граф

1927 – Людмила Алексеевна Василевская – Березина (Днипрова Чайка), украинская поэтесса и прозаик

1946 - Карл Хаусхофер немецкий ученый и социолог, основоположник немецкой школы геополитики

1972 - Тони Рей-Джонс английский фотограф

2005 - Пелагея Закурдаева русская долгожительница

2011 - Виталий Вульф российский искусствовед, телеведущий, переводчик, критик.