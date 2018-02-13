Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:03117

13 марта в истории

13 марта именины празднуют: Марина, Арсений, Артем, Василий, Кира, Марианна, Николай.

Знаменательные события

1325 - основана столица ацтекской империи Теночтитлан (сейчас - Мехико)
1519 - испанский конкистадор Эрнан Кортес высадился с отрядом солдат в Мексике
1639 - Кембриджский колледж (Массачусетс, США) назван Гарвардским по имени Джона Гарварда
1669 - подписанны Глуховские статьи - договор о правах украинских казаков, заключенный между Москвой и козацкой старшиной
1781 - Вильям Гершель открывает Уран, седьмую планету Солнечной системы
1809 - Джордж Гордон занял место в британской Палате лордов как лорд Байрон
1881 - убит российский император Александр II
1917 - в Киев из ссылки вернулся Михаил Грушевский
1917 - вышел первый номер газеты «Известия»
1917 - принято решение поднять желто-голубой флаг над зданием Центральной Рады
1921 - Монголия (до того Внешняя Монголия) провозгласила независимость от Китая
1938 - русский язык введен как обязательный предмет для обучения во всех школах СССР
1940 - Финляндия подписала мирный договор с СССР
1949 - в Канаде начала деятельность Украинская Свободная Академия Наук
1954 - сформирован Комитет государственной безопасности СССР
1961 - Черный понедельник в Киеве. В результате техногенной катастрофы погибло более 1 500 жителей Куреневки, а также пассажиров городского транспорта, попавшие в зону бедствия
1995 - Ларс фон Триер составил сенсационный манифест «Обет целомудрия»

13 марта родились

1781 - Шинкель Карл Фридрих, немецкий архитектор, художник
1855 - Персиваль Ловелл американский бизнесмен, востоковед, дипломат, астроном и математик
1871 - Анастасия Вяльцева русская эстрадная певица

1888 - Антон Семенович Макаренко, украинский писатель («Педагогическая поэма», «Флаги на башнях») и педагог
1897 - Марсель Тири, бельгийский поэт и прозаик
1907 - Людвиг Бирман, немецкий астроном
1910 - Ирина Бугримова советская артистка цирка, первая в мире женщина-дрессировщик львов
1911 - Рон Хаббард американский писатель и философ, создатель дианетики и сайентологии

1913 - Михалков Сергей Владимирович, детский писатель, драматург, автор слов гимнов СССР и России
1922 - Давид Кугультинов советский и калмыцкий поэт, Народный поэт Калмыкии
1927 - Рауль Альфонсин, президент Аргентины с 1983 по 1989
1941 - Данилюк Архип Григорьевич, украинский этнограф, географ, кандидат исторических наук, доцент Львовского национального университета им. И. Франко, лауреат Всеукраинской премии им. П. Чубинский. Более 30-ти лет работал в Музее народной архитектуры и быта во Львове
1942 - Скэтмен Джон американский джазовый музыкант и поэт
1942 - Махмуд Дарвиш, палестинский поэт
1944 - Игорь Кио советский артист цирка, иллюзионист, Народный артист России
1945 - Фоменко Анатолий Тимофеевич - российский математик, академик, автор теории «новой хронологии»
1960 - Андрухович Юрий Игоревич, украинский писатель, поэт и политический эссеист
1971 - Еннабет Гиш, американская актриса

Умерли 13 марта

1669 - Мария Милославская русская царица, первая жена царя Алексея Михайловича

 1807 - Николай Резанов русский государственный и военный деятель, предприниматель

 1881 - Александр II Романов российский император (1855-1881)

1901 - Бенджамин Гаррисон 23-й президент США (1889-1893), политический и общественный деятель

1915 - Сергей Витте российский государственный деятель, граф

 1927 – Людмила Алексеевна Василевская – Березина (Днипрова Чайка), украинская поэтесса и прозаик

1946 - Карл Хаусхофер немецкий ученый и социолог, основоположник немецкой школы геополитики

1972 -  Тони Рей-Джонс английский фотограф

2005 - Пелагея Закурдаева русская долгожительница

 2011 - Виталий Вульф российский искусствовед, телеведущий, переводчик, критик. 

Общество Антон Макаренко Юрий Андрухович
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.