Анекдоты недели - 135

— А Софочка была замужем?
— Ой, Яша! Где уже Софочка только не была!
***
Не знаю, кто как, а я своим дочкам подарки на Восьмое марта кладу под елочку...
***
Периодически фоткаю результаты своего похудения. Пока что все "до".
***
- Мама, мама, меня в школе дразнят: говорят, что я мафиози.
- Что за глупости! Я завтра же пойду к директору и поговорю насчет этого.
- Давай, только сделай так, чтобы это выглядело как несчастный случай.
***
Женщина на приёме в поликлинике:
— Борис Моисеевич, а в каких позах нельзя забеременеть с гарантией сто процентов?
— Вы лежите на кровати, а ваш Сёма — на диване!
***
- Слушай, не подскажешь? У тебя вроде есть опыт. Что делать, если ушла жена?
- Сразу менять адреса, явки, пароли. Вдруг передумает…
***
Хозяева котов ходят шаркающей походкой потому, что лучше кота пнуть, чем на него наступить.
***
- Вот скажи, почему вы, мужики, так редко нам, девушкам, дарите цветы?
- Ну, вы нам пиво вообще никогда не дарите...
***
Встречаются две подруги:
- Дорогая, ты так поправилась!
- Это я еще похудела! Видела бы ты меня месяц назад! Была такой, как ты сейчас!..
***
- Юля, а как тебя дразнили в детстве?
- Юлька-кастрюлька.
- Потому что кипятилась часто?
- Потому что крышечка иногда съезжает.
***
— Доктор! Помогите! Я заплачу любые деньги!
— Хорошо. Только деньги вперёд! А то вечно так: поможешь человеку, а он потом лежит в гробу и делает вид, шо не узнаёт!
***
Приходит Сара домой из поликлиники:
— Абрам, ты знаешь, то шо мы с тобой тридцать лет принимали за оргазм, на самом деле астма!
***
Жена — мужу:
— Ты кота покормил?
— Он воды поел
***
Жили-были два медведя. Один из них думал, что сосет зимой лапу, а другой, нагло этим пользовался.
***
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