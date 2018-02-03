Анекдоты недели - 135 Купил фитнес-браслет, теперь знаю, что до пивного ларька 236 шагов.

— А Софочка была замужем?

— Ой, Яша! Где уже Софочка только не была!

***

Не знаю, кто как, а я своим дочкам подарки на Восьмое марта кладу под елочку...

***

Периодически фоткаю результаты своего похудения. Пока что все "до".

***

- Мама, мама, меня в школе дразнят: говорят, что я мафиози.

- Что за глупости! Я завтра же пойду к директору и поговорю насчет этого.

- Давай, только сделай так, чтобы это выглядело как несчастный случай.

***

Женщина на приёме в поликлинике:

— Борис Моисеевич, а в каких позах нельзя забеременеть с гарантией сто процентов?

— Вы лежите на кровати, а ваш Сёма — на диване!

***

- Слушай, не подскажешь? У тебя вроде есть опыт. Что делать, если ушла жена?

- Сразу менять адреса, явки, пароли. Вдруг передумает…

***

Хозяева котов ходят шаркающей походкой потому, что лучше кота пнуть, чем на него наступить.

***

- Вот скажи, почему вы, мужики, так редко нам, девушкам, дарите цветы?

- Ну, вы нам пиво вообще никогда не дарите...

***

Встречаются две подруги:

- Дорогая, ты так поправилась!

- Это я еще похудела! Видела бы ты меня месяц назад! Была такой, как ты сейчас!..

***

- Юля, а как тебя дразнили в детстве?

- Юлька-кастрюлька.

- Потому что кипятилась часто?

- Потому что крышечка иногда съезжает.

***

— Доктор! Помогите! Я заплачу любые деньги!

— Хорошо. Только деньги вперёд! А то вечно так: поможешь человеку, а он потом лежит в гробу и делает вид, шо не узнаёт!

***

Приходит Сара домой из поликлиники:

— Абрам, ты знаешь, то шо мы с тобой тридцать лет принимали за оргазм, на самом деле астма!

***

Жена — мужу:

— Ты кота покормил?

— Он воды поел

***

Жили-были два медведя. Один из них думал, что сосет зимой лапу, а другой, нагло этим пользовался.

***

Храбрость! Решительность! Честность! Вот три главных признака, алкогольного опьянения!