15 марта в истории 15 марта День ангела празднуют Арсений, Иосиф, Николай.

Всемирный день защиты прав потребителей

Знаменательные события

44 году до н. э. - заговорщики во время заседания сената убили римского императора Юлия Цезаря

1493 - два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвратились в Испанию, привезя в Европу первых индейцев

1603 - французский исследователь Самуэль де Шамплан отправился в свою первую экспедицию в Канаду

1830 - вышел последний, 13-й номер «Литературной газеты», который редактировал А. С. Пушкин

1867 - австрийцы и венгры договорились о преобразовании Австрии на дуалистическую государство Австро-Венгрия

1884 - в Киеве разгромлена подпольная типография народовольцев

1892 - в США запатентован эскалатор

1892 - основан английский футбольный клуб «Ливерпуль»

1906 - зарегистрирована компания «Роллс-Ройс»

1917 - в России сформировано Временное правительство, Николай II отрекся от престола

1919 - большевики национализировали театры Украины

1927 - началось строительство Днепрогэса

1937 – в Чикаго открылся первый банк донорской крови

1938 - в Саудовской Аравии начали первые поиски нефти

1939 - Карпатская Украина провозгласила независимость

1962 - состоялось выступление Джона Кеннеди, в годовщину которого ООН учредила «Всемирный день прав потребителя»

1990 – Михаил Горбачев был избран единственным в истории СССР президентом

1994 - состоялось бракосочетание Пугачевой и Киркорова

1996 - южноафриканский прыгун с шестом Оккерт Бритс стал вторым в истории человеком после Сергея Бубки, который прыгнул выше 6 метров

2001 - чеченские террористы захватили авиалайнер Ту-154

2005 - в Иерусалиме был открыт новый Музей истории холокоста Яд Вашем

15 марта родились

1614 - Сильвий Франциск, врач, физиолог, анатом и химик, основатель ятрохимической школы медицины

1767 - Джексон Эндрю, 7-й президент США (1829-37 г)

1813 - Сноу Джон, английский доктор, который первым применил эфир при операции

1830 - Гайзе Пауль фон, немецкий писатель, Нобелевский лауреат («Дети века», «В раю»)

1854 - Беринг Эмиль фон, немецкий бактериолог, разработчик противостолбнячной сыворотки, первый Нобелевский лауреат в области медицины

1886 - Владимир Фаворский, художник, создатель русской ксилографии

1891 - Нестор Григорий, украинец, старейший в мире человек (умер в 2007 году)

1911 - Богдан Стебельский, маляр-график, художник, ученый, искусствовед, журналист и культурный деятель – Богдан Стебельский

1924 - Бондарев Юрий Васильевич, русский писатель, сценарист киноэпопеи «Освобождение» «Батальоны просят огня», «Горячий снег», «Выбор»

1930 - Жорес Алферов, физик, нобелевский лауреат 2000 года

1932 - Ежи Гофман, польский режиссер и сценарист

1935 - Леонид Енгибаров советский артист цирка, клоун-мим

1937 - Валентин Распутин советский и российский писатель-прозаик и общественный деятель

1945 - Арсений Мартынович Макара, ученый-металловед. Доктор технических наук, профессор. Член-корреспондент АН УССР. Лауреат Государственной премии УССР им. Е.О. Патона (1970)

1947 – Леонид Ковальчук, украинский ученый – хирург, педагог, общественный деятель

1959 - Ренни Харлин (Харьола), финский и американский кинорежиссер («Скалолаз», «Крепкий орешек-2», «Кошмар на улице Вязов-4») и продюсер

Умерли 15 марта

44 году до н. э - Гай Юлий Цезарь древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель

1926 - Дмитрий Фурманов советский писатель, прозаик, автор романа «Чапаев»

1938 - Николай Бухарин русский политический деятель

1941 - Алексей фон Явленский русский художник-экспрессионист

1975 - Аристотель Онассис греческий судовладелец, миллиардер

1986 - Ирина Асмус советская актриса, клоунесса

1998 - Бенджамин Спок американский врач-педиатр.