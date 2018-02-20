Нововведения по захоронению: украинцам неделями нужно будет ждать до похорон

Юрист рассказал, что вскоре изменится и что нужно знать людям о новых правилах захоронения. По его словам, в скором времени морги не смогут принимать тела без проведения судебно-медицинской экспертизы умершего. Уже с 15 марта только по решению суда можно будет провести погребение человека.

Сообщается, что изменения в Уголовный процессуальный кодекс вносились по поводу порядка проведения судебно-медицинской экспертизы трупа — на протяжении 72 часов. До нововведений следователь мог проводить экспертизу по своему усмотрению, сейчас — только через следственного судью, следователь сначала обращается к прокурору, а потом — к следственному судье.

Юрист также подчеркнул, что для следователя на местах, очевидно, что будет затягиваться погребение, и граждане будут возмущаться такой процедурой

Кроме того, по словам правоведа, может возникнуть ситуация, когда следователь выезжает на место происшествия, в таком случае следователь обращается в суд на проведение судебно-медицинской экспертизы. Если нет такой экспертизы, морг не имеет права принимать тело.

Источник: sud.ua