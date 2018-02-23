16 марта в истории 16 марта День Ангела празднуют: Севастьян, Василий, Зиновий.

День спонтанности

День цветных карандашей

Знаменательные события

870 - учреждение в Болгарии православной церкви

1079 – в Иране принят мусульманский календарь

1521 - во время первого кругосветного путешествия португальский мореплаватель Фердинанд Магеллан достиг берегов современных Филиппин

1664 - поляки расстреляли украинского гетмана Ивана Выговского

1827 - начал выходить первый в Америке журнал чернокожих «Журнал свободы»

1851 - Испания и Ватикан заключили конкордат, по которому католическая церковь получила полный контроль над образованием и цензурой в Испании

1870 - в Москве состоялась премьера увертюры «Ромео и Джульетта» П. Чайковского

1880 - по подозрению в революционной агитации арестован украинский поэт Иван Франко

1915 - за драку, которую устроил Владимир Маяковский, полиция Петрограда закрыла клуб артистов и поэтов «Бродячая собака»

1917 - в Киеве учредили «Украинский военный клуб имени гетмана Павла Полуботка»

1917 - в Киеве состоялась крупная манифестация - День праздника революции. В ходе митинга киевляне уничтожили городской памятник Столыпину

1919 - в США впервые испытали беспроводной телефон для переговоров с самолетом

1923 - римская полиция запретила свист и другие проявления недовольства игрой актеров в театрах

1936 - с конвейера Горьковского автомобильного завода сошел первый советский автомобиль - лимузин марки «М-1»

1941 - за разработку метода и аппарата скоростной автоматической сварки украинскому ученому Евгению Патону была присуждена Сталинская премия

1943 - нацистские войска вторично взяли Харьков

1960 - в Нью-Йорке представлен первый автомобиль на солнечных батареях

1998 - Ватикан извинился перед евреями за бездействие католической церкви в годы Холокоста

2001 – чеченцы захватили российский самолет ТУ-154 «Внуковских авиалиний» чартерного раейса Москва - Стамбул - Москва

2006 – Генеральная асамблея ООН проголосовала за создание Совета по правам человека

2014 – состоялся незаконный референдум в Крыму. Для окончательной реализации плана по оккупации Россией Крыма, марионеточной властью полуострова было проведено имитацию референдума относительно статуса автономии

16 марта родились

1750 - Каролина Гершель, немецко-английский астроном, сестра и помощница Вильяма Гершеля

1751 - Джеймс Мэдисон, 4-й американский президент (1809-1817).

1787 - Ом Георг Симон, немецкий физик, автор одного из основных законов электрических цепей (закон Ома)

1839 - Франсуа Сюлли-Прюдом, французский поэт, первый Нобелевский лауреат по литературе

1859 - Александр Степанович Попов, физик и електротехник, изобретатель радио

1871 - талантливый художник, педагог, писатель Николай Григорьевич Бурачек.

1882 - Христина Алчевская, писательница, педагог, переводчик, поэтесса

1884 - Александр Романович Беляев, российский писатель-фантаст («Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля»)

1890 - Михоэлс Соломон, российский актер, режиссер, председатель Еврейского антифашистского комитета

1906 - Франсиско Аяла, испанский писатель, переводчик и социолог

1906 - Айхман Адольф, немецкий нацист, специалист по уничтожению евреев

1911 - Йозеф Менгеле, немецкий доктор-нацист, проводивший опыты над узниками Освенцима

1920 - Гертруда Юнге, личная секретарша Гитлера, которая записала его заветы

1927 - Комаров Владимир, российский космонавт

1935 - Сергей Юрьевич Юрский, советский и российский актер (Остап Бендер)

1941 - Бернардо Бертолуччи, итальянский кинорежиссер, обладатель «Оскара» («Маленький Будда», «Последнее танго в Париже»)

1944 – Николай Подгорный, украинский живописец

16 марта умерли

37- Тиберий, римский император из династии Юлиев-Клавдиев

1736 – Джованны Батыста Перголезы, итальянский композитор, скрипач, органист

1898 – Обри Бердсли, английский художник-график, иллюстратор, декоратор, поэт, представитель английского эстетизма и стиля модерн конца ХІХ ст.

1968 – Марио Кастельнуово-Тедеско, итальянский композитор

1979 – Сичинский Мирослав Николаевич, украинский общественно-политический деятель

1998 – Дерек Бартон, английский химик, лауреат Нобелевской премии 1969 года

2003 — Лоуренс Г'ю Аллер, американский астроном.