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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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17 марта в истории

17 марта именины празднуют: Вячеслав, Александр, Василий, Георгий, Герасим, Григорий, Даниил, Павел, Юрий, Юлия, Яков.

Знаменательные события

1238 - войска татарского хана Батыя выступили в поход на Новгород
1674 - И. Самойлович был провозглашен Гетьманом всей Украины
1816  - пароход «Элиза» стал первым пароходом, пересекшим Ла-Манш
1823 - в Николаеве спущен на воду первый русский пароход «Метеор»
1830 - в Варшаве состоялся дебют Фредерика Шопена
1861 - обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права Крепостное право,
1861 - во всех российских церквях началось зачитывания крестьянам положения о ликвидации крепостного права
1861 - завершилось объединение Италии в единое государство
1906 - в России разрешено создание профсоюзов
1917 (4 марта по юлианскому календарю) - в Киеве была создана Украинская Центральная Рада, которая после проведения Всеукраинского национального конгресса превратилась в парламент Украины
1937 - в СССР принят закон, лишивший крестьян свободы передвижения
1940 - в СССР испытали первый танк Т-34
1941 - в Вашингтоне открылась Национальная художественная галерея
1950 - получен новый радиоактивный химический элемент — Калифорний

1951 - Украинская повстанческая армия (УПА) призвала США помочь ей в борьбе с СССР
1959 - 14-й Далай-лама бежал из Тибета в Индию (в результате подавления восстания тибетцев китайскими завоевателями)
1960 – в Японии впервые в мире поступили в продажу фломастеры

1972 – в Киеве образован Институт книги и печати
1980 - английский парламент проголосовал за бойкот московской Олимпиады
1989 - в египетском городе Гизе неподалеку от пирамиды Хеопса, во время археологических раскопок, на двухметровой глубине была найдена мумия знатной молодой женщины, предположительно погребенной около 2600 года до н.э
1992 - в космос запустили первый космический экипаж под маркой СНГ, а не СССР.
1992 – Министерство юстиции Украины зарегистрировало Украинское козачество
1995 - Верховная Рада Украины упразднила должность президента Крыма
1999 - из Международного Олимпийского Комитета исключены 6 его членов, обвиняемых во взяточничестве при определении мест проведения Олимпиад
2000 - в Уганде около тысячи членов религиозной секты «Заповеди Божии» сожгли себя в своей церкви
2003 - Джордж Буш признан самым плохим президентом США

17 марта родились

1628 - Франсуа Жирардон, французский скульптор («Аполлон и нимфы» в Версале)
1834 - Готлиб Даймлер, немецкий инженер, создатель первого мотоцикла
1841 - Маруся Вольвачевна, украинская поэтесса, писательница, общественно-культурный деятель
1847 - Фёдор Кондратьевич Волков,  украинский антрополог, этнограф, археолог, украиновед, общественный деятель, куратор Русского Музея Императора Александра III, доктор Сорбоннского университета, профессор Санкт-Петербургского университета

1856 - Михаил Врубель русский художник

 1885 - Генри Тейлор британский пловец, трехкратный олимпийский чемпион
1891 - Матвей Манизер, российский скульптор, вице-президент Академии художеств СССР (1947-1966), считается автором памятника Шевченко в Харькове
1908 - Борис Полевой, русский советский писатель («Повесть о настоящем человеке»)
1938 -  Рудольф Нуриев советский и британский артист балета, танцовщик и балетмейстер
1945 - Патти Бойд, экс-модель, была замужем за Джорджем Гаррисоном и Эриком Клэптоном
1951 - Курт Рассел, американский актер кино
1951 -  Курт Рассел американский актер, сценарист, продюсер
1967 - Билли Корган, лидер группы Smashing Pumpnins
1972 - Мелисса ауф Дер Мор, басистка Hole и (в свое время) Smashing Pumpkins

Умерли 17 марта

 180 - Марк Аврелий римский император (161-180), философ

1680 - Франсуа Ларошфуко французский писатель-моралист

 1736 - Джованни Перголези итальянский композитор, скрипач и пианист

1863 - Николай Уткин русский художник, искусный гравер

1921 - Николай Жуковский российский ученый в области механики, основоположник аэродинамики как науки 1926 - Алексей Брусилов русский и советский военачальник, генерал-адъютант, военный педагог

1956 - Ирен Жолио-Кюри французский физик, Нобелевский лауреат

 1976 - Лукино Висконти итальянский режиссер театра и кино, сценарист, один из основоположников неореализма 
2013 – Оксана Хожай, украинская певица, заслуженная артистка Украины.

Общество Марк Аврелий Михаил Врубель
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