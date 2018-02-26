18 марта в истории 18 марта именины празднуют: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Ираида, Кирилл, Константин, Марк, Николай, Федор.

День работников ЖКХ

Знаменательные события

1241 - в битве под Хмельником (вблизи Кракова) войско Золотой Орды побеждает польское войско и монголо-татары продолжают завоевание Европы

1325 - основано Теночитлан, который впоследствии стал столицей ацтекской империи

1584 - после смерти Ивана IV Грозного власть переходит к его третьему сыну Федору I, поскольку тот был умственно отсталым, империей правит Борис Годунов

1662 - в Париже начал курсировать первый общественный транспорт - карета на восемь мест

1839 - китайский император запрещает иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны

1871 - началось восстание Парижской коммуны

1892 - учрежден приз для лучшей хоккейной команды — Кубок Стэнли

1913 - в Салониках убит король Греции Георг I

1917 - арест последнего русского царя Николая II

1921 - подписанием Рижского мира заканчивается польско-советская война 1920 года

1924 - в США премьера немого фильма «Багдадский вор». Проект стоимостью 2 млн. долларов был чрезвычайно дорогим на то время

1931 - в США началось производство первых электрических бритв

1932 - в Сиднейской заливе открыт самый широкий мост в мире (ширина 48,8 м)

1940 - на встрече в Бреннер Гитлер и Муссолини обсудили вопрос возможности создания союза с СССР

1962 - Франция и Алжир подписывают договор об окончании алжирской войны, тем самым Алжир обретает независимость

1965 - Алексей Леонов в течение 10 минут находился за бортом «Восток-2», он совершил первый в истории выход человека в открытый космос

1974 - большинство членов ОПЕК прекращают эмбарго на поставки нефти в страны Европы, США и Японии, которое было причиной первого и самого тяжелого нефтяного кризиса

1980 - на испытательном космодроме «Плесецк» (Архангельская область) произошла катастрофа, приведшая к многочисленным человеческим жертвам

1992 - Microsoft представляет операционную систему Windows 3.1

1999 - начала работу блог-платформа «Живой журнал» Создателем «Живого журнала» стал американский программист Бред Фицпатрик

18 марта родились

1634 - Мари-Мадлен де Лафайет французская писательница

1796 - Якоб Штейнер, швейцарский математик, один из основателей современной синтетической или проективной геометрии, определил кривые, названные в честь него «кривые Штейнера»

1837 - Стивен Гровер Кливленд 22-й и 24-й президент США (1885-1889 и 1893-1897), государственный деятель

1844 - Николай Римский-Корсаков, русский композитор

1858 - Рудольф Дизель немецкий инженер и изобретатель, создатель дизельного двигателя

1869 - Невилл Чемберлен, британский политический деятель, премьер-министр в 1937-1940 годы, подписавший Мюнхенское соглашение 1938 года

1874 - Николай Бердяев русский религиозный философ, публицист

1886 - Курт Коффка немецко-американский психолог

1891 - Алексей Кожевников, русский советский писатель («Золотая голытьба», «Магистраль»)

1908 - Яков Джугашвили, сын И. В. Сталина

1949 - Борис Грачевский, заслуженный деятель искусств России, бессменный директор детского юмористического журнала «Ералаш»

1952 - Александр Трофимов, советский актёр театра и кино (фильмы «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Маленькие трагедии»)

1959 - Люк Бессон, французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер

1969 - Василий Иванчук, украинский шахматист. Участник матчей претендентов 1991 г. Участник финального матча чемпионата мира ФИДЕ 2001 г.

1976 - Джованна Антонелли бразильская актриса, фотомодель, телеведущая, продюсер

Умерли 18 марта

1584 - Иван IV Грозный первый русский царь (1547-1584)

1822 - Валентин Гаюи французский педагог, автор алфавита для незрячих

1907 – Петр Голубовский, украинский историк Киевской исторической школы Владимира Антоновича

1911 – Павел игнатьевич Житецкий, украинский языковед, лексикограф, общественный деятель

1952 - Исаак Мазепа, украинский политический и государственный деятель. Руководитель правительства УНР в период Директории

1982 - Василий Чуйков советский военачальник, герой Сталинградской битвы, Маршал Советского Союза

1990 – Лев Яшин, советский футбольный вратарь

1994 - Юрий Катин-Ярцев советский актер театра и кино, педагог, Народный артист РСФСР

2009- Энтони Мингелла английский режиссер

2017 - Еремей Парнов советский писатель-фантаст, публицист, кинодраматург

2017 - Чак Берри американский рок-музыкант‚ певец, гитарист, автор песен.