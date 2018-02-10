Анекдоты недели - 136

Выступление Сергея Шнурова положило конец конкурсу "Евровидение"!
А ведь парень только поздоровался.
***
Отруби.
Это был быстрый тест на то, викинг вы или диетолог.
***
- Дорогой, ты у меня будешь первым...
- Милая, да я ради тебя...
- Будешь первым вставать, стирать, гладить, готовить и выносить мусор. Понял, дорогой?
***
Относительно моих успехов в работе могу сказать, что в данный момент карьерную лестницу я мою.
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В Одессе:
- Вот хочу завтра с Моней на показ мод сходить. Таки пусть подумает за новое платье для меня.
- Ой, Софочка! Это ты там подумаешь за новое платье, а он таки подумает за новую жену!
***
Врач знакомится с результатами анализов.
Пациент:
- Ну как, доктор?
- Потребуется дорогостоящее лечение. Вы не думали взять кредит на это дело?
- Так отдавать же нечем будет.
- А вам и не придется.
***
Родители застукали ребенка за поеданием корма для хомячков.
Корм отобрали, рот прополоскали.
Отец читает состав:
- Пшеница, просо, горох, морковь, картофель, витамины А, С, D, Е.
Мать - задумчиво:
- У нас холодильник пустой. Может, и нам на ужин?
***
Пришел мужик к психиатру:
- Доктор, у меня все плохо: здоровья нет, денег нет, никто меня не любит.
- Ну, батенька, сейчас мы это поправим. Садитесь поудобнее, закройте глаза и повторяйте за мной: "У меня все хорошо, я здоров, богат и благополучен. Я люблю и любим".
Мужик, не открывая глаз:
- Я рад за вас, доктор. А у меня все плохо: здоровья нет, денег нет...
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Когда учительница русского языка Анна Сергеевна впервые прыгнула с парашютом, она была взбудоражена, ошеломлена и обескуражена, но кричала совсем другое.
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- Здравствуйте, я ваш новый сосед. Вот, задержался на работе, магазин закрылся, а у меня соль кончилась. Не дадите?
- Дам, конечно, дам, проходите. А вот с солью не помогу, у меня у самой кончилась.
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Главное, что я усвоила в этой жизни: нужно всегда брать с собой штопор и зарядку для телефона.
Купил фитнес-браслет, теперь знаю, что до пивного ларька 236 шагов....
А я своему сказала: "Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и проведёшь!"...
Женщину, моющую окна в короткой юбке и стрингах, через двадцать минут стащил с подоконника муж, увидевший ее на YouTube....
Для меня единственный действенный способ экономии денег - это спать как можно больше....
До чего же у нас система образования далека от жизни! Ну кому, скажите, пригодилась теория относительности? А вот уроки Камасутры...