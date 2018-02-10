Анекдоты недели - 136 Думали, что зима ушла по-английски, не попрощавшись... Не-е-ет, как всегда, по-нашему - 10 раз на посошок, а потом еще и с ночевкой останется.

Выступление Сергея Шнурова положило конец конкурсу "Евровидение"!

А ведь парень только поздоровался.

***

Отруби.

Это был быстрый тест на то, викинг вы или диетолог.

***

- Дорогой, ты у меня будешь первым...

- Милая, да я ради тебя...

- Будешь первым вставать, стирать, гладить, готовить и выносить мусор. Понял, дорогой?

***

Относительно моих успехов в работе могу сказать, что в данный момент карьерную лестницу я мою.

***

В Одессе:

- Вот хочу завтра с Моней на показ мод сходить. Таки пусть подумает за новое платье для меня.

- Ой, Софочка! Это ты там подумаешь за новое платье, а он таки подумает за новую жену!

***

Врач знакомится с результатами анализов.

Пациент:

- Ну как, доктор?

- Потребуется дорогостоящее лечение. Вы не думали взять кредит на это дело?

- Так отдавать же нечем будет.

- А вам и не придется.

***

Родители застукали ребенка за поеданием корма для хомячков.

Корм отобрали, рот прополоскали.

Отец читает состав:

- Пшеница, просо, горох, морковь, картофель, витамины А, С, D, Е.

Мать - задумчиво:

- У нас холодильник пустой. Может, и нам на ужин?

***

Пришел мужик к психиатру:

- Доктор, у меня все плохо: здоровья нет, денег нет, никто меня не любит.

- Ну, батенька, сейчас мы это поправим. Садитесь поудобнее, закройте глаза и повторяйте за мной: "У меня все хорошо, я здоров, богат и благополучен. Я люблю и любим".

Мужик, не открывая глаз:

- Я рад за вас, доктор. А у меня все плохо: здоровья нет, денег нет...

***

Когда учительница русского языка Анна Сергеевна впервые прыгнула с парашютом, она была взбудоражена, ошеломлена и обескуражена, но кричала совсем другое.

***

- Здравствуйте, я ваш новый сосед. Вот, задержался на работе, магазин закрылся, а у меня соль кончилась. Не дадите?

- Дам, конечно, дам, проходите. А вот с солью не помогу, у меня у самой кончилась.

***

Главное, что я усвоила в этой жизни: нужно всегда брать с собой штопор и зарядку для телефона.