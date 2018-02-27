Военный эксперт Алексей Арестович о войне на Донбассе и планирующихся терактах в Украине

- Война может быть остановлена за 5 минут, но не останавливается. Перемирие не будет действовать.

- Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер говорит, что его цель – убедить Россию в том, что она потеряла Украину и ей невыгодно происходящее. Насколько это реально?

- Нереально. По моим оценкам открытых источников, заявлений западных политиков, трендов, которые происходили до ноября 2016 года, Запад не имел общей позиции, по крайней мере, Европа не имела. Не было согласованной позиции Европы и США в отношении того, что делать с Россией. Если мы вспомним "Минск-1", "Минск-2", то с нас снимали вышиванку и мыли ею полы в прихожей Кремля. [Нардеп] Виктория Сюмар, по-моему, рассказывала, что ей звонили немцы и говорили: "Вы уже проиграли войну. Давайте, не выеживайтесь и принимайте российские требования". Беспредел был со стороны Запада. Нас конкретно сдавали, как сдавали Чехословакию в 1938 году.

Но после того, что Путин исполнял в Сирии, в Черногории, Запад немножко сообразил, что все-таки что-то не так, и начал вырабатывать какую-то позицию. Сейчас она такая: Россия имеет право на свои интересы, на их защиту даже вооруженным путем, как и любая страна в мире, но политика, которую Россия выработала в отношении Украины и Прибалтики, невыгодна самой России - что они избрали не те средства, что они начали "защиту русскоязычного населения" и убили 10 тысяч русскоязычных людей, разрушили самый русскоязычный регион Украины. России говорят: мол, вы пытаетесь защитить русских людей путем их убийства, поэтому русские Украины и ополчились против вас, и вы потеряли в первую очередь русских Украины.

Волкер – симпатичный человек на Западе, реально заботящийся о нас. А Путин потом обращается к Федеральному собранию, показывая ядерные боеголовки, которые летят на Флориду, и говорит, что они могут парализовать международное морское движение. Это не намек, а угроза: "Мы потеряли 44% территории, и мы будем их возвращать". Они закусили удила. В России сформировался класс таких людей, как [Александр] Дугин, который метафизически объясняет, почему Россия должна править миром и быть отдельной цивилизацией. Есть еще конкретные циничные силовики, которые очень хорошо понимают, что война – это деньги, погоны, влияние. И, в конце концов, кто же должен править миром? Ясно, что серьезные парни в хороших погонах с академическими значками академии ФСБ. Марш трехсот лейтенантов, выпустившихся из академии ФСБ, на Gelandewagen – символ того, как они мыслят.

Есть такое понятие, как deepstate (глубинное государство; теория заговора, согласно которой существует скоординированная группа государственных служащих, влияющих на государственную политику без оглядки на демократически избранное руководство, – "Апостроф"). В России этот deepstate официально пришел к власти. Если на Западе это конспирологическая теория, то люди говорят: "Мы правим этим миром! А кого – программистов допускать править миром? Илона Маска? Олигархов? Нет, это несерьезно".

- По поводу управления оккупированными территориями: сейчас уже не говорят о том, что там гуманитарная катастрофа, жизнь кое-как организована, но насколько дорого обеспечивать эти территории чем-то необходимым?

- Вообще за весь этот цирк у нас на востоке платят в основном бывшие наши, сбежавшие: [Сергей] Курченко (он оплачивает то, что у нас в столице творится, но тем не менее), [Виктор] Янукович, [Виктор] Пшонка, [Николай] Азаров, [Андрей] Портнов. То есть вся публика, вывезшая отсюда миллионы и миллиарды долларов. К ним пришли простые парни из ФСБ, а также Владислав Сурков и прочие товарищи и сказали: "Ребята, вы кто такие? Вы прозевали страну, на которую у нас были большие планы. Вы что, думаете, что русские парни за русские деньги будут там погибать? Вы нам продемонстрируйте свою готовность, серьезность и желание реально вернуть все назад – и мы подключимся".

Поэтому оплачивают все эти чудеса в основном наши. В России не такие идиоты, чтобы тратить свои деньги. Они их, конечно, тратят, но они решают свои задачи. [Ринат] Ахметов на этом попался. Он пытался сыграть на противоречиях и на особом статусе Донбасса, поднять свой политический и экономический вес и частично заигрывал с россиянами в этом отношении. Но с первого же дня началось отжатие его предприятий, офисов. И вдруг он обнаружил, что простым имперским парням из ГРУ и ФСБ плевать, какие у него тут интересы, чего он хочет и какое у него влияние на Донбассе.

Все эти рублевские и ростовские беженцы очень быстро поняли, что оказались между двух огней. Они находятся в подвешенном состоянии: с одной стороны, если они плохо платят, всегда есть способ объяснить, что надо платить с охотой. С другой стороны, в свете того, о чем мы говорили, вырисовывается российская стратегия: они не будут отказываться от Украины, более того, у них пик боеготовности примерно на 2020 год. Формируются в том числе военные инструменты, судя по всему, все смещается на более ранние даты.

Теракты, которые планировались в Киеве, – это совершенно реальные вещи. Давайте представим себе ситуацию: с Труханового острова близкие к Саакашвили люди 18 марта, в день выборов президента России (когда весь Запад и весь мир напряглись и ждут, что же будет), выводят людей на протесты против "проклятого режима Порошенко" в центр Киева. И тут прилетают четыре 120-миллиметровые мины, у которых осколки разлетаются на сверхзвуковой скорости – и это просто атас! Они попадают в центр этой демонстрации здесь, на Крещатике. Несколько вооруженных групп сходятся штурмовать парламент. Автоматчики, которые решительно берут парламент "з патріотичних міркувань", сталкиваются с другими автоматчиками. Что будет? Они друг в друга начнут стрелять. Все это происходит одновременно. Или, например, покушение на высших государственных лиц, захвачена Верховная Рада, льется кровь, там из пулемета поливают, идут бои под Администрацией президента. И тут Россия говорит Западу: "Вы посмотрите, что творится у этих людей! Они же невменяемые!"

Самым главным элементом было, чтобы какая-то часть тронулась с фронта (либо с полигона) и пошла на Киев. И россияне говорят: "Они не управляют даже своими Вооруженными силами. Эта страна имеет четыре атомные станции, 400 тысяч мобилизованных силовиков, и посмотрите, что там творится! Украинцы генетически не способны к самоуправлению. Отдайте их нам. Вы с ними не справитесь – это бесконечный хаос. Отдайте их нам, мы умеем с ними справляться. Мы 400 лет с ними справлялись. Кстати, мы забыли вам сказать, что мы параллельно ввели войска и поставили на линию разграничения совершенно официально, ведь что эти невменяемые, которые убивают друг друга в центре Киева, будут делать сейчас на фронте, мы не знаем. Мы решили защитить немножко население Донбасса (может быть, и Харьковскую область тоже, и Сумскую)".

Алексей Арестович в студии Апостроф TVФото: Дарья Давыденко / Апостроф И что скажет Запад? Какие у него аргументы и возражения, если в Киеве льется кровь и штурмуют Верховную Раду, а украинские части снялись, часть – подняла бунт и пошла на столицу? Это совершенно реальный сценарий, который должен был быть реализован. Прямо в том месте, где мы с вами разговариваем. И это не последняя попытка. Они будут продолжаться.

А теперь мы имеем благодушного и милого человека Волкера, который говорит: "Мы все-таки хотим убедить этих людей, чтобы они осознали, что такая политика в отношении Украины не вполне выгодна для самой России".

Я пару раз был на международных западных форумах, пытался объяснить людям, с кем мы имеем дело и как мыслит нормальный офицер КГБ, особенно который пришел к власти в такой большой стране, как Россия, и имеет неограниченные ресурсы для выполнения своих "хотелок", большую рану в душе, связанную с распадом Советского Союза, и 70 лет, когда уже, по сути, нечего терять. Они говорят: "Вы преувеличиваете. Вы накручиваете. Это не так. Просто он преследует свои интересы. Да, он отравил парочку людей, применил химоружие в центре Лондона, но то такое. Порешаем. Ведь есть интересы, взаимная система". Мне хочется их всегда нежно гладить по головке и говорить: "Все образуется, не переживайте, все будет хорошо. Конечно, Россия одумается". Единицы на Западе понимают, что происходит. Остальные тоже это понимают, но не хотят и не могут это признать. А мы это должны понимать гораздо лучше.

- То есть история с Рубаном – не пиар-акция?

- Нет, это не пиар-акция. Это совершенно реальное, предотвращенное на последнем этапе мероприятие. Он, конечно, не являлся центром замысла, но он являлся частью замысла. Это я вам сообщаю.

- Если он был частью замысла, то стоит ли ожидать ликвидации всего замысла?

- Часть мероприятий выполняется. СБУ знает, что делает. У нас четыре новости. Первая: коварные заговоры совершенно реальны. Вторая: СБУ о них знает и работает по ним. Это не последние замыслы, мы слишком благодушны - так же, как Запад. У Петра Алексеевича есть большой существенный недостаток: он хочет остаться либералом. Он не хочет превращаться в Януковича. Он никак не соберется давать по шапке внутренним врагам по-настоящему, а давно пора было бы давать.

- Таким, как Виктор Медведчук?

- И всем остальным. Где наш герой Украины Надежда Савченко (разговор состоялся до того, как силовики обвинили Савченко в намерении взорвать Верховную Раду, - "Апостроф")? Связного взяли, он сидит в клетке, а она сама в ПАСЕ выступает или как? Где товарищ [экс-комбат Станислав] Краснов, за которого вступалось все добровольческое и волонтерское движение Украины, за вычетом самых умных людей?

Мы попали в нехорошую ситуацию в Украине. Майдан обошелся нам слишком легкой ценой, и теперь у всей патриотической публики возникла иллюзия, что власть можно снимать и ставить по три раза в день. С помощью Facebook. Или же достаточно собираться на площади. Можно ненавидеть Порошенко, презирать и смеяться над СБУ, но минометные мины, которые должны были разорваться в центре Крещатика, – это конкретные вещи. Это же не "зрада зрадная". Это конкретный теракт с конкретными последствиями, который является частью большого замысла. И вот эти "сволочи, которые душат свободу в Украине", его предотвратили.

Это не первая предотвращенная волна и не последняя. Дальше будет только хуже. И тут встает вопрос о сознательности нашей части общества и том, не являемся ли мы еще большим посмешищем, чем сам Запад. Ведь Запад хотя бы защищен НАТО, влиянием, деньгами, а мы ничем не защищены. Наши олигархи не хранят деньги в России. Их олигархи инвестируют в украинскую экономику, товарооборот с Россией растет. Россия – наш торговый партнер №1. Они имеют здесь колоссальное влияние, а мы имеем нездоровое общество, не очень умную власть, разложенные спецслужбы и армию в достаточной степени, и мы уязвимы с такого количества сторон, что нас можно использовать, как полигон. Только героическими усилиями отдельных людей это удается отбивать. Поэтому, когда мы тут с вами смеемся над беспечным Западом, я поймал себя на мысли: а не пора ли нам посмеяться над самими собой? Потому что мы куда большие идиоты, чем Запад, скажем так. Мы добровольно разрушаем то немногое, что мы получили в 1991 году и в 2014-м отбили. Вот реальная обстановка, в которой происходит все это веселье.

- Не позавидуешь тем, кто вынужден справляться со всем этим.

- Все гораздо страшнее. Дело в том, что уголовное производство идет по нескольким высокопоставленным чинам СБУ, которые это все организовывали, участвовали и были частью этого. То есть СБУ ловит СБУ. Все гораздо сложнее и "смешнее", чем кажется в патриотических пабликах в интернете.

- Могут ли эти паблики реально раскачать ситуацию?

- Вот у нас конкретная ситуация – полигон "Широкий лан". Вывели нашу одну любимую бригаду с Северо-Востока Украины, скажем, и засунули в этот палаточный городок. Солдатики пишут: "За то, что мы опубликовали фотографии в Facebook". А, вообще-то, это фотографии военного объекта. Например, западная военная цензура или израильская, на которую любят ссылаться, разорвала бы в клочья такого человека.

- Это закрытые сведения?

- Это нарушение военных законов, порядка прохождения воинской службы, воинской этики, в конце концов. Девочки-добровольцы заезжают туда, увидели, что их любимые мальчики подмочили ножки, и начинают… Они думают, что защищают солдат, а реально они поощряют их к неповиновению, нарушению воинского законодательства, порядка прохождения воинской службы, разглашению сведений, имеющих служебный характер, и они отчаянно работают на российскую машину информационных психологических операций, потому что количество российских пабликов, которые это все раздули, превысило все.

Но для меня стало кульминацией вот то, что солдатик пишет: "За то, что мы опубликовали фотографии в Facebook, нас заставили 7 км идти пешком на полигон и принимать участие в поиске неразорвавшихся минных снарядов. Мы вспотели, мы устали, а сегодня бани не будет (это все в выходной день). Массовый репост!" В момент, когда я увидел эту фотографию, там было 1300 репостов. Волна поднялась такая, что у меня волосы на ногах дыбом встали, потому что все, что будет, уже есть. Это военное разложение. Оно не тянет на отдельный бунт, конечно, покричали бы и успокоились.

Это приобрело такую массовую истерию, что я лег на амбразуру, чтобы это остановить в информационном пространстве, написав четыре поста на одну и ту же тему, чего со мной никогда не бывает. Загасили все-таки. Ночью в той же бригаде сгорела одна палатка. Погиб один солдат и семь попали в госпиталь, но волна уже не поднимается. Это, конечно, очень плохо, но еще хуже, когда это все используется как элемент большого замысла по сокрушению Украины. И все наши очень героические патриоты без мозгов, патриотическая общественность не хотят остановиться и увидеть, на чью мельницу они льют воду. Все это мехами раздувается и работает на часть замысла по Украине, а потом и всему Западу.

Вот на секунду, если я обращусь к Волкеру и его друзьям, с вашего разрешения. Вы теряете Украину, Путин ее подбирает под себя, что далеко не маловероятно. К полутора миллионам российских силовиков добавляется 400 тысяч украинских. Кто и куда на том Западе будет обороняться? Такая структура 100% забирает под себя Беларусь, Казахстан, Армению – и здравствуй, новый Советский Союз! Только куда более злой и невменяемый! Советский Союз хоть ответственный был в последние этапы своего существования, когда сталинская история закончилась, а эти совсем другие. "Вы чем там думаете на Западе?" - мне хочется спросить.

А отдельно мне хочется спросить украинскую патриотическую общественность: вы чем думаете, когда разгоняете всю эту фигню, и в чьих интересах вы действуете? Вы ФСБшные агенты? Вы сильно заслуженные? Вы 20 раз ходили за линию фронта и четыре года провели там в грязных окопах? Так у нас есть Надя Савченко, она вообще герой Украины. Она куда круче вас по всем формальным признакам, но тем не менее СБУ вызывает ее на допрос. Может, и вас надо вызывать? То, что вы делаете, это часть общего замысла с восточным соседом или это собственное недомыслие по глупости? Профессионала отличает повышенное чувство опасности. В первую очередь, чувство опасности по отношению к своим собственным действиям, которые ты предпринимаешь.

У нас люди не имеют этого чувства, не являются профессионалами и осознанно или несознательно, в угоду своим маленьким домикам с голубым бассейном губят страну, валят ее всеми доступными средствами. Когда политическая сила в борьбе с оппонентом начинает помогать бунтовать солдатам, это 1917 год. Это очень опасная тенденция. Разложение армии в воюющей стране – это прямая угроза национальной безопасности, а по квалифицирующим признакам – государственная измена.

Учитывая весь комплекс проблем, это крайне опасная тенденция. А мы имеем президента, который не хочет включить по внутренним врагам настоящую работу. Мы имеем в виду женщину с косой, которая очень плотно сидит на схемах "Газпрома". Мы имеем [Рината] Ахметова, [Виктора] Медведчука, ненормальных патриотов, которые в своей борьбе с выпученными глазами потеряли доверие уже просто окончательно, а еще – ошалевший народ, который просто не понимает, что происходит и на кого ориентироваться.

Запад примерно в таком же состоянии. В этом смысле мы точно часть Запада. Но там это все красиво и институализировано, завернуто в хорошие обертки и происходит красивее, чем у нас. Ругань в британском парламенте смотрится выгоднее, чем ругань в украинском парламенте, но по содержанию - примерно такое же. И я так понимаю, что парни, которые сидят в Москве, глядя на все это, аккуратно себе повязали салфетку, взяли нож и вилку и думают: "Как же эту котлету есть? Беззащитную, дурную котлету, которая убивает сама себя". России несложно воевать с нами и с Западом. Мы сами воюем с собой лучше, чем она с нами.

Марина Евтушок,"Апостроф"