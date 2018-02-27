Измения в системе похорон в Украине: апокалипсиса не будет

Автор новации нардеп "радикал" Андрей Лозовой заявлял, что своей поправкой гордится и считает, что она разрушит коррупции при проведении экспертиз, которая существует сейчас.Правоохранители возмутились, однако нашли легальные пути обхода новых изменений. А юристы призвали не впадать в истерику, трезво оценить изменения, и невольно отмечали дру, куда более серьезных правках.

Андрей Лозовой считает , что вопрос с поправками в УПК политизирован: "Идет очень грязная, отвратительная проплачена кампания, якобы из-за моих поправки в УПК у людей будут проблемы с похоронами. Это абсолютно не соответствует действительности и очень обидно, что на волну проплаченных откровенно лживых публикаций повелось немало вменяемых людей. по факту НИ моя правка касается сроков захоронения людей. Это все выдумки с целью дискредитации нашей политической силы. Это придумали с целью завалить мою антикоррупционную правку, которая ограничивает сроки следствия и таким образом отнимает у силовиков на местах возможность искусственно затягивать рассмотрение уголовных производств, таким образом издеваясь над людьми, "отжимать" бизнес у предпринимателей, по беспределу держать людей в СИЗО годами. Против моей правки является яростное сопротивление со стороны абсолютно всех силовых структур, потому, что моя правка по сути ломает коррупционную кормушку ".

Оппоненты Лозового полагают, не корректным называть предложенные изменения именем нардепа-радикала. Так, Мустафа Найем заявил , что настоящим автором поправок является олигарх Ринат Ахметов, а цель изменений - парализовать работу направлении расследований, которыми занимается НАБУ. Но как разворачивалась истерия по захоронений, и почему она оказалась не самым большим злом в серии поправок?

Без экспертизы - никуда?

Мысль о том, что отныне в Украине судмедэкспертов привлекать ко всем смертных случаев, настолько абсурдной, что юристы, даже не связанные с уголовным правом, развеивают эти страхи.

Перечень категорий дел, в которых обязательно должна быть проведена судебно-медицинская экспертиза, является исчерпывающим. К ним относятся случаи, когда есть подозрение на насильственную смерть, когда есть смерть неустановленного лица и когда смерть наступила при невыясненных обстоятельствах или в нетипичном месте. Данный перечень утвержден еще в сентябре 2017 года.

Существует порядок взаимодействия органов Нацполиции, прокуратуры и медицинских учреждений в случае обнаружения трупа. За ним тело без следов насильственной смерти прячут за справкой о причинах смерти, выданной в ЗАГСе. Если есть признаки насильственной смерти, тогда проводятся экспертизы.

Поэтому, если умирать человек старшего возраста или лицо, были проблемы со здоровьем и проходила обследование у врача, с большой вероятностью экспертизу назначать не. Однако возникает вопрос, как быть если следователь таки будет подозрение о насильственной смерти там, где явных признаков этого нет. Одинокий старик, чья квартира кому-то упала в глаза.Человек, упал посреди улицы якобы от инфаркта, а на самом деле от отравления конкурентами.Случаи диктует сама жизнь. Есть большой риск, что из-за желания избежать лишней волокиты в загруженных судах следователь попросту не будет стимула расследовать дело.

Совсем другое дело, когда следователь "не видит" следов насильственной смерти там, где ее признаки или хотя бы подозрения есть. Именно в этом величайший смысл новаций - говорят сторонники изменений, однако не объясняют, каким образом изменения в УПК содержать недобросовестного полицейского от соблазна закрыть глаза на преступление. Следователь может попросту не обратиться к следственному судье с ходатайством о назначении экспертизы, констатировав с помощью врача естественную смерть. Однако, напомню, такой риск существовал и до внедрения изменений, и правки вряд решат эту проблему.

Судебный коллапс?

Наделив следственных судей исключительными полномочиями рассматривать ходатайство о назначении судебно-медицинских экспертиз, авторы инициатив заявляют, что таким образом нивелируется коррупция на уровне следственно-эксперт. Ведь судья самостоятельно выбирает учреждение, проводить экспертизу. Кроме того, если раньше сторона обвинения могла заказывать собственную экспертизу в частном порядке, то нововведения говорит о том, что это должно быть только по решению суда.

Однако красиво написано на бумаге явно не соответствует украинским реалиям. Институт судебных экспертов введен новым УПК, фактически он не создан. Следственные судьи выделяются из тех судей, которые уже работают, а значит одновременно ведут множество дел. С учетом недоукомплектування многих судебных органов увеличению нагрузки на судей еще больше затягивать процесс.

Однако и здесь не обошлось без голословных страшилок. Прозвучала информация якобы ходатайство о назначении экспертизы должны назначать только определенные суда: для регионов - в облцентрах, для Киева - Печерский и Шевченковский райсуд. Действительно, инициаторы изменений выдвигали предложение внести норму о том, что экспертиза должен назначать суд по месту регистрации органа Нацполиции как юридического лица. Однако статья 243 УПК отмечает, что все экспертизы, в том числе судебно-медицинские, назначаются следственным судьей, под юрисдикцией которого находится орган досудебного расследования.Поэтому не стоит бояться очередей в узких коридорах нескольких судов на всю Украину - ходатайство выдавать суды по месту смерти человека.

Этот факт дает надежду на то, что при первоочередности рассмотрения ходатайств о экспертизы суды таки не рухнут.

"Если бы работа системы была налажена, то новые изменения в УПК не выдавались бы катастрофическими. Но учитывая то, что наши суды очень переполнены работой, то это трудность. Теоретически если предположить, что дела будут более или менее равномерно распределяться между судебными учреждениями, то может оно и пройдет при оперативного рассмотрения. Но мое личное мнение, что позитива эти изменения не дадут ", - покоментував накануне вступления в силу новых норм УПК адвокат Сергей Зеленин.

Самих же судей беспокоят не только дополнительные полномочия в части назначения экспертизы тел.

"Дело не только в вопросе назначения экспертиз для установления причин смерти. По всем делам экспертизы будут назначаться только следственным судьей. Практически в каждом уголовном производстве назначается экспертиза. То в деле похищения имущества, то установление суммы убытков, то в деле поджогов ... То есть нагрузки, которое есть сегодня, увеличится в несколько раз. Я понимаю, когда законодатель вносит изменения в закон о судебного контроля за органом предварительного расследования ... Те изменения, которые вступили в силу с началом работы Верхо вного Суда совершили еще большую нагрузку на работу следственных судей в связи с тем, что предусмотрено фиксирование процесса рассмотрения ходатайства непосредственно следственным судьей. Теперь каждое ходатайство судья должен рассмотреть с применением технических средств фиксации ", - сказал в эфире одного из телеканалов судья-спикер апелляционного суда Одесской области Олег Копица.

Кроме того, если судья рассматривал дело на стадии предварительного расследования, не может рассматривать дело по существу. А если по делу назначено много экспертиз, есть риск, что коллегия судей не будет сформирована (уголовные дела рассматривает коллегия судей) из-за того, что все судьи, которые работают в определенном суде, уже рассматривали это дело на стадии предварительного расследования.

Также эксперты подчеркивают, что нагрузка будет увеличиваться не только на судей, но и на судебных экспертов и следователей, количество которых не меняется. Поэтому если и существовала опасность аврала, то во всей правоохранительной системе в целом.

Где и сколько хранить тело?

Если раньше назначении экспертизы следователем отнимало максимум час, то теперь на рассмотрение ходатайства судьей отводится 3 дня. Также через суд должен быть привлечен эксперт - это может еще больше затянуть процесс. Время на проведение экспертиз и дополнительных экспертиз вообще не определено. Что уж и говорить о случаях, когда смерть произошла в выходные или на праздники. То есть опять-таки имеем проблему затягивания дела.

Поэтому законодатели оставили открытым вопрос, где хранить тело все это время. Ранее в случае смерти человека по вызову выезжала бригада врачей и следственно-оперативная группа.Медики констатировали смерть, а следователь видкривавав производства и направлял тело в морг постановлению на проведение судебно-медицинской экспертизы. По логике новых изменений, морг должен принимать тело только со справкой о причинах смерти, которую можно получить только после экпертизы. Этот момент четко не прописан, но очевидно сложности могут возникнуть.

«Не сказано, где должны сохранять тело, - уточнил Зеленин. - По идее, в морге, это было бы логично. Не может тело лежать в полицейском участке или дома у людей. Но судмедэксперт не имеет права приступить к вскрытию, пока не будет постановления ".

По словам судьи Стога, в связи со значительным затягиванием процедуры возникает большой коррупционный риск в том плане, что скорбящие родственники пытаться быстрее "решить вопрос", чтобы попрощаться и похоронить тело умершего.

Между тем специалисты обращают внимание на то, что затягивание дела будет проходить в расследовании всех уголовных преступлений, не только убийств.

"Я не знаю, почему всех так привлекла тема захоронения трупов за новыми изменениями в УПК, поскольку, на самом деле там есть вещи гораздо страшнее. Я считаю, что очередные изменения в Уголовный процессуальный кодекс снова сдали потерпевшего и улучшили позиции преступников. Теперь будет еще сложнее расследовать преступления и доказывать вину ", - считает юрист-криминолог Анна Маляр .

Во многих случаях это не будет стимулировать жертв заявлять о преступлениях, в свою очередь давать преступникам уверенность в безнаказанности, объясняет Маляр на примере расследования изнасилований:

"Вот, скажем, в какой ситуации сейчас оказались жертвы изнасилований (среди которых, по статистике, абсолютное большинство - женщины). Теперь, чтобы провести экспертизу, которая в таком преступлении необходимо как можно быстрее, следователь или прокурор не могут обратиться прямо к эксперту, а обязательства "связанные обратиться с колопотанням к следственному судье или суда. А это, как вы понимаете, отнимает драгоценное для расследования время. Далее закон дает следственному судье или суда ПЯТЬ дней на рассмотрение этого ходатайства. Что в течение всего этого времени должна делать жертва изнасилования? извините с а натурализм, но - не мыться. Но и это не гарантирует, что, все следы преступления останутся на и в теле потерпевшего. Потому что есть такие природные процессы, которые уничтожают определенные следы половых преступлений. Кроме того, жертва потребует лечения. А какую информацию даст экспертиза после лечения? "

"Возникает новая коррупционная составляющая - раз. Затягивание процесса - два. И остается вопрос - значит, что мы не доверяем полиции, а доверяем только судам? Необходимо совершенствовать работу Нацполиции, а не таким образом усложнять процедуру", - добавляет Зеленин.

Угроза для резонансных дел

"Группа поддержки Лозового" делает смелые заявления о сверхважность внесенных поправок в расследовании резонансных дел. Мол, если бы данные нормы были приняты раньше, то мы бы знали, кто убил Георгия Гонгадзе и Юрия Кравченко, поскольку судебно-медицинские экспертизы по этим делам были бы проведены корректно. Однако в громких делах современности эффект может быть совершенно противоположным. Дело в уменьшении сроков досудебного расследования - согласно нововведениям, должно быть от 3 до 6 месяцев в зависимости от категории дела. Таким образом, под угрозой закрытия оказываются "дело Шеремета", "дела Майдана" и другие резонансные случаи, расследование которых продолжается более полугода.

Так, начальник департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк, комментируя расследование по "делам Майдана" в эфире Радио Свобода , заявлял: "Так называемые" поправки Лозового ", принятые в рамках судебной реформы, если вступят 15 марта в действие, то можно закрывать и следователи подразделения, и прокурорские, потому что там такое огромное количество предохранителей, чтобы дело не дошло до суда, смысла в расследовании я не вижу ".

На этом фоне истерия вокруг захоронений обычных украинский кажется по меньшей мере надуманной, а максимум - служит для отвлечения внимания.

Пути выхода

Итак, эксперты говорят о рисках. Насколько они оправданы - будет зависеть от практического воплощения данных поправок, в частности решения проблемы хранения тела.

Между тем, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект , отменяющий норму о назначении экспертиз следователями судьями. 14 марта он был поддержан Комитетом Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. 15 марта Комитет подал законопроект к рассмотрению, однако за него собралось лишь 214 голосов. "Самопомощь", "Народный фронт" и ВО "Батькивщина" перевано голосовали за отмену поправок. Менее половины голосов дал БПП. "Воля народа", "Радикальная партия", "Возрождение" дали по несколько голосов. От "Оппозиционного блока" за отмены изменений было 0 голосов.

По информации Антона Геращенко, поправки стали причиной драки между нардепами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко.

Однако даже в случае принятия законопроекта об отмене изменений, правоохранительные органы понимали, что будут вынуждены, по крайней мере некоторое время действовать в новой системе, собственно, и происходит сейчас. Поэтому в самой Нацполиции искали пути выхода из ситуации на тот случай, если "поправки Лозового" не отменят. По словам представителя МВД Артема Шевченко, МЗ вместе с прокуратурой и полицией уже прорабатывают пути возможного разумного обхода: тело предлагают направлять не в экспертизу, а на исследование. Это другой статус, исследование может, как и раньше, назначать следователь.

Как сообщил сегодня Шевченко, этот путь оказался эффективным.Жалоб по остановке дел нет.

В пятницу во время "Часа вопросов к правительству Премьер-министр Владимир Гройсман заявил :" Вчера, насколько я понимаю, этот вопрос рассматривался в стенах украинского парламента, не было принято ни одного решения. Я так понимаю, что на следующей неделе парламент должен исправить эту ситуацию, которая существует. Сегодня это вступило в законную силу и мы быстро увидим, есть ли негативное влияние или нет. Но то, что требует урегулирования, должен быть урегулирован в стенах парламента ".

Он также попросил профильные комитеты дать соответствующую оценку сложившейся ситуации.

Итак, имеем пятый день в силу поправок.

Ольга Скороход, "Цензор.НЕТ"