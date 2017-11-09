23 марта в истории 23 марта именины празднуют: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел.

Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства

Всемирной метеорологической организации

Знаменательные события

1806 - в Англии запретили работорговлю

1839 - день рождения выражения «O.K.» (ныне — популярное «о’кей»)

1848 - Венгрия объявила о своей независимости от Австрии

1857 - установлен первый в мире безопасный лифт

1876 - Павел Яблочков получил патент на изобретенную им «электрическую свечу»

1891 - в Англии впервые использована сетка для футбольных ворот

1900 - археологи обнаружили на Крите остатки легендарного Лабиринта — дворца Минотавра

1906 - в России разрешили свободное переселение крестьян

1918 - Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства

1919 - Бенито Муссолини основал фашистскую партию Италии (Fasci de Combattimento)

1921 - город Александровск переименовали в Запорожье

1928 - Каменец-Подольскую крепость объявили историко-культурным заповедником

1944 - основан Киевский ботанический сад

1944 - советские войска окружили немецкую армию под Тернополем

1954 - КПУ приняла решение об отправке украинской молодежи для освоения целины

1965 - в космос полетел первый американский экипаж из двух человек; астронавт В. Гриссом стал первым человеком, побывавшей в космосе дважды

1966 - в Риме впервые за 400 лет произошла официальная встреча Папы Римского и архиепископа Кентерберийского

1967 - состоялся первый бой партизанского отряда Че Гевары с боливийской армией

1988 - Верховный Совет СССР отказала Армении в передаче ей Нагорного Карабаха

1990 - в Вильнюс введены советские танки

1994 - в Брюсселе подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом

1997 - в Майами во время хирургической операции 10-месячной итальянской девочке пересажено семь органов - рекордное количество для одной операции

2001 - космическая станция «Мир» затонула в Тихом океане

23 марта родились

1430 - Маргарита Анжуйская, английская королева, жена Генриха VI

1749 - Пьер-Симон Лаплас французский математик и астроном

1826 - Людвиг Минкус (настоящее имя Алойзи Людвиг), композитор

1881 - Роже Мартен дю Гар, французский писатель, лауреат Нобелевской премии 1937 года.

1885 - Чарльз Дэниелс, американский спортсмен - лучший пловец начала XX века (4 золотые олимпийские медали), изобрел современный кроль

1900 - Эрих Фромм немецко-американский психолог и социолог, представитель неофрейдизма

1904 - Джоан Кроуфорд, американская киноактриса

1908 - Анатолий Ляпидевский советский летчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза

1908 - Архип Михайлович Люлька, академик, конструктор авиационных двигателей

1910 - Акиро Куросава, японский кинорежиссер

1912 - Вернер фон Браун, немецкий и американский конструктор, основатель ракетостроения

1921 - Дональд Кемпбелл, английский гонщик, неоднократно устанавливал рекорды скорости на суше и воде. Погиб во время очередной попытки установить рекорд скорости на воде

1926 - Гомиашвили Арчил Михайлович, актер театра и кино (Бендер Остап в фильме «Двенадцать стульев» Леонида Гайдая)

1931 - Виктор Корчной советский и швейцарский шахматист, международный гроссмейстер

1931 - Евгений Гришин советский конькобежец и тренер, четырехкратный олимпийский чемпион

1934 - Евгений Клячкин советский бард, автор-исполнитель

Умерли 23 марта

1842 - Стендаль французский писатель

1881 - Николай Рубинштейн русский пианист, дирижер, педагог, основатель Московской консерватории

1907 - Константин Победоносцев российский государственный деятель, ученый-правовед и публицист

1923 - Елизавета Водовозова русская детская писательница, педагог, мемуаристка

1923 - Ованес Туманян армянский поэт и писатель, общественный деятель

1994 - Джульетта Мазина итальянская актриса

1995 - Владимир Ивашов советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

2011 - Элизабет Тейлор англо-американская киноактриса.