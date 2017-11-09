23 марта в истории

1806 - в Англии запретили работорговлю
1839 - день рождения выражения «O.K.» (ныне — популярное «о’кей»)
1848 - Венгрия объявила о своей независимости от Австрии
1857 - установлен первый в мире безопасный лифт
1876 - Павел Яблочков получил патент на изобретенную им «электрическую свечу»
1891 - в Англии впервые использована сетка для футбольных ворот
1900 - археологи обнаружили на Крите остатки легендарного Лабиринта — дворца Минотавра
1906 - в России разрешили свободное переселение крестьян
1918 - Центральная Рада объявила украинский язык языком делопроизводства
1919 - Бенито Муссолини основал фашистскую партию Италии (Fasci de Combattimento)
1921 - город Александровск переименовали в Запорожье
1928 - Каменец-Подольскую крепость объявили историко-культурным заповедником
1944 - основан Киевский ботанический сад
1944 - советские войска окружили немецкую армию под Тернополем
1954 - КПУ приняла решение об отправке украинской молодежи для освоения целины
1965 - в космос полетел первый американский экипаж из двух человек; астронавт В. Гриссом стал первым человеком, побывавшей в космосе дважды
1966 - в Риме впервые за 400 лет произошла официальная встреча Папы Римского и архиепископа Кентерберийского
1967 - состоялся первый бой партизанского отряда Че Гевары с боливийской армией
1988 - Верховный Совет СССР отказала Армении в передаче ей Нагорного Карабаха
1990 - в Вильнюс введены советские танки
1994 - в Брюсселе подписали договор о сотрудничестве между Украиной и Европейским Союзом
1997 - в Майами во время хирургической операции 10-месячной итальянской девочке пересажено семь органов - рекордное количество для одной операции
2001 - космическая станция «Мир» затонула в Тихом океане
23 марта родились
1430 - Маргарита Анжуйская, английская королева, жена Генриха VI
1749 - Пьер-Симон Лаплас французский математик и астроном
1826 - Людвиг Минкус (настоящее имя Алойзи Людвиг), композитор
1881 - Роже Мартен дю Гар, французский писатель, лауреат Нобелевской премии 1937 года.
1885 - Чарльз Дэниелс, американский спортсмен - лучший пловец начала XX века (4 золотые олимпийские медали), изобрел современный кроль
1900 - Эрих Фромм немецко-американский психолог и социолог, представитель неофрейдизма
1904 - Джоан Кроуфорд, американская киноактриса
1908 - Анатолий Ляпидевский советский летчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза
1908 - Архип Михайлович Люлька, академик, конструктор авиационных двигателей
1910 - Акиро Куросава, японский кинорежиссер
1912 - Вернер фон Браун, немецкий и американский конструктор, основатель ракетостроения
1921 - Дональд Кемпбелл, английский гонщик, неоднократно устанавливал рекорды скорости на суше и воде. Погиб во время очередной попытки установить рекорд скорости на воде
1926 - Гомиашвили Арчил Михайлович, актер театра и кино (Бендер Остап в фильме «Двенадцать стульев» Леонида Гайдая)
1931 - Виктор Корчной советский и швейцарский шахматист, международный гроссмейстер
1931 - Евгений Гришин советский конькобежец и тренер, четырехкратный олимпийский чемпион
1934 - Евгений Клячкин советский бард, автор-исполнитель
Умерли 23 марта
1842 - Стендаль французский писатель
1881 - Николай Рубинштейн русский пианист, дирижер, педагог, основатель Московской консерватории
1907 - Константин Победоносцев российский государственный деятель, ученый-правовед и публицист
1923 - Елизавета Водовозова русская детская писательница, педагог, мемуаристка
1923 - Ованес Туманян армянский поэт и писатель, общественный деятель
1994 - Джульетта Мазина итальянская актриса
1995 - Владимир Ивашов советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
2011 - Элизабет Тейлор англо-американская киноактриса.
Андрей, Афанасий, Иван, Капитолина, Максим, Марк, Николай, Степан, Терентий 9 ноября празднуют именины....