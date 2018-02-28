24 марта в истории

Знаменательные события
1155 - Юрий Долгорукий вступил на престол в Киеве
1603 - в связи со смертью английской королевы Елизаветы, троны Англии и Шотландии объединены
1721 - Иоганн Себастьян Бах написал шестой «Бранденбургский концерт»
1794 - в Польше началось антирусское освободительное восстание
1801 - вследствие заговора убит российский император Павел I
1802 - английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз
1822 - англичанин Уильям Черч первым запатентовал типографскую наборную машину
1882 - Роберт Кох объявляет об открытии возбудителя туберкулеза
1896 - в Афинах открылись Первые Олимпийские Игры
1898 - продан первый американский автомобиль
1932 - в Тайланде без кровопролития в результате переворота устанавливается конституционная монархия
1933 - вступает в действие закон, накануне принятый немецким парламентом (69% голосов), который передает правительству законодательную власть и фактически приостанавливает действие конституции. Этим самым вся власть легально переходит к Гитлеру
1956 - реабилитирован русский историк Лев Гумилев, который находился в лагерях по обвинению в контрреволюционной деятельности
1975 - Мухаммед Али техническим нокаутом отстаивает титул чемпиона мира против Чака Вепнера в Кливленде
1976 - военный переворот в Аргентине; в течение следующих 6 лет от государственного террора погибло около 30 000 человек
1976 - Киеве запустили крупнейший в Европе изохронный циклотрон
1980 - в Сальвадоре убит архиепископ Оскар Ромеро, что стало причиной десятилетней гражданской войны.
1989 - танкер Эксон Вальдез наталкивается на риф вблизи Аляски и губит 40 000 тонн нефти.
1990 - Ислам Каримов становится президентом Узбекистана
1999 - войска НАТО начали авиационные атаки против сербских целей
1999 - в результате пожара в туннеле под Монбланом погибает 39 человек
1999 - в национальном парке Тсаво в Кении в результате аварии пассажирского поезда гибнет 36 человек, 200 травмированы
2001 - Владимир Кличко выиграет техническим нокаутом бой против Дерика Джефферсона в Мюнхене
24 марта родились
1494 - Георгий Агрикола, немецкий ученый эпохи Возрождения, философ, автор первой европейской горно-металлургической энциклопедии
1868 - Василек Николай Николаевич, украинский общественно-политический деятель, дипломат, барон
1874 - Гарри Гудини американский иллюзионист
1884 - Петер Дебай, нидерландский физико-фимик, лауреат Нобелевской премии
1891 - Сергей Вавилов советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики в СССР
1893 - Бааде Вальтер, немецкий астроном
1900 - Козловский Иван Семенович, украинский певец, народный артист СССР, Герой Социалистического труда, лауреат двух Сталинских премий и Государственной премии УССР имени Тараса Шевченко
1906 - Клавдия Шульженко советская эстрадная певица, актриса театра и кино, Народная артистка СССР 1911 - Джозеф Барбера американский аниматор, художник мультипликации
1930 - Стив МакКуин американский киноактер
1954 - Александр Серов, российский эстрадный певец
1955 - Александр Буйнов советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, шоумен
1956 - Стив Баллмер, CEO и президент корпорации Microsoft
1979 – Виктор Бронюк, украинский музыкант, автор песен, лидер группы «ТИК»
1982 – Александр Педан, украинский шоумен, телеведущий, резидент «Comedy Club Ukraine»
Умерли 24 марта
1603 - Елизавета I английская королева (1558-1603), последняя представительница династии Тюдоров
1801 - Павел I российский император (1796-1801)
1894 - Илларион Прянишников русский художник, педагог
1905 - Жюль Верн французский писатель-фантаст
1946 - Александр Алехин русский шахматист, 4-й чемпион мира по шахматам
1946 - Карл Шуман немецкий спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион
1948 - Евгений Абалаков советский скульптор и известный альпинист
1948 - Николай Бердяев русский религиозный философ, публицист.