24 марта в истории 24 марта именины День ангела празднуют: Ефим, Берта, Георгий, Иван.

Час Земли

Всемирный день борьбы с туберкулезом

День фтизиатра

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

Знаменательные события

1155 - Юрий Долгорукий вступил на престол в Киеве

1603 - в связи со смертью английской королевы Елизаветы, троны Англии и Шотландии объединены

1721 - Иоганн Себастьян Бах написал шестой «Бранденбургский концерт»

1794 - в Польше началось антирусское освободительное восстание

1801 - вследствие заговора убит российский император Павел I

1802 - английский изобретатель Ричард Тревитик получил первый патент на паровоз

1822 - англичанин Уильям Черч первым запатентовал типографскую наборную машину

1882 - Роберт Кох объявляет об открытии возбудителя туберкулеза

1896 - в Афинах открылись Первые Олимпийские Игры

1898 - продан первый американский автомобиль

1932 - в Тайланде без кровопролития в результате переворота устанавливается конституционная монархия

1933 - вступает в действие закон, накануне принятый немецким парламентом (69% голосов), который передает правительству законодательную власть и фактически приостанавливает действие конституции. Этим самым вся власть легально переходит к Гитлеру

1956 - реабилитирован русский историк Лев Гумилев, который находился в лагерях по обвинению в контрреволюционной деятельности

1975 - Мухаммед Али техническим нокаутом отстаивает титул чемпиона мира против Чака Вепнера в Кливленде

1976 - военный переворот в Аргентине; в течение следующих 6 лет от государственного террора погибло около 30 000 человек

1976 - Киеве запустили крупнейший в Европе изохронный циклотрон

1980 - в Сальвадоре убит архиепископ Оскар Ромеро, что стало причиной десятилетней гражданской войны.

1989 - танкер Эксон Вальдез наталкивается на риф вблизи Аляски и губит 40 000 тонн нефти.

1990 - Ислам Каримов становится президентом Узбекистана

1999 - войска НАТО начали авиационные атаки против сербских целей

1999 - в результате пожара в туннеле под Монбланом погибает 39 человек

1999 - в национальном парке Тсаво в Кении в результате аварии пассажирского поезда гибнет 36 человек, 200 травмированы

2001 - Владимир Кличко выиграет техническим нокаутом бой против Дерика Джефферсона в Мюнхене

24 марта родились

1494 - Георгий Агрикола, немецкий ученый эпохи Возрождения, философ, автор первой европейской горно-металлургической энциклопедии

1868 - Василек Николай Николаевич, украинский общественно-политический деятель, дипломат, барон

1874 - Гарри Гудини американский иллюзионист

1884 - Петер Дебай, нидерландский физико-фимик, лауреат Нобелевской премии

1891 - Сергей Вавилов советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики в СССР

1893 - Бааде Вальтер, немецкий астроном

1900 - Козловский Иван Семенович, украинский певец, народный артист СССР, Герой Социалистического труда, лауреат двух Сталинских премий и Государственной премии УССР имени Тараса Шевченко

1906 - Клавдия Шульженко советская эстрадная певица, актриса театра и кино, Народная артистка СССР 1911 - Джозеф Барбера американский аниматор, художник мультипликации

1930 - Стив МакКуин американский киноактер

1954 - Александр Серов, российский эстрадный певец

1955 - Александр Буйнов советский и российский эстрадный певец, актер, композитор, шоумен

1956 - Стив Баллмер, CEO и президент корпорации Microsoft

1979 – Виктор Бронюк, украинский музыкант, автор песен, лидер группы «ТИК»

1982 – Александр Педан, украинский шоумен, телеведущий, резидент «Comedy Club Ukraine»

Умерли 24 марта

1603 - Елизавета I английская королева (1558-1603), последняя представительница династии Тюдоров

1801 - Павел I российский император (1796-1801)

1894 - Илларион Прянишников русский художник, педагог

1905 - Жюль Верн французский писатель-фантаст

1946 - Александр Алехин русский шахматист, 4-й чемпион мира по шахматам

1946 - Карл Шуман немецкий спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион

1948 - Евгений Абалаков советский скульптор и известный альпинист

1948 - Николай Бердяев русский религиозный философ, публицист.