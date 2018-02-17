Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12359

Анекдоты недели - 137

Мужчинам на заметку: девушки, которые не едят после шести, пьянеют в два раза быстрее!

- Вы нам написали в резюме, что у вас 64 высших образования. Это правда?

- Ложь. Чистая ложь. У меня 65 высших.

- Понятно. А какое ваше последнее место работы?

- Метро. В переходе метро. Киоск "Дипломы".

***

Сотрудница в центре занятости соискателю:

- Вы все время опаздываете, лезете без очереди, и вы очень грубый.

 Может, подумаем о вакансии водителя маршрутки?

***

Первым хакером признан старик у синя моря, скачавший через сеть у Золотой Рыбки особняк, дворянский титул и новое корыто.

***

Жизнь дачника - это постоянная борьба. С соседскими детьми, которые считают его огород своим, и своими детьми, которые считают его чужим.

***

На старости будет что вспомнить. Но нечем.

***

Сломай стереотип! Позвони маме и спроси, надела ли она шапку.

***

Хоть бы раз наш человек сказал, что он зря пил! Так нет же: зря смешивал, не закусывал, не с теми...

***

Вернулся из отпуска. Помню не все, но помню, что жена звала сына из воды и меня из бара одной фразой:

- Выходи, ты уже синий!

***

- Алло!

- Да.

- Ой, девушка, кажется, я ошибся номером. У вас какой?

- Шестой.

- Э-э-э нет, не ошибся!

***

Нашими учеными открыт новый вид рыб - рыба-падла. Не ловится, и все тут...

***

Если постоянно говорить своей девушке, какая она красивая, умная и стройная, то через некоторое время её начнут одолевать сомнения, того ли козла она осчастливила.

***

В аудитории идет опрос. Женщине задают вопрос:
- Вам изменил муж/парень/любимый. Какова ваша реакция?
Она:
- Что? Все сразу?!.

***

Обед в одесской семье. Мама дает сыну кусок пирога.
— Мама, я хочу два кусочка.
— Ой Моня,я тебя умоляю, не отвлекай мамочку. Таки возьми нож и разрежь кусок на два.

***

Человеческий мозг – это уникальный механизм. Он непрерывно функционирует круглые сутки с самого рождения и до покупки телевизора.

***

Отец 16 детей ищет ту скотину, которая на свадьбе пожелала деток, как на небе звёзд.

***

– Лёва, сынок! Помой руки, покушай и садись делай уроки! Смотри не включай компьютер и телевизор... А вечером купим тебе мотоцикл! 
– Мама,шо вы там сказали за мотоцикл? 
– Ничего, Лёва, это я проверила, хорошо ли ты слышишь свою маму!

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