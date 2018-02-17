Анекдоты недели - 137

- Вы нам написали в резюме, что у вас 64 высших образования. Это правда?
- Ложь. Чистая ложь. У меня 65 высших.
- Понятно. А какое ваше последнее место работы?
- Метро. В переходе метро. Киоск "Дипломы".
***
Сотрудница в центре занятости соискателю:
- Вы все время опаздываете, лезете без очереди, и вы очень грубый.
Может, подумаем о вакансии водителя маршрутки?
***
Первым хакером признан старик у синя моря, скачавший через сеть у Золотой Рыбки особняк, дворянский титул и новое корыто.
***
Жизнь дачника - это постоянная борьба. С соседскими детьми, которые считают его огород своим, и своими детьми, которые считают его чужим.
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На старости будет что вспомнить. Но нечем.
***
Сломай стереотип! Позвони маме и спроси, надела ли она шапку.
***
Хоть бы раз наш человек сказал, что он зря пил! Так нет же: зря смешивал, не закусывал, не с теми...
***
Вернулся из отпуска. Помню не все, но помню, что жена звала сына из воды и меня из бара одной фразой:
- Выходи, ты уже синий!
***
- Алло!
- Да.
- Ой, девушка, кажется, я ошибся номером. У вас какой?
- Шестой.
- Э-э-э нет, не ошибся!
***
Нашими учеными открыт новый вид рыб - рыба-падла. Не ловится, и все тут...
***
Если постоянно говорить своей девушке, какая она красивая, умная и стройная, то через некоторое время её начнут одолевать сомнения, того ли козла она осчастливила.
***
В аудитории идет опрос. Женщине задают вопрос:
- Вам изменил муж/парень/любимый. Какова ваша реакция?
Она:
- Что? Все сразу?!.
***
Обед в одесской семье. Мама дает сыну кусок пирога.
— Мама, я хочу два кусочка.
— Ой Моня,я тебя умоляю, не отвлекай мамочку. Таки возьми нож и разрежь кусок на два.
***
Человеческий мозг – это уникальный механизм. Он непрерывно функционирует круглые сутки с самого рождения и до покупки телевизора.
***
Отец 16 детей ищет ту скотину, которая на свадьбе пожелала деток, как на небе звёзд.
***
– Лёва, сынок! Помой руки, покушай и садись делай уроки! Смотри не включай компьютер и телевизор... А вечером купим тебе мотоцикл!
– Мама,шо вы там сказали за мотоцикл?
– Ничего, Лёва, это я проверила, хорошо ли ты слышишь свою маму!
Думали, что зима ушла по-английски, не попрощавшись... Не-е-ет, как всегда, по-нашему - 10 раз на посошок, а потом еще и...
Купил фитнес-браслет, теперь знаю, что до пивного ларька 236 шагов....
А я своему сказала: "Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и проведёшь!"...
Женщину, моющую окна в короткой юбке и стрингах, через двадцать минут стащил с подоконника муж, увидевший ее на YouTube....
Для меня единственный действенный способ экономии денег - это спать как можно больше....