Анекдоты недели - 137 Мужчинам на заметку: девушки, которые не едят после шести, пьянеют в два раза быстрее!

- Вы нам написали в резюме, что у вас 64 высших образования. Это правда?

- Ложь. Чистая ложь. У меня 65 высших.

- Понятно. А какое ваше последнее место работы?

- Метро. В переходе метро. Киоск "Дипломы".

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Сотрудница в центре занятости соискателю:

- Вы все время опаздываете, лезете без очереди, и вы очень грубый.

Может, подумаем о вакансии водителя маршрутки?

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Первым хакером признан старик у синя моря, скачавший через сеть у Золотой Рыбки особняк, дворянский титул и новое корыто.

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Жизнь дачника - это постоянная борьба. С соседскими детьми, которые считают его огород своим, и своими детьми, которые считают его чужим.

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На старости будет что вспомнить. Но нечем.

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Сломай стереотип! Позвони маме и спроси, надела ли она шапку.

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Хоть бы раз наш человек сказал, что он зря пил! Так нет же: зря смешивал, не закусывал, не с теми...

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Вернулся из отпуска. Помню не все, но помню, что жена звала сына из воды и меня из бара одной фразой:

- Выходи, ты уже синий!

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- Алло!

- Да.

- Ой, девушка, кажется, я ошибся номером. У вас какой?

- Шестой.

- Э-э-э нет, не ошибся!

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Нашими учеными открыт новый вид рыб - рыба-падла. Не ловится, и все тут...

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Если постоянно говорить своей девушке, какая она красивая, умная и стройная, то через некоторое время её начнут одолевать сомнения, того ли козла она осчастливила.

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В аудитории идет опрос. Женщине задают вопрос:

- Вам изменил муж/парень/любимый. Какова ваша реакция?

Она:

- Что? Все сразу?!.

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Обед в одесской семье. Мама дает сыну кусок пирога.

— Мама, я хочу два кусочка.

— Ой Моня,я тебя умоляю, не отвлекай мамочку. Таки возьми нож и разрежь кусок на два.

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Человеческий мозг – это уникальный механизм. Он непрерывно функционирует круглые сутки с самого рождения и до покупки телевизора.

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Отец 16 детей ищет ту скотину, которая на свадьбе пожелала деток, как на небе звёзд.

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– Лёва, сынок! Помой руки, покушай и садись делай уроки! Смотри не включай компьютер и телевизор... А вечером купим тебе мотоцикл!

– Мама,шо вы там сказали за мотоцикл?

– Ничего, Лёва, это я проверила, хорошо ли ты слышишь свою маму!