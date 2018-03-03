25 марта в истории 25 марта именины празднуют: Дмитрий. Александр, Владимир, Григорий, Иван.

День службы безопасности Украины (СБУ)

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

Профессиональный праздник синоптиков

Знаменательные события

421 - день основания Венеции

1420 - крестьянское ополчение под руководством Яна Жижки одержало победу над превосходящим его войском императора Сигизмунда

1532 - в Риме опубликована «История Флоренции» Никколо Макиавелли

1668 - состоялись первые в Америке лошадиные бега

1807 - начались регулярные перевозки по железной дороге Свонси и Мамблза (Великобритания)

1821 - провозглашена независимость Греции от Оттоманской империи

1857 - впервые сфотографировано солнечное затмение

1857 - в Брисбене (Австралия) во второй раз подряд (после 5 апреля 1856) наблюдали солнечное затмение

1857 - Леон Скотт запатентовал фонавтограф, первый прибор для записи звуковых колебаний

1872 - выпущена первая в России почтовая карточка

1876 - провела свой первый матч футбольная сборная Уэльса, одна из старейших в мире

1916 - женщинам в США разрешено присутствовать на поединках боксеров

1917 - вышло постановление Временного правительства об отмене смертной казни

1918 - Германия и Австро-Венгрия подписали конвенцию о разделе Украины

1940 - Югославский принц Павел подписал соглашение о взаимопомощи с Италией и Германией

1977 - Элвис Костелло выпустил дебютный сингл «Less Than Zero»

1988 - австралиец Невилл Паттен построил самый маленький в мире велосипед - его колеса были диаметром менее 2-х см

1993 - созданно центральное бюро Интерпола Украины

1997 - у берегов Эквадора обнаружен легендарный морской клад - затонувший в 1654 году испанский галеон «La Capitana» с большим грузом награбленного у инков

1998 – в Нью-Йорке американцы Марк и Роберта Грисволд установили мировой рекорд продолжительности поцелуя - их поцелуй длился 29 часов без единого перерыва

25 марта родились

1133 - Генрих II (король Англии)

1259 - Андроник II Палеолог византийский император (1282-1328)

1479 - Василий III русский царь, Великий князь Владимирский и Московский и всея Руси (1505-1533)

1716 - Антропов Алексей Петрович, русский портретист

1747 - Безбородко Александр Андреевич, казацкий полковник, член Российской Академии, почетный член Академии Искусств, царский сенатор, светлейший князь Российской империи, канцлер правительства Екатерины II

1782 - Каролина Бонапарт младшая сестра Наполеона Бонапарта

1812 - Александр Иванович Герцен, русский писатель, публицист, философ и революционер-демократ

1863 - Амичи Джованни, итальянский ботаник и оптик

1864 - Алексей фон Явленский русский художник-экспрессионист

1867 - Артуро Тосканини итальянский дирижер

1871 - Игорь Грабарь русский художник и искусствовед

1881 - Бела Барток, венгерский композитор

1897 - Иван Андрух, украинский военно-политический деятель, активный участник украинского национально-освободительного движения (1914-1921)

1911 – Бандера Александр Андреевич, украинский политик, член УНО с 1933 года, брат Степана Бандеры

1911 – Алексей Николаевич Боголюбов, ученый в сфере истории математики и теории механизмов, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АН УССР

1914 - Норман Эрнест Борлоуг, американский агроном, генетик и специалист по патологии растений. Известный как отец Зеленой революции и лауреат Нобелевской премии мира 1970

1937 - Мария Пахоменко советская и российская эстрадная певица, Народная артистка России

1942 – Иван Белый, украинский поэт

1947 - Элтон Джон английский певец, композитор и пианист

1956 - Ефим Шифрин советский и российский актер, артист эстрады, режиссер, писатель

1965 — Сара Джесика Паркер, американськая актриса

1976 - Кличко Владимир Владимирович, украинский боксер в супертяжелом весе, чемпион мира по версиям IBF и IBO

Умерли 25 марта

1840 - Павел Демидов русский предприниматель, меценат и благотворитель

1853 - Василий Каратыгин русский актер, знаменитый трагик

1918 - Клод Дебюсси французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик

1988 - Петр Гальперин советский психолог, Заслуженный деятель науки РСФСР

1999 – Вячеслав Черновол, Герой Украины (посмертно), публицист, деятель украинского национально-освободительного движения.