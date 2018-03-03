25 марта в истории

Знаменательные события
421 - день основания Венеции
1420 - крестьянское ополчение под руководством Яна Жижки одержало победу над превосходящим его войском императора Сигизмунда
1532 - в Риме опубликована «История Флоренции» Никколо Макиавелли
1668 - состоялись первые в Америке лошадиные бега
1807 - начались регулярные перевозки по железной дороге Свонси и Мамблза (Великобритания)
1821 - провозглашена независимость Греции от Оттоманской империи
1857 - впервые сфотографировано солнечное затмение
1857 - в Брисбене (Австралия) во второй раз подряд (после 5 апреля 1856) наблюдали солнечное затмение
1857 - Леон Скотт запатентовал фонавтограф, первый прибор для записи звуковых колебаний
1872 - выпущена первая в России почтовая карточка
1876 - провела свой первый матч футбольная сборная Уэльса, одна из старейших в мире
1916 - женщинам в США разрешено присутствовать на поединках боксеров
1917 - вышло постановление Временного правительства об отмене смертной казни
1918 - Германия и Австро-Венгрия подписали конвенцию о разделе Украины
1940 - Югославский принц Павел подписал соглашение о взаимопомощи с Италией и Германией
1977 - Элвис Костелло выпустил дебютный сингл «Less Than Zero»
1988 - австралиец Невилл Паттен построил самый маленький в мире велосипед - его колеса были диаметром менее 2-х см
1993 - созданно центральное бюро Интерпола Украины
1997 - у берегов Эквадора обнаружен легендарный морской клад - затонувший в 1654 году испанский галеон «La Capitana» с большим грузом награбленного у инков
1998 – в Нью-Йорке американцы Марк и Роберта Грисволд установили мировой рекорд продолжительности поцелуя - их поцелуй длился 29 часов без единого перерыва
25 марта родились
1133 - Генрих II (король Англии)
1259 - Андроник II Палеолог византийский император (1282-1328)
1479 - Василий III русский царь, Великий князь Владимирский и Московский и всея Руси (1505-1533)
1716 - Антропов Алексей Петрович, русский портретист
1747 - Безбородко Александр Андреевич, казацкий полковник, член Российской Академии, почетный член Академии Искусств, царский сенатор, светлейший князь Российской империи, канцлер правительства Екатерины II
1782 - Каролина Бонапарт младшая сестра Наполеона Бонапарта
1812 - Александр Иванович Герцен, русский писатель, публицист, философ и революционер-демократ
1863 - Амичи Джованни, итальянский ботаник и оптик
1864 - Алексей фон Явленский русский художник-экспрессионист
1867 - Артуро Тосканини итальянский дирижер
1871 - Игорь Грабарь русский художник и искусствовед
1881 - Бела Барток, венгерский композитор
1897 - Иван Андрух, украинский военно-политический деятель, активный участник украинского национально-освободительного движения (1914-1921)
1911 – Бандера Александр Андреевич, украинский политик, член УНО с 1933 года, брат Степана Бандеры
1911 – Алексей Николаевич Боголюбов, ученый в сфере истории математики и теории механизмов, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент АН УССР
1914 - Норман Эрнест Борлоуг, американский агроном, генетик и специалист по патологии растений. Известный как отец Зеленой революции и лауреат Нобелевской премии мира 1970
1937 - Мария Пахоменко советская и российская эстрадная певица, Народная артистка России
1942 – Иван Белый, украинский поэт
1947 - Элтон Джон английский певец, композитор и пианист
1956 - Ефим Шифрин советский и российский актер, артист эстрады, режиссер, писатель
1965 — Сара Джесика Паркер, американськая актриса
1976 - Кличко Владимир Владимирович, украинский боксер в супертяжелом весе, чемпион мира по версиям IBF и IBO
Умерли 25 марта
1840 - Павел Демидов русский предприниматель, меценат и благотворитель
1853 - Василий Каратыгин русский актер, знаменитый трагик
1918 - Клод Дебюсси французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик
1988 - Петр Гальперин советский психолог, Заслуженный деятель науки РСФСР
1999 – Вячеслав Черновол, Герой Украины (посмертно), публицист, деятель украинского национально-освободительного движения.
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