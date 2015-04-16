26 марта в истории 26 марта именины День ангела празднуют: Акулина, Александр, Кристина, Терентий.

День Национальной гвардии Украины

Фиолетовый день (День больных эпилепсией)

Знаменательные события

1162 - войска Фридриха I Барбароссы захватили Милан

1668 - Англия получила контроль над Бомбеем

1713 - Испания наделила Англию исключительным правом на работорговлю в американских владениях Испании

1787 - Екатерина II, находясь в Киеве, повелела отчеканить медаль в честь её визита на юг России

1826 - Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт

1845 - в США запатентован медицинский пластырь

1871 - избран совет Парижской коммуны

1908 - на Острове Принца Эдуарда (Канада) запретили все автомобили

1917 - из ссылки на Украину вернулся историк и политик Михаил Грушевский

1921 - спущена на воду канадская шхуна «Блюноус», которая затем не проиграла ни одной гонки (ныне эта шхуна изображена на канадских десяти центах).

1934 - в Британии введены экзамены на вождение автомобиля

1937 - установлен первый в мире памятник мультипликационному герою – моряку Папайю в городе Кристалл Сити (штат Техас, США)

1944 - III Украинский фронт под командованием генерала армии Р. Малиновского при содействии Черноморского флота начал Одесскую наступательную операцию

1947 - в СССР издан указ об отмене смертной казни

1953 - американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита

1956 - в СССР отпуск по беременности увеличен с 77 до 112 дней

1973 - первые женщины допущены в зал Лондонской фондовой биржи

1982 - в Оквилле (Онтарио) родились первые в Канаде близнецы, зачатые в пробирке.

1988 - город эксплуатационников Чернобыльской АЭС Славутич принял своих первых жителей

1996 - Международный Валютный Фонд выделил России кредит на 6,9 млрд долларов - самый большой кредит в истории МВФ

1999 - зафиксировано появление вируса «Мелисса», поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всём мире.

2000 - Владимир Путин избран президентом России на первый срок

2003 - на Марсе найдено замерзшее море

2006 - начала работу социальная сеть «Одноклассники»

26 марта родились

1516 - Конрад Геснер, швейцарский естествоиспытатель, автор первой зоологической энциклопедии «История животных»

1874 - Роберт Фрост, американский поэт

1880 - Александр Богомазов, черезвычайно талантливый мастер художественного авангарда, художник, получивший звание «украинского Пикассо»

1900 - Александр Лизюков советский военачальник, Герой Советского Союза

1914 - Уильямс Теннесcи американский прозаик и драматург

1930 - Сандра Дэй О’Коннор, первая женщина в Верховном суде США

1933 - Тинто Брасс, итальянский кинорежиссёр («Калигула», «Ключ»)

1938 - Алексей Петренко советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

1943 - Боб Вудворд, американский журналист, занимавшийся (вместе с Карлом Бернстайном) расследованием «Уотергейтского скандала», приведшего к отставке Ричарда Никсона

1944 - Дайана Росс, американская певица, актриса

1946 - Владимир Петрович Пресняков, член ВИА «Самоцветы», композитор, отец В. Преснякова-младшего

1948 - Стивен Тайлер (настоящая фамилия Талларико, англ. Steven Tyler), солист группы «Aerosmith»

1949 - Патрик Зюскинд немецкий писатель и киносценарист

1951 - Алексей Булдаков советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

1960 - Дженнифер Грей, американская киноактриса («Грязные танцы»)

1985 - Кира Найтли, английская актриса ("Пираты Карибского моря")

Умерли 26 марта

1814 - Жозеф Гильотен французский врач, профессор анатомии, автор идеи гильотины

1827 - Людвиг Ван Бетховен немецкий композитор, пианист, дирижер

1923 - Сapa Бернар французская актриса

1945 - Борис Шапошников советский государственный деятель, военный теоретик, маршал Советского Союза 1973 - Михаил Калатозов советский режиссер, сценарист и оператор, Народный артист СССР

1989 - Марис Лиепа советский артист балета 2005Клара Лучко советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

2007 - Михаил Ульянов советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР

2011 - Александр Барыкин советский и российский певец, композитор, гитарист.