26 марта в истории

Знаменательные события
1162 - войска Фридриха I Барбароссы захватили Милан
1668 - Англия получила контроль над Бомбеем
1713 - Испания наделила Англию исключительным правом на работорговлю в американских владениях Испании
1787 - Екатерина II, находясь в Киеве, повелела отчеканить медаль в честь её визита на юг России
1826 - Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт
1845 - в США запатентован медицинский пластырь
1871 - избран совет Парижской коммуны
1908 - на Острове Принца Эдуарда (Канада) запретили все автомобили
1917 - из ссылки на Украину вернулся историк и политик Михаил Грушевский
1921 - спущена на воду канадская шхуна «Блюноус», которая затем не проиграла ни одной гонки (ныне эта шхуна изображена на канадских десяти центах).
1934 - в Британии введены экзамены на вождение автомобиля
1937 - установлен первый в мире памятник мультипликационному герою – моряку Папайю в городе Кристалл Сити (штат Техас, США)
1944 - III Украинский фронт под командованием генерала армии Р. Малиновского при содействии Черноморского флота начал Одесскую наступательную операцию
1947 - в СССР издан указ об отмене смертной казни
1953 - американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита
1956 - в СССР отпуск по беременности увеличен с 77 до 112 дней
1973 - первые женщины допущены в зал Лондонской фондовой биржи
1982 - в Оквилле (Онтарио) родились первые в Канаде близнецы, зачатые в пробирке.
1988 - город эксплуатационников Чернобыльской АЭС Славутич принял своих первых жителей
1996 - Международный Валютный Фонд выделил России кредит на 6,9 млрд долларов - самый большой кредит в истории МВФ
1999 - зафиксировано появление вируса «Мелисса», поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всём мире.
2000 - Владимир Путин избран президентом России на первый срок
2003 - на Марсе найдено замерзшее море
2006 - начала работу социальная сеть «Одноклассники»
26 марта родились
1516 - Конрад Геснер, швейцарский естествоиспытатель, автор первой зоологической энциклопедии «История животных»
1874 - Роберт Фрост, американский поэт
1880 - Александр Богомазов, черезвычайно талантливый мастер художественного авангарда, художник, получивший звание «украинского Пикассо»
1900 - Александр Лизюков советский военачальник, Герой Советского Союза
1914 - Уильямс Теннесcи американский прозаик и драматург
1930 - Сандра Дэй О’Коннор, первая женщина в Верховном суде США
1933 - Тинто Брасс, итальянский кинорежиссёр («Калигула», «Ключ»)
1938 - Алексей Петренко советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
1943 - Боб Вудворд, американский журналист, занимавшийся (вместе с Карлом Бернстайном) расследованием «Уотергейтского скандала», приведшего к отставке Ричарда Никсона
1944 - Дайана Росс, американская певица, актриса
1946 - Владимир Петрович Пресняков, член ВИА «Самоцветы», композитор, отец В. Преснякова-младшего
1948 - Стивен Тайлер (настоящая фамилия Талларико, англ. Steven Tyler), солист группы «Aerosmith»
1949 - Патрик Зюскинд немецкий писатель и киносценарист
1951 - Алексей Булдаков советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
1960 - Дженнифер Грей, американская киноактриса («Грязные танцы»)
1985 - Кира Найтли, английская актриса ("Пираты Карибского моря")
Умерли 26 марта
1814 - Жозеф Гильотен французский врач, профессор анатомии, автор идеи гильотины
1827 - Людвиг Ван Бетховен немецкий композитор, пианист, дирижер
1923 - Сapa Бернар французская актриса
1945 - Борис Шапошников советский государственный деятель, военный теоретик, маршал Советского Союза 1973 - Михаил Калатозов советский режиссер, сценарист и оператор, Народный артист СССР
1989 - Марис Лиепа советский артист балета 2005Клара Лучко советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
2007 - Михаил Ульянов советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР
2011 - Александр Барыкин советский и российский певец, композитор, гитарист.
Президент России Владимир Путин не знает, найдутся ли заказчики убийства Бориса Немцова и существуют ли они вообще. Об этом он...