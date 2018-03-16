30 марта в истории 30 марта именины День Ангела: Гавриил, Александр, Алексей, Виктор, Макар, Павел.

День защиты Земли

Знаменательные события

1613 - день подвига Ивана Сусанина

1814 - Наполеоновские войны. Войска шестой коалиции вступают в Париж

1821 - созданаоЮжное общество декабристов - тайная декабристская организация в Украине

1840 - открыта «Земля Вилкса»

1842 - американский врач Кроуфорд Уильямсон Лонг впервые в лечебной практике применил эфир как анестезирующее средство при удалении опухоли на шее пациента

1856 - подписание Парижского договора. Конец Крымской войны

1858 - Гаймен Липмен из Филадельфии запатентовал карандаш со стирающей резинкой на торце

1867 - всего по два цента за акр Россия продала США Аляску и Алеутские острова

1896 - мир впервые услышал о психоанализе. В вышедшем в Париже четвертом томе журнала «Revue Neurologique» была опубликована восьмистраничная статья «Наследственность и этиология неврозов»

1930 - в Германии к власти пришло правительство рейхсканцлера Генриха Брюнинга, представителя католической партии «Центр», действия которого фактически способствовали установлению в стране фашистской диктатуры

1948 - руководитель Советского Союза Иосиф Сталин распорядился блокировать все дороги и дороги, соединявшие Берлин с Западной Германией. Полную блокаду Берлина было введено 24 июня

1970 - на экраны страны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни»

1976 - формальное начало музыкального панк-движения: в одном из лондонских клубов состоялся концерт группы «The Sex Pistols»

1981 - Джон Хинкли совершил покушение на президента США Рональда Рейгана: последний был серьезно ранен. Схваченый на месте преступления Хинкли объяснил свой поступок желанием произвести впечатление на актрису Джоди Фостер. Суд признал Хинкли психически больным

1987 - картина Винсента ван Гога «Подсолнухи» продана за рекордную сумму - 39,85 миллионов долларов. В 1987 году она была продана за 40,3 миллиона, а в 1997 появилась информация, что эта картина, купленная японской страховой компанией - подделка

1995 - Папа Римский Иоанн Павел II выпустил свою одиннадцатую энциклику - в которой он осудил аборты и эвтаназию как преступления против человечества

1998 - британская компания Rolls-Royce была куплена немецким автогигантом BMW за $570 млн

2002 - в королевской резиденции в Виндзоре результате бронхита в возрасте 101 года умерла Элизабет Анджела Маргерит Боуз-Лайон, Королева-мать, мать действующей английской королевы Елизаветы II

30 марта родились

1222 - Нитирэн, японский буддистский монах и мыслитель, основатель секты Нитирэн

1326 - Иван II Красный великий князь Московский и Владимирский (1353-1359), отец Дмитрия Донского

1432 - Мехмед II Фатих (Завоеватель), турецкий султан (1444-1446, 1451-1481) - крупнейший полководец своего времени: завоевал Константинополь (положив конец существованию Византийской империи, Крымское ханство, Сербию, Морею, Трапезундскую империю, Боснию и Албанию

1746 - Франсиско Гойя, испанский живописец и гравер

1776 - Василий Тропинин русский художник, мастер портрета

1844 - Поль Верлен французский поэт, основоположник символизма

1853 - Винсент ван Гог, французский живописец-постмодернист голландского происхождения

1892 - Стефан Банах (Гречека), польский и украинский математик, профессор

1894 - Сергей Ильюшин советский авиаконструктор, академик, генерал-полковник

1894 - Николай Барабашов, украинский астроном

1901 - Галина Банникова советский график, художник шрифта

1901 - Алексей Федоров советский государственный и военный деятель, дважды Герой Советского Союза

1926 - Ингвар Кампрад, шведский предприниматель и миллиардер, самый богатый человек Европы

1945 - Эрик Клэптон британский рок-музыкант, композитор, гитарист и вокалист

1954 - Вайкуле Лайма, латвийская эстрадная певица

1963 - Михайличенко Алексей, украинский футболист («Динамо» Киев), трехкратный чемпион СССР, обладатель Кубка Кубков УЕФА (1986), серебряный призер чемпионата Европы (1988), Олимпийский чемпион (1988), чемпион Италии («Сампдория») и Шотландии («Глазго Рейнджерс»), тренер («Динамо» Киев)

1968 - Селин Дион, канадская певица - лауреат премии «Оскар» («Титаник»)

1979 - Тимощук Анатолий, украинский футболист, полузащитник сборной Украины

Умерли 30 марта

1767 - Иоганн Глаубиц литовский архитектор, выдающийся зодчий архитектуры барокко

1838 - Фредерик Лагарп швейцарский государственный деятель

1959 - Даниил Андреев русский мистик-духовидец, религиозный философ, писатель, поэт

1981 - Михаил Леонтович советский физик-теоретик, академик

2002 - Виктор Конецкий советский и российский писатель, сценарист, капитан дальнего плавания

2003 - Валентин Павлов советский государственный деятель, первый и единственный премьер-министр СССР

2011 - Людмила Гурченко советская и российская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР 2013 - Валерий Золотухин советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.