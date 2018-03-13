Да и вообще, в доме были картины поприличнее. Поэтому сыновья засунули полотно в коробку и припрятали под теннисным столом в подвале.

Недавно братья Ландау решили устроить гаражную распродажу, но так как среди предметов был тот же китайский фарфор, который было жаль отдавать даром, решили все же обратиться в местный аукционный дом. И дали туда же картину. А вдруг чего выгорит.

Организаторы начали ее торги с 250 долларов. Когда цена выросла до 800 долларов Ландау расплылся в улыбке и потер руки. Вот уж разжился на барахле. А потом началось какое-то безумие. Участники по телефону поднимали цену, даже не спрашивая о состоянии полотна и не запрашивая дополнительных фотографий. При чем торговались в основном европейцы. Никто из них не хотел отпускать лот. Организаторы аукциона просто не могли поверить в то что происходит до тех пор, пока им не сообщили что битва идет за Рембрандта. В итоге, картина досталась французскому покупателю за 1,1 млн долларов.

Осоловевший Ландау все разводил руками. Ведь никто из них даже не мог представить, что это оригинал, а не подделка. Картина «Бессознательный пациент» оказалась одной из пяти утерянных в серии, написанной Рембрандтом в подростковом возрасте.

Покупатель вскоре перепродал ее за четыре миллиона долларов коллекционеру, у которого хранятся и другие работы из этой серии.

Источник: "Хорошие новости"