Скандал: Facebook обвиняют в шпионаже

Федеральная торговая комиссия США проведет расследование утечки персональных данных 50 миллионов пользователей Facebook. Объяснений от руководства соцсети потребовал Евросоюз.

Тем временем активно разворачивается кампания против интернет-гиганта под хештегом deletefacebook (удали Facebook). К ней уже присоединились известные личности, к примеру американский изобретатель Илон Маск удалил страницы SpaceX и Tesla.

Скандалы вокруг Facebook принесли компании и ее основателю Марку Цукербергу материальные убытки - капитализация за неделю упала на 58 миллиардов долларов.

Также пострадала и репутация - согласно данным исследования Reuters/Ipsos, 59 процентов американцев не доверяют Facebook в вопросе обработки данных, а некоторые считает соцсеть угрозой демократическому обществу.

Крупнейшая утечка данных Facebook

Лондонскую компанию Cambridge Analytica, предоставляющую политические консалтинговые услуги, обвинили в использовании личных данных 50 миллионов пользователей Facebook, чтобы повлиять на выборы президента США в 2016 году.

Компании собирала данные пользователей с помощью викторины под названием Это ваша цифровая жизнь. Многие пользователи не подозревают, что, проходя тесты в соцсети, они открывают доступ к своим личным данным и данным своих друзей.

Это и позволило Cambridge Analytica манипулировать данными в свою пользу. Масштабы будут известны только после международного расследования.

Цукерберг признал, что Facebook допустил ошибки в работе с Cambridge Analytica и заверил, что введет меры, которые затруднят сбор другими компаниями и приложениями данных пользователей.

Facebook говорит, что проведет собственное расследование, чтобы выяснить, хранит ли Cambridge Analytica данные пользователей Facebook.

Бывший сотрудник Cambridge Analytica Кристофер Уайли рассказывает, что покровителем затеи был экс-стратег президента США Донльда Трампа Стив Бэннон.

"Мы использовали несовершенство программного обеспечения Facebook для сбора миллионов пользовательских профилей и построения моделей, которые позволяли нам узнавать о людях и применять эти знания для активации их внутренних демонов", - заметил Уайли.

Как стало известно СМИ, применялся алгоритм, разработанный кембриджским профессором Александром Коганом на основе психографики - метода классификации личности потенциального клиента по основным психотипам.

Основываясь на данных соцсетей, Cambridge Analytica формировала психологический портрет каждого пользователя, выявляя его интересы, слабости, страхи. И генерировала под него особые месседжи в поддержку своего клиента.

Facebook знает о каждом звонке и SMS

Через несколько дней после скандала с Cambridge Analytica несколько пользователей Twitter заявили, что приложение Facebook для Android на протяжении нескольких лет собирало информацию о всех их звонках и SMS-сообщениях.

Пользователи Facebook начали удалять свои личные страницы из социальной сети в рамках акции #deletefacebook, начавшейся после известия об утечке личной информации.

Перед тем, как безвозвратно удалить профиль, Facebook предлагает скачать архив с личными данными, который представляет собой копию всей информации о пользователе - его фотографии, лайки и репосты, историю переписок в чатах, IP-адреса, переходы по ссылкам и так далее.

Однако в этом архиве пользователи нашли подробный отчет о звонках и SMS, отправленных со смартфона. В отчете находятся данные о времени звонка и продолжительности разговора.

Кроме того, в архиве Facebook хранятся телефонные номера всех контактов, включая те, которые были уже удалены из памяти телефона.

Многие пользователи социальной сети также отмечают, что Facebook хранит не только их собственную личную информацию, но и контакты из их телефонных справочников, а также даты рождения друзей и даже мероприятия, которые они посещали.

Чтобы узнать, какие данные хранит Facebook, можно воспользовался функцией Download my data (скачать информацию обо мне).

Рдактор издания Ars Technica Шон Галлахер, проверив собственный архив, обнаружил, что там данные о звонках и SMS за период с 2015 по 2016 год, когда он пользовался смартфонами на Android.

Похоже, данных о пользователях iOS компания не собирала. По крайней мере, владельцы гаджетов Apple ничего такого в своих архивах не нашли. Как отметило издание Verge, большинство iOS-приложений попросту не имеют доступа к журналу вызовов или SMS.

В Facebook ответили, что ничего такого в этом нет и собранные данные используются для улучшения системы рекомендаций.

Источник: "Корреспондент"