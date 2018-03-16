Пенсии для работающих пенсионеров

Как разъяснили нам в ПФ, с 1 апреля начнется пересчет пенсий тем, кто получает их два года и более и при этом работал официально, то есть с уплатой взносов в ПФ, даже если человек трудился не постоянно, а с перерывами. Писать заявление, как было ранее, не надо — пересчитают автоматически. Тем, у кого после перерасчета пенсия не вырастет, ее не уменьшат, а будут платить, как и ранее. Например, человек отработал 40 лет и вышел на пенсию в 60 лет с марта 2016 г., заработав пенсию 3000 грн. После этого он продолжал трудиться еще 24 месяца, зарабатывая ежемесячно по 5000 грн. Его коэффициент стажа вырос за два года с 0,4 (по 1% за каждый отработанный год) до 0,42. При расчете пенсий в ПФ сейчас используют среднюю зарплату 3764 грн, поэтому индивидуальный коэффициент (ИК), зависящий от уплаченных страховых взносов и уровня зарплаты, за два года равен 5000:3764=1,328. Умножив его на среднюю зарплату и дополнительный стаж (0,02), получаем прибавку к пенсии 100 грн.

А остальным

В апреле также получат пересчитанные и увеличенные пенсии за январь-апрель и пенсионеры силовых структур, сообщил министр соцполитики Андрей Рева. Он уточнил, что надбавку получат 536 тыс. чел. из около 600 тыс. пенсионеров-силовиков в стране. Оставшиеся вышли на пенсию 3 года и менее назад, по­этому им перерасчет не положен.

"Учтут оклад по должности, воинское или спецзвание (МВД, СБУ), надбавку за выслугу лет, — разъяснил Рева. — С 1 января 2018 г. добавят в среднем по 1500 грн/мес., с 1 января 2019-го и 2020 г. — еще по 750 грн. Учитывая, что на 1 января 2018 года средняя пенсия военных — 2898 грн, за два года пенсии вырастут почти вдвое".

Также в этом году в связи с ростом соцстандартов дважды должны повыситься минимальные пенсии: с 1 июля до 1435 грн, с 1 декабря — до 1497 грн. Сейчас, напомним, минпенсия равна 1373 грн, и ее получают около миллиона человек.

Получателей субсидий может оказаться вдвое меньше

В апреле Минсоцполитики обещает начать перерасчет субсидий, которые получают 6,44 млн домохозяйств (43% от общего числа в стране). В апреле помощь уменьшится, но не из-за учета доходов субсидиантов, а потому, что 15 апреля заканчивается отопсезон, а значит, за тепло придется платить неполный месяц. А в мае, как разъяснила пресс-служба министерства, пройдет переназначение субсидий на летний период. При этом учтут доходы субсидиантов за III и IV квартал 2017 г.

Напомним, в IV квартале доходы многих семей увеличились из-за осовременивания пенсий в октябре и повышения соцстандартов в декабре, что должно уменьшить размеры госпомощи, а многие и вовсе ее потеряют. По данным Госстата, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале текущего года уменьшился на 36% по сравнению с февралем 2017 г. и составил 1005 грн/мес.

В январе субсидия также уменьшилась на 23% год к году, составив 1164 грн/мес. На сегодня среди тех, кому государство помогает рассчитаться за "коммуналку", 53% городских семей и 47% сельских. Но учитывая, что в городах проживает вдвое больше населения, чем в сельской местности, выходит, что госпомощь имеет примерно каждая третья городская семья и до 70% сельских домохозяйств. Ожидается, что после отопсезона количество семей, получающих субсидии уменьшится до 3 млн. А вот осенью, субсидиантов может оказаться на миллион семей меньше, чем в октябре 2017 г., из-за роста их доходов.

Источник: "Сегодня"