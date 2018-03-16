31 марта в истории

Знаменательные события
1284 - Епископом Эли основывается Питергаус, старейший и самый маленький колледж Кембриджского университета
1717 - в России Петром I создается Тайная канцелярия для расследования особо важных государственных преступлений
1770 - Английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что это остров, покидает ее и берет курс на запад - на Австралию
1831 - Квебек и Монреаль получают статус городов
1856 - евреям запрещается служить в русском флоте
1889 - официальное открытие Эйфелевой башни
1893 - Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную «молнией»
1900 - во Франции принят закон, ограничивающий рабочий день женщин и детей 11 часами
1902 - заключен контракт на право сборки в России автомобилей марки «Даймлер»
1917 - США покупают у Дании Виргинские острова за $25 млн..
1917 - в Киеве открыта первая украинская гимназия
1923 - в Нью-Йорке прошел первый танцевальный марафон. Победительницей стала Алма Каммингс, продержавшаяся на ногах 27 часов
1923 - Муссолини ограничивает рабочий день в Италии 8 часами
1936 - в Мюнхене гитлеровцы открывают «Выставку дегенеративного искусства» (сюрреализм, импрессионизм, абстракционизм и т.д.)
1943 - завершилась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны
1966 - в СССР был осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны
1973 - в хит-параде журнала «Billboard» впервые появился альбом группы Pink Floyd «The Dark Side of the Moon» и оставался в сотне лучших течение следующих 14 лет
1991 - на референдуме в Грузии 90% населения голосует за независимость
1993 - во время съемок эпизода фильма «Ворон» случайно погиб американский актер Брэндон Брюс Ли, сын Брюса Ли
31 марта родились
1499 - Пий IV (настоящее имя Джованни Анджело де Медичи), Папа Римский (1559-1565)
1596 - Рене Декарт, французский философ, математик, физик. Положил начало аналитической геометрии
1685 - Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор
1693 - Джон Харрисон, английский ученый, изобретатель хронометра
1732 - Йозеф Гайдн австрийский композитор, представитель венской классической школы
1809 - Николай Васильевич Гоголь, украинский и российский прозаик, драматург
1814 - русские и союзные войска вступили в Париж. Эта битва положила конец эпохе Наполеоновских войн
1856 - Александр Введенский русский философ, психолог, логик
1858 - Роман Клейн русский и советский архитектор, реставратор и преподаватель
1872 - Александра Коллонтай русская революционерка, советский государственный деятель, дипломат
1872 - Сергей Дягилев русский театральный и художественный деятель, писатель, меценат
1882 - Корней Чуковский (Николай Васильевич Корнейчуков), русский писатель украинского происхождения («Мойдодыр», «Тараканище», «Айболит»), литературовед, критик, переводчик
1929 - Лиз Клэйборн американский модельер-дизайнер
1931 - Тамара Тышкевич советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка
1934 - Джонс Ширли, американская актриса и певица
1938 - Александр Збруев советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
1943 - Кристофер Уокен, американский актер («Мертвая зона», «Криминальное чтиво»)
1948 - Владимир Винокур, российский эстрадный артист
1955 - Энгус Янг, шотландский музыкант, гитарист австралийской группы «AC/DC»
1971 - Павел Буре советский и российский хоккеист, призер Олимпийских игр
1976 - Колин Фаррелл, ирландский актер, снимающийся в Голливуде
Умерли 31 марта
1340 - Иван I Калита великий князь Московский (1325-1340) и Владимирский (1332-1340)
1547 - Франциск I французский король (1515-1547) из династии Валуа
1727 - Исаак Ньютон английский физик, астроном, математик, заложивший основы классической механики 1855 - Шарлотта Бронте английская поэтесса и романистка
1876 - Юрий Самарин русский философ, публицист-славянофил
1893 - Хайрем Бердан американский военный, изобретатель приспособлений к винтовке
1894 - Павел Яблочков русский электротехник, изобретатель и предприниматель
1945 - Мария Скобцова русская поэтесса, монахиня, святая
1959 - Глеб Кржижановский советский государственный деятель, ученый-энергетик, академик АН СССР
1967 - Родион Малиновский советский военачальник и государственный деятель, Маршал и Герой Советского Союза
1970 - Семен Тимошенко советский военный деятель, Маршал Советского Союза
1978 - Чарлз Бест канадский врач и физиолог
1983 - Михаил Румянцев советский артист цирка (клоун), актер, Народный артист СССР
1993 - Брэндон Ли американский киноактер
1999 - Юрий Кнорозов советский лингвист, расшифровавший письмена майя
2016 - Заха Хадид британский архитектор арабского происхождения, представительница деконструктивизма.