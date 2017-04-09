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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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1 апреля в истории

1 апреля День ангела празднуют: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокенитий, Софья.

День дурака или День смеха
Международный день птиц
День геолога
Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье
Пасха у западных христиан

Знаменательные события

527 - начало правления римского императора Юстиниана І
1579 - основан университет в Вильно, первый на территории Великого княжества Литовского
1734 - введен в эксплуатацию первый в Канаде маяк
1748 - начались раскопки древнеримского города Помпеи

1778 - Нью-Орлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара - $
1808 - император Александр I провозгласил «пожизненное» присоединение Финляндии к России
1875 - английская газета «Таймс» первая в мире опубликовала недельный прогноз погоды
1889 - в Чикаго появилась в продаже первая в мире посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн
1890 - бельгийский эмигрант Шарль ван Деполь получил в США патент на первый троллейбус
1924 - Адольф Гитлер осужден на пять лет тюрьмы за Пивной путч
1930 – премьера  фильма «Голубой ангел», после которого взошла звезда Марлен Дитрих
1933 - начался бойкот бизнесов евреев в Германии после гитлеровского призыва
1937 - Бирма отделилась от Индии
1938 - положено начало широкому распространению растворимого кофе -  в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе, который сегодня считается одним из самых распространенных напитков в мире
1951 - в Израиле создана служба внешней разведки «Моссад»

1958 - на Днепропетровском электровозостроительном заводе выпустили первый промышленный электровоз «Д-100»
1967 - премьера фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

1973 - в Одессе прошел первый фестиваль юмора и смеха «Юморина»
1976 - основана компания Apple
1979 - по результатам всенародного референдума аятолла Хомейни провозгласил Иран исламской республикой
1981 - в СССР впервые введено летнее время
1991 - состоялся распад Организации Варшавского договора
1997 - Борис Ельцин подписал указ о том, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях

1 апреля родились

1578 - Гарвей Уильям, английский врач, основатель современной физиологии и эмбриологии
1809 - Гоголь Николай Васильевич, известный украинский прозаик, драматург
1815 - Отто фон Бисмарк, немецкий государственный деятель
1861 - Легеза Ириней, украинский писатель и общественный деятель
1865 - Рихард Зигмонди, австрийско-немецкий химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1925 года
1866 - Ферруччо Бузони, итальянский композитор, пианист, дирижер и музыкальный педагог
1873 - Сергей Рахманинов, русский композитор, пианист, дирижер
1883 - Лон Чейни американский актер немого кино
1901 - Зенон Коссак-Тарнавский, ведущий член УВО и ОУН. Расстрелян мадьярами
1906 - Александр Яковлев, авиаконструктор, создатель самолетов серии Як
1908 - Абрахам Маслоу американский психолог, основатель гуманистической психологии
1934 - Владимир Познер советский и российский журналист, телеведущий, писатель

1981 - Сокирко Тереза, канадская певица украинского происхождения
1983 - Сергей Лазарев, актер театра и певец

Умерли 1 апреля

 1865 - Джудитта Паста итальянская певица (меццо-сопрано)

1890 - Александр Можайский русский военный деятель, контр-адмирал, пионер авиации

1939 - Антон Макаренко советский педагог и писатель, автор «Педагогической поэмы»

1968 - Лев Ландау советский физик, академик, Нобелевский лауреат

1981 - Агния Барто русская писательница, автор стихотворений для детей

1991 - Рина Зеленая советская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

2006 - Юрий Мазурок советский оперный певец (баритон), Народный артист СССР

 2017 - Евгений Евтушенко советский и российский поэт, прозаик, публицист, сценарист, кинорежиссер.

Общество Вербное воскресенье День геолога День смеха Пасха

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