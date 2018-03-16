2 апреля в истории

Знаменательные события
1513 - в ходе поисков легендарного «фонтана молодости» испанский исследователь Хуан Понсе де Леон высадился на побережье Флориды в районе современного городка Сент-Августин и объявил полуостров собственностью Испании
1596 - возле урочища Острый Камень по Белой Церковью между казаками во главе с Северином Наливайко и польской армией, возглавляемой С. Жолкевским, состоялася битва
1657 - после смерти императора Священной Римской империи Фердинанда III начались переговоры о наследнике трона
1722 - в г. Петербурге издан царский указ о ликвидации гетманства и образование Малороссийской коллегии - органа управления Левобережной Украиной. Состояла из русских воевод во главе с С. Веляминовим
1792 - в США основан первый монетный двор
1833 - вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин»
1876 - подведен итог работы Комиссии для изучения медиумических явлений, созданной по инициативе Менделеева
1912 - лайнер «Титаник» вышел море для проверки ходовых испытаний, которые успешно прошли
1912 - впервые в печати упомянуто слово «джаз»
1917 - временное правительство отменило национальные и религиозные ограничения в России
1919 - по поручению Высшего совета Парижской мирной конференции начала свою работу комиссия бурского генерала Боты по прекращению войны между Польшей и ЗУНР
1958 - Эйзенхауэр представил законопроект об учреждении NASA
1996 - Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании союзного государства
2004 - в Брюсселе семь стран Восточной Европы: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония - присоединились к НАТО
2007 - Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ «о роспуске Верховной Рады Украины» на основании статьи 90 Конституции Украины.
2 апреля родились
742 - Карл Великий, король франков, позднее римский император (основатель Священной Римской Империи)
1527 - Абрахам Ортелий, фламандский картограф, издатель первого атласа
1647 - Мария Мериан немецкая художница и гравер, энтомолог
1725 - Джованни-Джакомо Казанова, международный авантюрист, герой-любовник, писатель и мемуарист
1805 - Ганс Христиан Андерсен, датский писатель, поэт и сказочник
1834 - Фредерик Огюст Бертольд, французский скульптор, автор статуи «Свобода», подаренной Францией США
1840 - Эмиль Золя, французский писатель, публицист
1875 - Уолтер Крайслер, американский предприниматель, основатель корпорации «Chrysler»
1888 - Мариэтта Шагинян русская писательница, прозаик
1888 - Роже Дюкре французский фехтовальщик, трехкратный олимпийский чемпион, журналист
1889 - Александр Вертинский русский и советский артист, певец и композитор
1890 - Обата Хидэеси, японский полководец, генерал-лейтенант Императорской армии Японии
1891 - Макс Эрнст, франко-германский художник, скульптор, один из основоположников сюрреализма в современном искусстве
1905 - Серж Лифарь, французский танцовщик, хореограф, балетмейстер украинского происхождения
1916 - Олег Лундстрем советский и российский джазовый музыкант, дирижер, композитор
1928 - Вальтер Запашный советский артист цирка, дрессировщик хищных животных, Народный артист РСФСР
1947 - Юрий Федорович Снежкин, знаменитый ученый в области энергетики награжден многочисленными премиями и званиями
1955 - Николай Сванидзе российский тележурналист, политический обозреватель, историк, профессор
1973 - Розалин Санчез, американская певица, актриса пуэрто-риканского происхождения
Умерли 2 апреля
1657 - Фердинанд III император Священной Римской империи (1637-1657)
1866 - Надежда Дурова первая в русской армии женщина-офицер («кавалерист-девица»), писательница
1872 - Сэмюэл Морзе американский художник и изобретатель
1928 - Теодор Вильям Ричардс американский химик, Нобелевский лауреат
1974 - Жорж Помпиду французский государственный и политический деятель, президент Франции (1969-1974)
2005 - Иоанн Павел II глава Римско-католической Церкви (1978-2005), 264-й Папа Римский.