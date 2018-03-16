2 апреля в истории 2 апреля именины празднуют: Светлана, Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Севастъян, Сергей.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Международный день детской книги

Великий Понедельник — понедельник Страстной недели Великого поста

Знаменательные события

1513 - в ходе поисков легендарного «фонтана молодости» испанский исследователь Хуан Понсе де Леон высадился на побережье Флориды в районе современного городка Сент-Августин и объявил полуостров собственностью Испании

1596 - возле урочища Острый Камень по Белой Церковью между казаками во главе с Северином Наливайко и польской армией, возглавляемой С. Жолкевским, состоялася битва

1657 - после смерти императора Священной Римской империи Фердинанда III начались переговоры о наследнике трона

1722 - в г. Петербурге издан царский указ о ликвидации гетманства и образование Малороссийской коллегии - органа управления Левобережной Украиной. Состояла из русских воевод во главе с С. Веляминовим

1792 - в США основан первый монетный двор

1833 - вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин»

1876 - подведен итог работы Комиссии для изучения медиумических явлений, созданной по инициативе Менделеева

1912 - лайнер «Титаник» вышел море для проверки ходовых испытаний, которые успешно прошли

1912 - впервые в печати упомянуто слово «джаз»

1917 - временное правительство отменило национальные и религиозные ограничения в России

1919 - по поручению Высшего совета Парижской мирной конференции начала свою работу комиссия бурского генерала Боты по прекращению войны между Польшей и ЗУНР

1958 - Эйзенхауэр представил законопроект об учреждении NASA

1996 - Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании союзного государства

2004 - в Брюсселе семь стран Восточной Европы: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония - присоединились к НАТО

2007 - Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ «о роспуске Верховной Рады Украины» на основании статьи 90 Конституции Украины.

2 апреля родились

742 - Карл Великий, король франков, позднее римский император (основатель Священной Римской Империи)

1527 - Абрахам Ортелий, фламандский картограф, издатель первого атласа

1647 - Мария Мериан немецкая художница и гравер, энтомолог

1725 - Джованни-Джакомо Казанова, международный авантюрист, герой-любовник, писатель и мемуарист

1805 - Ганс Христиан Андерсен, датский писатель, поэт и сказочник

1834 - Фредерик Огюст Бертольд, французский скульптор, автор статуи «Свобода», подаренной Францией США

1840 - Эмиль Золя, французский писатель, публицист

1875 - Уолтер Крайслер, американский предприниматель, основатель корпорации «Chrysler»

1888 - Мариэтта Шагинян русская писательница, прозаик

1888 - Роже Дюкре французский фехтовальщик, трехкратный олимпийский чемпион, журналист

1889 - Александр Вертинский русский и советский артист, певец и композитор

1890 - Обата Хидэеси, японский полководец, генерал-лейтенант Императорской армии Японии

1891 - Макс Эрнст, франко-германский художник, скульптор, один из основоположников сюрреализма в современном искусстве

1905 - Серж Лифарь, французский танцовщик, хореограф, балетмейстер украинского происхождения

1916 - Олег Лундстрем советский и российский джазовый музыкант, дирижер, композитор

1928 - Вальтер Запашный советский артист цирка, дрессировщик хищных животных, Народный артист РСФСР

1947 - Юрий Федорович Снежкин, знаменитый ученый в области энергетики награжден многочисленными премиями и званиями

1955 - Николай Сванидзе российский тележурналист, политический обозреватель, историк, профессор

1973 - Розалин Санчез, американская певица, актриса пуэрто-риканского происхождения

Умерли 2 апреля

1657 - Фердинанд III император Священной Римской империи (1637-1657)

1866 - Надежда Дурова первая в русской армии женщина-офицер («кавалерист-девица»), писательница

1872 - Сэмюэл Морзе американский художник и изобретатель

1928 - Теодор Вильям Ричардс американский химик, Нобелевский лауреат

1974 - Жорж Помпиду французский государственный и политический деятель, президент Франции (1969-1974)

2005 - Иоанн Павел II глава Римско-католической Церкви (1978-2005), 264-й Папа Римский.