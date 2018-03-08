Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:16525

Анекдоты к 1 апреля

Я не умела садиться на шпагат до тех пор, пока не сварила ребенку кисель...

Нашел плюс ожирения. Чем жирнее становишься, тем меньше воды нужно, чтобы принять ванну.

***

Учеными установлено, что спать 4 часа в сутки не сложно. Сложнее не спать 20.

***

Когда пианино покатилось по лестнице, грузчик тщетно пытался воспользоваться педалями.

***

- Кажется, вы у меня уже были? - спрашивает врач пациента. - Напомните вашу фамилию...
- Семенов.
- Простатит?
- Нет, Николай.

***

Заходит девушка в магазин. Продавец, улыбаясь, спрашивает:
- Чего ДЕВУШКА хочет?
- Девушка хочет Мартини, мужика хорошего и секса регулярного,....но пришла она за хлебушком..

***

Увидев на холодильнике всего два магнитика — из Магадана и Воркуты, воры покормили кота и вымыли посуду.

***

- Если б знала, что ты такой нищий, то не вышла бы за тебя!

- А ты думала, я романтик, когда говорил, что ты - все, что у меня есть?!

***

- Алло, это секс по телефону?

- Нет, налоговая. Но мы тоже все умеем!

***

Из полицейского протокола:

"Под тяжестью неопровержимых улик у подозреваемого Н. не выдержали нервы, челюсть и два левых ребра".

***

Чтобы привлечь внимание официанта, я громко постучал пирожком по столу.

***

В соцсети:

- Это не фотка "Мой муж на диване", а прямая трансляция!

***

На телевидении сейчас самый позитивный канал - эротический, ни тебе взрывов, ни убийств, все любят друг друга...

***

Посмотреть бы в глаза тому, кто назвал декрет отпуском.

***

- А ты меня не боишься, когда я без косметики?

- Если быть честным, На-дюша, я тебя и с косметикой побаиваюсь!

***

До женитьбы у меня все валялось на своих местах, а теперь все аккуратно сложено неизвестно где.

***

- Что, ждешь принца на белом "Лексусе"? 
- Да нет... Главное, чтобы человек был хороший. А какого цвета "Лексус" — неважно…

***

- С тех пор, как мы стали давать нашему Изечке деньги за хорошие отметки, он стал носить домой только пятерки! 
- Абрам, и шо ты думаешь по этому поводу? 
- Похоже, они делят выручку с учителем, дорогая... 

***

- Коленька, а кем вы работаете?
- Слесарем. 
- О, это должно быть безумно интересно! Все эти ваши рашпили, керны, штихели, фланцевые притирки, резьба под муфту, стопарение калибровочным шпунтом! Знаете, я в этом ничего не понимаю!

Досуг 1 апреля Курьезы Шутки

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