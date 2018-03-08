Анекдоты к 1 апреля Я не умела садиться на шпагат до тех пор, пока не сварила ребенку кисель...

Нашел плюс ожирения. Чем жирнее становишься, тем меньше воды нужно, чтобы принять ванну.

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Учеными установлено, что спать 4 часа в сутки не сложно. Сложнее не спать 20.

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Когда пианино покатилось по лестнице, грузчик тщетно пытался воспользоваться педалями.

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- Кажется, вы у меня уже были? - спрашивает врач пациента. - Напомните вашу фамилию...

- Семенов.

- Простатит?

- Нет, Николай.

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Заходит девушка в магазин. Продавец, улыбаясь, спрашивает:

- Чего ДЕВУШКА хочет?

- Девушка хочет Мартини, мужика хорошего и секса регулярного,....но пришла она за хлебушком..

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Увидев на холодильнике всего два магнитика — из Магадана и Воркуты, воры покормили кота и вымыли посуду.

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- Если б знала, что ты такой нищий, то не вышла бы за тебя!

- А ты думала, я романтик, когда говорил, что ты - все, что у меня есть?!

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- Алло, это секс по телефону?

- Нет, налоговая. Но мы тоже все умеем!

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Из полицейского протокола:

"Под тяжестью неопровержимых улик у подозреваемого Н. не выдержали нервы, челюсть и два левых ребра".

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Чтобы привлечь внимание официанта, я громко постучал пирожком по столу.

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В соцсети:

- Это не фотка "Мой муж на диване", а прямая трансляция!

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На телевидении сейчас самый позитивный канал - эротический, ни тебе взрывов, ни убийств, все любят друг друга...

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Посмотреть бы в глаза тому, кто назвал декрет отпуском.

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- А ты меня не боишься, когда я без косметики?

- Если быть честным, На-дюша, я тебя и с косметикой побаиваюсь!

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До женитьбы у меня все валялось на своих местах, а теперь все аккуратно сложено неизвестно где.

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- Что, ждешь принца на белом "Лексусе"?

- Да нет... Главное, чтобы человек был хороший. А какого цвета "Лексус" — неважно…

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- С тех пор, как мы стали давать нашему Изечке деньги за хорошие отметки, он стал носить домой только пятерки!

- Абрам, и шо ты думаешь по этому поводу?

- Похоже, они делят выручку с учителем, дорогая...

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- Коленька, а кем вы работаете?

- Слесарем.

- О, это должно быть безумно интересно! Все эти ваши рашпили, керны, штихели, фланцевые притирки, резьба под муфту, стопарение калибровочным шпунтом! Знаете, я в этом ничего не понимаю!