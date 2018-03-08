Анекдоты к 1 апреля

Нашел плюс ожирения. Чем жирнее становишься, тем меньше воды нужно, чтобы принять ванну.
***
Учеными установлено, что спать 4 часа в сутки не сложно. Сложнее не спать 20.
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Когда пианино покатилось по лестнице, грузчик тщетно пытался воспользоваться педалями.
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- Кажется, вы у меня уже были? - спрашивает врач пациента. - Напомните вашу фамилию...
- Семенов.
- Простатит?
- Нет, Николай.
***
Заходит девушка в магазин. Продавец, улыбаясь, спрашивает:
- Чего ДЕВУШКА хочет?
- Девушка хочет Мартини, мужика хорошего и секса регулярного,....но пришла она за хлебушком..
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Увидев на холодильнике всего два магнитика — из Магадана и Воркуты, воры покормили кота и вымыли посуду.
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- Если б знала, что ты такой нищий, то не вышла бы за тебя!
- А ты думала, я романтик, когда говорил, что ты - все, что у меня есть?!
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- Алло, это секс по телефону?
- Нет, налоговая. Но мы тоже все умеем!
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Из полицейского протокола:
"Под тяжестью неопровержимых улик у подозреваемого Н. не выдержали нервы, челюсть и два левых ребра".
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Чтобы привлечь внимание официанта, я громко постучал пирожком по столу.
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В соцсети:
- Это не фотка "Мой муж на диване", а прямая трансляция!
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На телевидении сейчас самый позитивный канал - эротический, ни тебе взрывов, ни убийств, все любят друг друга...
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Посмотреть бы в глаза тому, кто назвал декрет отпуском.
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- А ты меня не боишься, когда я без косметики?
- Если быть честным, На-дюша, я тебя и с косметикой побаиваюсь!
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До женитьбы у меня все валялось на своих местах, а теперь все аккуратно сложено неизвестно где.
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- Что, ждешь принца на белом "Лексусе"?
- Да нет... Главное, чтобы человек был хороший. А какого цвета "Лексус" — неважно…
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- С тех пор, как мы стали давать нашему Изечке деньги за хорошие отметки, он стал носить домой только пятерки!
- Абрам, и шо ты думаешь по этому поводу?
- Похоже, они делят выручку с учителем, дорогая...
***
- Коленька, а кем вы работаете?
- Слесарем.
- О, это должно быть безумно интересно! Все эти ваши рашпили, керны, штихели, фланцевые притирки, резьба под муфту, стопарение калибровочным шпунтом! Знаете, я в этом ничего не понимаю!
Я, как Юлий Цезарь, умею делать несколько дел сразу. Например, плохо себя чувствовать, хреново выглядеть и хотеть спать....
Мужчинам на заметку: девушки, которые не едят после шести, пьянеют в два раза быстрее!...
Думали, что зима ушла по-английски, не попрощавшись... Не-е-ет, как всегда, по-нашему - 10 раз на посошок, а потом еще и...
Купил фитнес-браслет, теперь знаю, что до пивного ларька 236 шагов....
А я своему сказала: "Запомни, дорогой! Как я 8 Марта встречу, так ты год и проведёшь!"...