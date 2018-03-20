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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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3 апреля в истории

3 апреля День Ангела празднуют: Владимир, Кирилл, Татьяна, Яков.

Всемирный день вечеринки 

Знаменательные события

1043 - Эдуард Исповедник коронован на Английский престол
1502 - началась четвертая экспедиция Христофора Колумба к берегам Америки
1559 - подписан Като-Камбрезийский мир, завершивший Итальянские войны 1494-1559 годов
1860  - США открылась регулярная трансконтинентальная почтовая служба «Пони-экспресс»
1879 - София провозглашена столицей Болгарии
1885 - немецкий изобретатель Готтлиб Даймлер получил патент на свой первый одноцилиндровый двигатель внутреннего сгорания с водяным охлаждением
1910 - впервые осуществлено восхождение на высочайшую вершину Северной Америки Мак-Кинли (6193 м) на Аляске
1917 - Ленин с соратниками прибыл из Швейцарии в Петроград
1918 - Первая мировая война: французский маршал Фердинанд Фоше назначен главнокомандующим войск Антанты на западном фронте
1919 - Украинский Совнарком объявил  Асканию-Нова заповедником
1922 - Сталин избран генеральным секретарем ЦК РКП (б)
1933 - в Херсоне украинский хирург Юрий Вороной впервые в мире выполнил клиническую пересадку почки
1948 - Гарри Трумэн утвердил «план Маршалла»
1966 - советская автоматическая межпланетная станция «Луна-10» была выведена на орбиту Луны и стала его первым искусственным спутником
1973 - день рождения штрих-кода
1973 - день рождения мобильного телефона

1973 - основана литературная премия им. П.Г. Тычины «Чуття єдиної родини»

1976 - состоялось первое вручение французской кинопремии «Сезар»

1990 - над Львовской ратушей впервые подняли сине-желтый флаг

1999 - силы НАТО нанесли первый воздушный удар по столице Югославии Белграду
2007 - французский скоростной поезд «TGV» установил новый мировой рекорд скорости для пассажирского поезда: 574,8 км/ч 
2017 -  террористический акт в Петербургском метро, в результате которого погибли 14 человек и 45 были ранены

3 апреля родились

1778 - Пьер-Фидель Бретонью, французский эпидемиолог. В 1825 году произвёл первую успешную трахеостомию
1798 - Чарльз Уилкс, американский исследователь Антарктиды, в честь которого там названа обширная Земля Уилкса
1862 -  Леонид Пастернак русский живописец и график
1873 - Ян Янский, чешский врач, который открыл (1907) совместно с К. Ландштайнером у человека 4-ю группу крови и предложил классификацию групп крови
1918 - Олесь Гончар (настоящее имя Александр Терентьевич Гончар), украинский писатель
1920 - Юрий Нагибин советский писатель и сценарист
1923 - Светозар Кузьмич Русаков, художник-мультипликатор, подаривший не одному поколению зрителей бессмертных Волка и Зайца («Ну, погоди!»), поставивший «Шайбу, шайбу!», «Приключения Буратино» и т. д.
1924 - Марлон Брандо, американский актёр. Восемь раз номинировался на «Оскар», дважды завоевал почётную награду
1948 - Валентин Дикуль российский врач, тяжелоатлет, автор методики реабилитации после травм
1948 - Владимир Носик, киноактёр («Самая обаятельная и привлекательная», «Инопланетянка»)
1958 - Алек Болдуин, американский актёр. Два его брата также известные киноактёры, а женой была знаменитая Ким Бейсингер
1961 - Эдди Мэрфи американский киноактер, режиссер, продюсер, певец
1971 - Анастасия Заворотнюк, российская актриса театра и кино, телеведущая
1972 - Дженни Гарт, американская актриса

Умерли 3 апреля

 1680 - Шиваджи национальный герой Индии

 1682 - Бартоломео Мурильо испанский живописец

1882 - Степан Халтурин русский революционер-террорист

 1897 - Иоганнес Брамс немецкий композитор, пианист и дирижер

 1907 - Дезире Арто французская певица бельгийского происхождения

1943 - Конрад Вейдт немецкий актер театра и кино

1966 – Мария Литвиненко – Вольгемут, украинская оперная певица, педагог

1991 - Грэм Грин английский писатель 
2003 – Бушок Григорий Федорович, украинский физик

2011 – Станислав Конюхов, генеральный конструктор и генеральный директор КБ «Южное» им. Н.К. Янгеля.

Общество Анастасия Заворотнюк Аскания - Нова

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