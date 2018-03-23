4 апреля в истории

Знаменательные события
1103 - разгром половцев киевским князем Владимиром Мономахом
1147 - суздальский князь Юрий Долгорукий устроил в Москве большой пир в честь своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича. Первое летописное упоминание о Москве
1581 - бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие
1785 - английский изобретатель Картрайт получает патент на механический ткацкий станок
1896 - после сообщения об обнаружении россыпей золота началась золотая лихорадка на Юконе
1913 - на базе музыкального училища Киевского отделения Русского музыкального общества была основана Киевская консерватория
1922 - в Харькове при ЦК КП(б)У создали Всеукраинскую антирелигиозную комиссию
1932 - американский ученый Кинг впервые выделил витамин C (аскорбиновую кислоту)
1949 - в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписали Североатлантический пакт (дата создания НАТО)
1960 - на 32-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств 11 «Оскаров» досталось фильму «Бен Гур». Это достижение сумел повторить только фильм «Титаник»
1970 - в Магдебурге (ГДР) офицерами КГБ тайно сожжены и брошены в реку останки Гитлера
1973 - в Нью-Йорке (Манхэттен) состоялось открытие Всемирного торгового центра. Башни-близнецы простояли немногим более 28-и лет
1981 - в Париже состоялся первый гей-парад
2007 - состоялось официальное открытие киевского небоскреба, «БЦ Парус»
4 апреля родились
1758 - Пьер Поль Прюдон, французский живописец-романтик и рисовальщик, придворный декоратор Наполеона («Психея, похищаемая зефирами»; «Портрет императрицы Жозефины»)
1818 - Майн Рид (Thomas Mayne Reid), английский писатель
1823 - Карл Сименс британский металлург и изобретатель
1844 - Ефим Волков русский художник-пейзажист, академик
1890 - Вальтер Эдуардович Шмидт, украинский ученый в области лесоведения
1900 - Юрий Алексеевич Васнецов, книжный график и живописец. Автор ярких иллюстраций к книжкам для детей
1903 - Филарет (в миру Георгий Николаевич Вознесенский), митрополит, 3-й глава Синода Русской православной церкви за границей (1965-1985)
1904 - Александр Николаевич Афиногенов, драматург и критик, автор пьес социально-философского и нравственного содержания («Машенька», «Чудак», «Страх»). Погиб в здании ЦК ВКП(б) во время бомбёжки
1910 - Юрий Герман советский писатель, драматург, киносценарист
1928 - Элина Быстрицкая советская и российская актриса театра и кино, педагог, Народная артистка СССР
1932 - Андрей Тарковский, русский кинорежиссёр, сценарист
1932 - Энтони Перкинс (Anthony Perkins), американский актёр
1938 - Илья Резник, поэт-песенник («Маэстро», «Старинные часы», «Скрипач на крыше», «Яблони в цвету»)
1952 – Гарри Мур, ирландский блюз-роковый гитарист, певец, автор песен
1953 – Квитка Цисык, американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен
1965 - Роберт Дауни младший, голливудский актёр
1967 - Дмитрий Нагиев, актёр, шоумен
Умерли 4 апреля
1284 - Альфонс X Кастильский испанский король-астроном (1252-1284)
1806 - Карло Гоцци итальянский драматург
1841 - Уильям Гаррисон 9-й президент США (4 марта – 4 апреля 1841), американский военачальник и политик 1929 - Карл Бенц немецкий изобретатель автомобиля
1968 - Мартин Лютер Кинг афроамериканский борец против расовой дискриминации в США, Нобелевский лауреат
1983 - Глория Свенсон американская актриса кино, театра и телевидения
1984 - Олег Антонов советский авиаконструктор, академик
1985 - Динара Асанова советский режиссер, Заслуженный деятель искусств РСФСР
1997 - Владимир Солоухин советский писатель, поэт, публицист
2004 - Никита Богословский советский и российский композитор, дирижер, Народный артист СССР.