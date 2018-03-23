4 апреля в истории 4 апреля именины празднуют: Таисия, Аглаида, Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Исаакий, Сергей.

День веб-мастера

День Интернета

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием

Знаменательные события

1103 - разгром половцев киевским князем Владимиром Мономахом

1147 - суздальский князь Юрий Долгорукий устроил в Москве большой пир в честь своего союзника князя Новгород-Северского Святослава Ольговича. Первое летописное упоминание о Москве

1581 - бывший пират Фрэнсис Дрейк завершил кругосветное путешествие

1785 - английский изобретатель Картрайт получает патент на механический ткацкий станок

1896 - после сообщения об обнаружении россыпей золота началась золотая лихорадка на Юконе

1913 - на базе музыкального училища Киевского отделения Русского музыкального общества была основана Киевская консерватория

1922 - в Харькове при ЦК КП(б)У создали Всеукраинскую антирелигиозную комиссию

1932 - американский ученый Кинг впервые выделил витамин C (аскорбиновую кислоту)

1949 - в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписали Североатлантический пакт (дата создания НАТО)

1960 - на 32-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств 11 «Оскаров» досталось фильму «Бен Гур». Это достижение сумел повторить только фильм «Титаник»

1970 - в Магдебурге (ГДР) офицерами КГБ тайно сожжены и брошены в реку останки Гитлера

1973 - в Нью-Йорке (Манхэттен) состоялось открытие Всемирного торгового центра. Башни-близнецы простояли немногим более 28-и лет

1981 - в Париже состоялся первый гей-парад

2007 - состоялось официальное открытие киевского небоскреба, «БЦ Парус»

4 апреля родились

1758 - Пьер Поль Прюдон, французский живописец-романтик и рисовальщик, придворный декоратор Наполеона («Психея, похищаемая зефирами»; «Портрет императрицы Жозефины»)

1818 - Майн Рид (Thomas Mayne Reid), английский писатель

1823 - Карл Сименс британский металлург и изобретатель

1844 - Ефим Волков русский художник-пейзажист, академик

1890 - Вальтер Эдуардович Шмидт, украинский ученый в области лесоведения

1900 - Юрий Алексеевич Васнецов, книжный график и живописец. Автор ярких иллюстраций к книжкам для детей

1903 - Филарет (в миру Георгий Николаевич Вознесенский), митрополит, 3-й глава Синода Русской православной церкви за границей (1965-1985)

1904 - Александр Николаевич Афиногенов, драматург и критик, автор пьес социально-философского и нравственного содержания («Машенька», «Чудак», «Страх»). Погиб в здании ЦК ВКП(б) во время бомбёжки

1910 - Юрий Герман советский писатель, драматург, киносценарист

1928 - Элина Быстрицкая советская и российская актриса театра и кино, педагог, Народная артистка СССР

1932 - Андрей Тарковский, русский кинорежиссёр, сценарист

1932 - Энтони Перкинс (Anthony Perkins), американский актёр

1938 - Илья Резник, поэт-песенник («Маэстро», «Старинные часы», «Скрипач на крыше», «Яблони в цвету»)

1952 – Гарри Мур, ирландский блюз-роковый гитарист, певец, автор песен

1953 – Квитка Цисык, американская певица украинского происхождения, исполнительница украинских народных и популярных песен

1965 - Роберт Дауни младший, голливудский актёр

1967 - Дмитрий Нагиев, актёр, шоумен

Умерли 4 апреля

1284 - Альфонс X Кастильский испанский король-астроном (1252-1284)

1806 - Карло Гоцци итальянский драматург

1841 - Уильям Гаррисон 9-й президент США (4 марта – 4 апреля 1841), американский военачальник и политик 1929 - Карл Бенц немецкий изобретатель автомобиля

1968 - Мартин Лютер Кинг афроамериканский борец против расовой дискриминации в США, Нобелевский лауреат

1983 - Глория Свенсон американская актриса кино, театра и телевидения

1984 - Олег Антонов советский авиаконструктор, академик

1985 - Динара Асанова советский режиссер, Заслуженный деятель искусств РСФСР

1997 - Владимир Солоухин советский писатель, поэт, публицист

2004 - Никита Богословский советский и российский композитор, дирижер, Народный артист СССР.