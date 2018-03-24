5 апреля в истории

Знаменательные события
1340 - арабский флот разбил испанскую эскадру в Гибралтарском проливе
1398 - немцы выбили пиратов (виталийских братьев) с острова Готланд
1453 - турецкий султан Мехмед II начал осаду Константинополя, который захватил в конце мая
1710 - Пылып Орлик в г. Бендеры подписал «Устав Войска Запорожского»
1722 - экспедиция адмирала Якоба Роггевена открыла остров, названный ими островом Пасхи
1793 - Жан-Поль Марат избран президентом якобинского клуба
1814 - после вступления войск союзников - России, Пруссии, Австрии и Великобритании в Париж французский император Наполеон I отрекся от престола. Союзники сохранили за ним титул императора, отдали ему во владение остров Эльба
1818 - у Сантьяго (Чили) южноамериканские войска Хосе Марти разбили испанскую армию
1818 - в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда)
1843 - Гонконг объявлен владением Британии
1874 - в Вене впервые исполнена знаменитая оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса-сына
1896 - в Афинах начались первые современные Олимпийские игры
1913 - Нильс Бор завершил статью «О строении атомов и молекул», которая дала начало квантовой теории
1925 - Лазарь Каганович избран первым секретарем ЦК КП(б)У
1945 - начало грузинского восстания на острове Тексел
1955 - Уинстон Черчилль завершил свою политическую карьеру
1961 - Президент США Джон Кеннеди санкционировал начало военной операции против Кубы
1989 - правительство Польши разрешило деятельность профсоюзного объединения «Солидарность»
1992 - в ходе боснийской войны началась осада Сараево - одна из самых масштабных осад города в мировой истории
5 апреля родились
1588 - Томас Гоббс английский философ-материалист
1622 - Винченцо Вивиани итальянский физик и математик, ученик Галилея и Торричелли
1656 - Никита Демидов русский промышленник, основатель династии Демидовых
1682 - Екатерина I, российская императрица
1732 - Жан Оноре Фрагонар, французский художник
1784 - Людвиг Шпор немецкий композитор, скрипач, дирижер, педагог
1793 - Гавриил Батеньков русский политический деятель, декабрист, писатель
1827 - Джозеф Листер, английский хирург, ввел в медицинскую практику антисептики
1882 - Вячеслав Липинский, украинский историк и публицист. По происхождению он был поляк который сознательно стал украинским патриотом. Участник войны за независимость Украины в 1917-1921 годах. Был одним из основателей ОУН, после раскола в 1940 году принадлежал к мельниковцам
1889 - Николай Тюленев, агромелиоратор, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Украины
1894 - Лоуренс Белл, американский авиаконструктор, создавший первый в мире сверхзвуковой самолет
1894 - Дмитрий Чижевский, ученый-энциклопедист, культуролог, философ, литературовед, религиовед, лингвист, славист, исследователь рус. и слав. литератур, истории культуры, философии, религиозной мысли и славянской духовости.
1900 - Спенсер Трейси, американский актер, первым получивший двух «Оскаров» подряд за лучшую роль
1916 - Грегори Пек американский киноактер
1938 - Наталья Кустинская советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России
1976 - Фернандо Морьентес (исп. Fernando Morientes), испанский футболист, трехкратный победитель Лиги Чемпионов в составе мадридского «Реала»
Умерли 5 апреля
1887 - Иван Крамской русский живописец и художественный критик
1888 - Всеволод Гаршин русский писатель и литературный критик
1963 – Марьян Крушельницкий, украинский режиссер, актор, народный артист, профессор
1967 – Михаил Эльман, всемирно известный украинский и американский скрипач – виртуоз
1973 - Алла Тарасова советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР
1976 - Говард Хьюз (младший) американский бизнесмен, первый в мире официальный миллиардер 1977 - Юрий Завадский советский режиссер и актер, педагог, Народный артист СССР
1994 - Курт Кобейн американский певец, рок-музыкант, гитарист
2007 - Борис Дуров советский режиссер и сценарист, Заслуженный деятель искусств России.