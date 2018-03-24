5 апреля в истории 5 апреля именины празднуют: Лидия, Алексей, Анастасия, Василий, Георгий, Илья, Макар, Мария, Пелагея. Сергей.

Международный день супа

Великий (Чистый) четверг

Знаменательные события

1340 - арабский флот разбил испанскую эскадру в Гибралтарском проливе

1398 - немцы выбили пиратов (виталийских братьев) с острова Готланд

1453 - турецкий султан Мехмед II начал осаду Константинополя, который захватил в конце мая

1710 - Пылып Орлик в г. Бендеры подписал «Устав Войска Запорожского»

1722 - экспедиция адмирала Якоба Роггевена открыла остров, названный ими островом Пасхи

1793 - Жан-Поль Марат избран президентом якобинского клуба

1814 - после вступления войск союзников - России, Пруссии, Австрии и Великобритании в Париж французский император Наполеон I отрекся от престола. Союзники сохранили за ним титул императора, отдали ему во владение остров Эльба

1818 - у Сантьяго (Чили) южноамериканские войска Хосе Марти разбили испанскую армию

1818 - в Париже барон Карл де Дрез продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения (прообраз современного велосипеда)

1843 - Гонконг объявлен владением Британии

1874 - в Вене впервые исполнена знаменитая оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса-сына

1896 - в Афинах начались первые современные Олимпийские игры

1913 - Нильс Бор завершил статью «О строении атомов и молекул», которая дала начало квантовой теории

1925 - Лазарь Каганович избран первым секретарем ЦК КП(б)У

1945 - начало грузинского восстания на острове Тексел

1955 - Уинстон Черчилль завершил свою политическую карьеру

1961 - Президент США Джон Кеннеди санкционировал начало военной операции против Кубы

1989 - правительство Польши разрешило деятельность профсоюзного объединения «Солидарность»

1992 - в ходе боснийской войны началась осада Сараево - одна из самых масштабных осад города в мировой истории

5 апреля родились

1588 - Томас Гоббс английский философ-материалист

1622 - Винченцо Вивиани итальянский физик и математик, ученик Галилея и Торричелли

1656 - Никита Демидов русский промышленник, основатель династии Демидовых

1682 - Екатерина I, российская императрица

1732 - Жан Оноре Фрагонар, французский художник

1784 - Людвиг Шпор немецкий композитор, скрипач, дирижер, педагог

1793 - Гавриил Батеньков русский политический деятель, декабрист, писатель

1827 - Джозеф Листер, английский хирург, ввел в медицинскую практику антисептики

1882 - Вячеслав Липинский, украинский историк и публицист. По происхождению он был поляк который сознательно стал украинским патриотом. Участник войны за независимость Украины в 1917-1921 годах. Был одним из основателей ОУН, после раскола в 1940 году принадлежал к мельниковцам

1889 - Николай Тюленев, агромелиоратор, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Украины

1894 - Лоуренс Белл, американский авиаконструктор, создавший первый в мире сверхзвуковой самолет

1894 - Дмитрий Чижевский, ученый-энциклопедист, культуролог, философ, литературовед, религиовед, лингвист, славист, исследователь рус. и слав. литератур, истории культуры, философии, религиозной мысли и славянской духовости.

1900 - Спенсер Трейси, американский актер, первым получивший двух «Оскаров» подряд за лучшую роль

1916 - Грегори Пек американский киноактер

1938 - Наталья Кустинская советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России

1976 - Фернандо Морьентес (исп. Fernando Morientes), испанский футболист, трехкратный победитель Лиги Чемпионов в составе мадридского «Реала»

Умерли 5 апреля

1887 - Иван Крамской русский живописец и художественный критик

1888 - Всеволод Гаршин русский писатель и литературный критик

1963 – Марьян Крушельницкий, украинский режиссер, актор, народный артист, профессор

1967 – Михаил Эльман, всемирно известный украинский и американский скрипач – виртуоз

1973 - Алла Тарасова советская актриса театра и кино, Народная артистка СССР

1976 - Говард Хьюз (младший) американский бизнесмен, первый в мире официальный миллиардер 1977 - Юрий Завадский советский режиссер и актер, педагог, Народный артист СССР

1994 - Курт Кобейн американский певец, рок-музыкант, гитарист

2007 - Борис Дуров советский режиссер и сценарист, Заслуженный деятель искусств России.