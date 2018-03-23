Опасности трудовой миграции для Украины Двадцать первый век – умные не ведут войн за территорию или полезные ископаемые. Работающие люди – главная ценность.

Две новости одной строкой для понимания. Первая – зарплаты в Чехии составляют 30% от зарплат в Германии. Рядом страны, но вот такая разница. Что делают чехи догадаться нетрудно – стараются найти работу в ФРГ. Вторая новость – Чехия увеличивает квоту для трудовых мигрантов из Украины. Потому что кто-то должен платить налоги, пенсионные взносы и занимать рабочие места. Это Чехия. Вообще незаметный фактор для Украины, если сравнивать с Польшей. Работающие люди на вес золота. Предприниматели, создающие рабочие места, добавочную стоимость и развивающие экономику – бриллианты. Двадцать первый век – умные не ведут войн за территорию или полезные ископаемые. Работающие люди – главная ценность.

Предприниматели жалуются на дефицит кадров. Не хватает людей даже в Киеве на вполне приличную зарплату. И если раньше не хватало представителей рабочих профессий, то сейчас уже на всех дефицит. Руководители коммунальных предприятий, когда слышат эти жалобы, смеются. Им куда сложнее – при том же кадровом дефиците они не могут предложить рыночную зарплату.

Ситуация на рынке труда действительно печальная. У нас хватает с запасом чиновников и антикоррупционеров, политиков и политологов, а с остальными – дефицит. Не хватает слесарей, хорошего токаря или электрика днем с огнем не сыщешь, учителя в государственную школу попробуй найди, да и врачи в государственных клиниках работают по минимуму для бесплатной аттестации. И те, кто есть, как правило в годах. Уйдут на пенсию – нет замены. То есть при всем оптимизме через пять-десять лет нас ждет такая встряска, что мало не покажется. Тем, у кого есть вилла во Франции и серьезный счет в европейском банке уедут. А нам что делать?

Трудовая миграция оказалась обоюдоострым мечем. С одной стороны, она дает шанс людям заработать нормальные деньги за пределами страны. Следовательно, заставляет украинский бизнес повышать зарплаты действительно нужным специалистам до соответствующего уровня. Чтобы удержать. Это очень хорошо, к тому же трудовые мигранты переводят деньги на родину, покупают тут квартиры, в общем, вливают приличную сумму в общий котел. По последним оценкам НБУ на основе данных Национального банка Польши эта сумма была составила 3,123 млрд долларов. Это только Польша минус то, что провезли наличными. И тут еще одна новость, которая дополняет информацию из Чехии.

В Министерстве иностранных дел Польши заявили о целесообразности создания госагентства по делам трудовых мигрантов из Украины. Да, там уже только официально больше миллиона работающих украинцев, но закрыть все пробоины в экономике они не могут. В любом приличном магазине, кафе или гостинице я встречаю свободно говорящих на украинском языке людей. Наши. Приехали кто подработать, а кто-то уже не вернется. Но Польша хочет больше. Они уже пережили кризис, когда после вступления в ЕС народ рванул на заработки в Германию, Австрию и Великобританию. Зарплата в разы выше, границ нет – все логично. Но кто-то должен платить налоги на родине, содержать пенсионеров, государственные ВУЗы, больницы, армию и полицию. И тут мигранты из Украины пришлись очень кстати.

Никакой романтики – чистая выгода. Расчет и понимание перспектив. Политической воли и работы профильного министерства недостаточно. Потому – специальное агентство, сайт, легализация, медицинские страховки и прочие бонусы. Хочешь работать и платить налоги? Добро пожаловать. Готов открыть свое дело и создать пару рабочих мест? Только скажи, чем тебе помочь. Государство хочет больше работающих людей, которые зарабатывают сами и налогами оплачивают госструктуры и пенсии. Отлично, Польша проблему решила, а что у нас? А у нас все логично, согласно формуле «если где-то прибыло, то где-то убыло». Мы на пути в пропасть.

По официальным данным в Украине сейчас порядка сорока миллионов населения. Реально, конечно меньше. Но нас интересуют только те, кто государство содержит за счет налогов. Так вот, реально работающих, тех кто генерирует деньги и платит налоги и взносы в Пенсионный фонд порядка десяти миллионов. Именно они тянут все расходы – зарплату работающих в госсекторе, пенсии, стипендии студентам, как бы бесплатную медицину с образованием. Тянут с трудом. И чем их меньше – тем сложнее содержать остальных. И если Польша и Чехия (а есть и другие) переманят еще три миллиона зарплатами выше – коллапс. Не будет денег на пенсии, армию и полицию. Про бесплатное образование с медициной и прочие стипендии с соцвыплатами можно забыть. Нет денег – и самое лучшее правительство ничего не сможет сделать. Это вполне реальная перспектива.

Ключевой вопрос – как удержать работающих украинцев дома. Указ президента, решение Кабмина или новый полезный закон из Верховной Рады не помогут. Рабочие места создает бизнес. Если в состоянии предложить хорошую зарплату. Хотя бы порядка 600 долларов, чтобы конкурировать с Польшей. И все что может власть, это создать для бизнеса подходящие условия. Германия вкладывает в Польшу миллиарды, и мы не можем конкурировать по инвестициям с членом ЕС. Но польские бизнесмены тоже жалуются. На проверки, контролеров, на трудовое законодательство, по которому уволить сотрудника часто сложно. Максимум, что мы можем, это предложить условия интереснее.

Что это значит? Революцию в отношениях государства и бизнеса. Мы должны стать страной, в которой удобнее и лучше работать. Налоги у нас должны быть ниже, чем у соседей. Администрирование налогов – проще. Инспекций и контролеров – меньше. Трудовой кодекс вместе с инспекцией – закрыть, помещение заново освятить и на всякий случай сжечь. Частная собственность священна и за попытки что-то отжать, рейдернуть и покошмарить – астрономические сроки организаторам и исполнителям. Только так. То есть любой предприниматель, который хочет открыть бизнес в сфере производства или сферы услуг должен исходить из того, что работать в Польше, Чехии или Грузии – сложно и дорого. А в Украине просто рай. Другого пути нет.

Есть риски и путь не будет гладким, конечно. Недособираем в бюджет? Очень может быть – в первое время. Альтернатива – потеряем все. Уедут предприниматели и работники – не будет пенсий от слова совсем. Студенты смогут митинговать по поводу стипендий, но денег нет – ВУЗы закроются и спорить будет не о чем. Минкульт благополучно вымрет и не жалко. Госслужащие уйдут без выходного пособия. Тоже невелика потеря. И депутаты с губернаторами уйдут пастись на вольные хлеба. Главное – на армию и полицию денег тоже не будет. Так что получим либо оккупацию, либо войну феодалов за остатки ресурсов. Украину потеряем это сто процентов.

Кирилл Сазанов, facenews.ua