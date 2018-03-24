Покупай сани летом, а радиаторы – весной! Для тех, кто живет в квартирах многоэтажных домов, в холодные периоды года становятся актуальными вопросы теплоты. Централизованное отопление не обеспечивает достаточного тепла, поэтому людям приходится приобретать климатическую технику.

Почему об этом мы напоминаем весной, когда наконец-то пришло долгожданное природное тепло? Все очень просто, еще в древности учили: готовь сани летом, а телегу зимой. С окончанием отопительного сезона климатическую технику можно купить со скидками.

Например, в интернет-магазине «Алло» есть акционные предложения на масляные радиаторы ТМ Element и Bally. Почему именно масляные обогреватели, не инфракрасные, не конвекторы или тепловентиляторы?

Преимущества масляных радиаторов

Хотя ассортимент обогревателей очень велик, но уже много лет наиболее востребованы масляные обогреватели. Их популярность обусловлена существенными достоинствами:

корпус устройства нагревается меньше, чем у других типов обогревателей, что исключает выгорание воздуха и возникновение запаха горелой пыли; масляные обогреватели самые безопасные, могут работать без выключения сутками; экономичные, потребляя не более 2,5 кВт электроэнергии, это климатическое оборудование обогревает помещения до 25 м2; мобильные. Небольшой вес обогревателей и компактная форма позволяет переносить их с места на место и ставить практически везде; имеют термостат, позволяющий устанавливать наиболее подходящую температуру обогрева; любое количество секций. В зависимости от габаритов помещения и потребностей можно выбрать обогреватели на 5 – 12 секций; дополнительные функции. Есть модели со встроенным тепловентилятором, таймером, позволяющим устанавливать время включения и выключения радиатора, а также закрытого типа, работающие, как камины и быстро нагревающие воздух в помещении; доступная стоимость. Даже самые дорогие масляные обогреватели дешевле аналогичных инфракрасных.

Где купить масляные радиаторы

В интернет-магазине allo.ua для жителей любого города Украины большой выбор климатической техники. В каталоге сайта вы найдете модели ТМ Delonghi, Gorenje, Polaris, First, Calore, Термия, Mystery и Element.

Обогреватель можно купить онлайн, а забрать в розничном магазине «Алло», оплатив наличными, в рассрочку или кредит или заказать бесплатную доставку на дом. На все масляные обогреватели предоставляется гарантия производителя.

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