6 апреля в истории 6 апреля именины празднуют: Степан, Артемий, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Яков.

Международный день спорта на благо развития и мира

Всемирный день настольного тенниса

Великая Пятница (Воспоминание Святых спасительных Страстей Иисуса Христа) у православных христиан

День работника следственных органов

Знаменательные события

610 - согласно мусульманского учения, Коран был послан на Землю

1327 - итальянский поэт Франческо Петрарка впервые встретил свою возлюбленную Лауру. Ей поэт посвятил свои сонеты

1654 - царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому

1722 - Петр I ввел налог на бороды в размере 50 рублей в год

1748 - в Италии обнаружены руины Помпеи

1754 - Фредерик Лагарп швейцарский государственный деятель

1814 - Наполеон Бонапарт первый раз отрекся от престола

1896 - открылись I летние Олимпийские игры в Афинах (Греция)

1899 - в Москве пустили первый электрический трамвай

1909 - американский офицер Роберт Пири первым достиг Северного полюса

1917 - после семи лет тюрьмы в Гуляйполе возвратился Нестор Махно

1919 - в Киеве прошел «День пролетарской культуры», первый массовый советский праздник

1919 - войска атамана Григорьева освободили Одессу от французских оккупантов

1919 - советские войска отвоевали Одессу у войск Антанты

1930 - учрежден Орден Красной Звезды – одна из самых массовых наград Великой Отечественной войны

1941 - немецко-итальянские войска напали на Югославию

1950 - секретным постановлением Совета Министров СССР спецпоселенцы стали считаться сосланными навечно

1968 - группу Pink Floyd покинул основатель и идейный вдохновитель Сид Барретт

1970 - во время пятого турне по США музыканты Led Zeppelin стали почетными гражданами города Мемфис

1992 - министры иностранных дел России, Украины, Румынии, Молдавии приняли совместную декларацию о прекращении огня в Приднестровье

2009 - в 03:32 в Италии (провинция Абруццо) произошло землетрясение магнитудой от 5,8 до 6,3 с жертвами и разрушениями

6 апреля родились

1483 - Рафаэль Санти итальянский живописец и архитектор

1671 - Жан-Батист Руссо, французский поэт-сатирик, автор эпиграмм

1810 - Филипп Генри Госсе, английский натуралист, изобретатель аквариума

1812 - Александр Иванович Герцен, русский писатель, публицист, философ и революционер -демократ

1826 - Гюстав Моро, французский художник-символист

1836 - Николай Склифосовский, российский хирург.

1841 - Иван Суриков русский поэт, представитель «крестьянского» направления в русской литературе

1874 - Гарри Гудини, американский фокусник, основоположник современного илюзионизма

1880 - Александр Орлов советский астроном, один из создателей геодинамики

1904 - Василий Меркурьев советский актер театра и кино, педагог и режиссер, Народный артист СССР

1904 - Эрвин Коменда автомобильный конструктор, дизайнер кузовов Фольксваген Жук

1915 - Тадеуш Кантор польский театральный режиссер, живописец, график, сценограф

1927 - Джерри Маллиган, американский джазовый саксофонист

1929 - Эдисон Денисов, русский композитор

1931 - Николай Реймерс советский эколог, зоолог, доктор биологических наук, профессор

1933 - Станислав Любшин советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист РСФСР

1942 - Барри Левинсон, американский сценарист и режиссер, снявший фильмы «Человек дождя» и «Доброе утро, Вьетнам»

1956 - Игорь Саруханов, российский певец и композитор, автор песен

1960 - Андрей Шаталин, музыкант, гитарист группы «Алиса»

1970 - Ирина Билык, популярная исполнительница, заслуженная артистка Украины

1971 - Кирилл Андреев, участник группы «Иванушки International»

1973 - Александр «Фоззи» Сидоренко, MC и DJ украинской альтернативно-рэперской формации «Танок на Майдане Конго»

1975 - Денис Клявер, участник группы «Чай вдвоем»

Умерли 6 апреля

1199 - Ричард I Львиное Сердце английский король (1189-1199), крестоносец

1520 - Рафаэль Санти итальянский живописец и архитектор

1528 - Альбрехт Дюрер немецкий художник и теоретик искусства эпохи Возрождения

1902 - Глеб Успенский русский писатель

1918 - Савва Мамонтов русский промышленник и предприниматель, известный меценат

1971 - Игорь Стравинский русский композитор, дирижер, пианист

1992 - Айзек Азимов американский писатель-фантаст

2000 - Хабиб Бургиба 1-й президент Туниса (1957-1987), политический и государственный деятель

2005 - Ренье III двенадцатый князь Монако (1949-2005).