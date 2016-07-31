6 апреля в истории

Знаменательные события
610 - согласно мусульманского учения, Коран был послан на Землю
1327 - итальянский поэт Франческо Петрарка впервые встретил свою возлюбленную Лауру. Ей поэт посвятил свои сонеты
1654 - царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому
1722 - Петр I ввел налог на бороды в размере 50 рублей в год
1748 - в Италии обнаружены руины Помпеи
1754 - Фредерик Лагарп швейцарский государственный деятель
1814 - Наполеон Бонапарт первый раз отрекся от престола
1896 - открылись I летние Олимпийские игры в Афинах (Греция)
1899 - в Москве пустили первый электрический трамвай
1909 - американский офицер Роберт Пири первым достиг Северного полюса
1917 - после семи лет тюрьмы в Гуляйполе возвратился Нестор Махно
1919 - в Киеве прошел «День пролетарской культуры», первый массовый советский праздник
1919 - войска атамана Григорьева освободили Одессу от французских оккупантов
1919 - советские войска отвоевали Одессу у войск Антанты
1930 - учрежден Орден Красной Звезды – одна из самых массовых наград Великой Отечественной войны
1941 - немецко-итальянские войска напали на Югославию
1950 - секретным постановлением Совета Министров СССР спецпоселенцы стали считаться сосланными навечно
1968 - группу Pink Floyd покинул основатель и идейный вдохновитель Сид Барретт
1970 - во время пятого турне по США музыканты Led Zeppelin стали почетными гражданами города Мемфис
1992 - министры иностранных дел России, Украины, Румынии, Молдавии приняли совместную декларацию о прекращении огня в Приднестровье
2009 - в 03:32 в Италии (провинция Абруццо) произошло землетрясение магнитудой от 5,8 до 6,3 с жертвами и разрушениями
6 апреля родились
1483 - Рафаэль Санти итальянский живописец и архитектор
1671 - Жан-Батист Руссо, французский поэт-сатирик, автор эпиграмм
1810 - Филипп Генри Госсе, английский натуралист, изобретатель аквариума
1812 - Александр Иванович Герцен, русский писатель, публицист, философ и революционер -демократ
1826 - Гюстав Моро, французский художник-символист
1836 - Николай Склифосовский, российский хирург.
1841 - Иван Суриков русский поэт, представитель «крестьянского» направления в русской литературе
1874 - Гарри Гудини, американский фокусник, основоположник современного илюзионизма
1880 - Александр Орлов советский астроном, один из создателей геодинамики
1904 - Василий Меркурьев советский актер театра и кино, педагог и режиссер, Народный артист СССР
1904 - Эрвин Коменда автомобильный конструктор, дизайнер кузовов Фольксваген Жук
1915 - Тадеуш Кантор польский театральный режиссер, живописец, график, сценограф
1927 - Джерри Маллиган, американский джазовый саксофонист
1929 - Эдисон Денисов, русский композитор
1931 - Николай Реймерс советский эколог, зоолог, доктор биологических наук, профессор
1933 - Станислав Любшин советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист РСФСР
1942 - Барри Левинсон, американский сценарист и режиссер, снявший фильмы «Человек дождя» и «Доброе утро, Вьетнам»
1956 - Игорь Саруханов, российский певец и композитор, автор песен
1960 - Андрей Шаталин, музыкант, гитарист группы «Алиса»
1970 - Ирина Билык, популярная исполнительница, заслуженная артистка Украины
1971 - Кирилл Андреев, участник группы «Иванушки International»
1973 - Александр «Фоззи» Сидоренко, MC и DJ украинской альтернативно-рэперской формации «Танок на Майдане Конго»
1975 - Денис Клявер, участник группы «Чай вдвоем»
Умерли 6 апреля
1199 - Ричард I Львиное Сердце английский король (1189-1199), крестоносец
1520 - Рафаэль Санти итальянский живописец и архитектор
1528 - Альбрехт Дюрер немецкий художник и теоретик искусства эпохи Возрождения
1902 - Глеб Успенский русский писатель
1918 - Савва Мамонтов русский промышленник и предприниматель, известный меценат
1971 - Игорь Стравинский русский композитор, дирижер, пианист
1992 - Айзек Азимов американский писатель-фантаст
2000 - Хабиб Бургиба 1-й президент Туниса (1957-1987), политический и государственный деятель
2005 - Ренье III двенадцатый князь Монако (1949-2005).
Все счета ООО "Фоззи Фуд", которое является владельцем крупнейшей сети супермаркетов в Украине "Сильпо" арестованы по решению Киевского апелляционного суда....