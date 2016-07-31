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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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6 апреля в истории

6 апреля именины празднуют: Степан, Артемий, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Яков.

Международный день спорта на благо развития и мира
Всемирный день настольного тенниса
Великая Пятница (Воспоминание Святых спасительных Страстей Иисуса Христа) у православных христиан
День работника следственных органов 

Знаменательные события

610 - согласно мусульманского учения, Коран был послан на Землю
1327 - итальянский поэт Франческо Петрарка впервые встретил свою возлюбленную Лауру. Ей поэт посвятил свои сонеты
1654 - царь Алексей Михайлович подписал жалованную грамоту гетману Богдану Хмельницкому
1722 - Петр I ввел налог на бороды в размере 50 рублей в год
1748 - в Италии обнаружены руины Помпеи
1754 - Фредерик Лагарп швейцарский государственный деятель

1814 - Наполеон Бонапарт первый раз отрекся от престола
1896 - открылись I летние Олимпийские игры в Афинах (Греция)

1899 - в Москве пустили первый электрический трамвай

1909 - американский офицер Роберт Пири первым достиг Северного полюса
1917 - после семи лет тюрьмы в Гуляйполе возвратился Нестор Махно
1919 - в Киеве прошел «День пролетарской культуры», первый массовый советский праздник
1919 - войска атамана Григорьева освободили Одессу от французских оккупантов
1919 - советские войска отвоевали Одессу у войск Антанты
1930 - учрежден Орден Красной Звезды – одна из самых массовых наград Великой Отечественной войны
1941 - немецко-итальянские войска напали на Югославию
1950 - секретным постановлением Совета Министров СССР спецпоселенцы стали считаться сосланными навечно
1968 - группу Pink Floyd покинул основатель и идейный вдохновитель Сид Барретт
1970 - во время пятого турне по США музыканты Led Zeppelin стали почетными гражданами города Мемфис
1992 - министры иностранных дел России, Украины, Румынии, Молдавии приняли совместную декларацию о прекращении огня в Приднестровье
2009 - в 03:32 в Италии (провинция Абруццо) произошло землетрясение магнитудой от 5,8 до 6,3 с жертвами и разрушениями 

6 апреля родились

1483 - Рафаэль Санти итальянский живописец и архитектор

1671 - Жан-Батист Руссо, французский поэт-сатирик, автор эпиграмм
1810 - Филипп Генри Госсе, английский натуралист, изобретатель аквариума
1812 - Александр Иванович Герцен, русский писатель, публицист, философ и революционер -демократ
1826 - Гюстав Моро, французский художник-символист
1836 - Николай Склифосовский, российский хирург.
1841 - Иван Суриков русский поэт, представитель «крестьянского» направления в русской литературе
1874 - Гарри Гудини, американский фокусник, основоположник современного илюзионизма
1880 - Александр Орлов советский астроном, один из создателей геодинамики

1904 -  Василий Меркурьев советский актер театра и кино, педагог и режиссер, Народный артист СССР

 1904 - Эрвин Коменда автомобильный конструктор, дизайнер кузовов Фольксваген Жук

1915 - Тадеуш Кантор польский театральный режиссер, живописец, график, сценограф
1927 - Джерри Маллиган, американский джазовый саксофонист
1929 - Эдисон Денисов, русский композитор
1931 - Николай Реймерс советский эколог, зоолог, доктор биологических наук, профессор

1933 - Станислав Любшин советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист РСФСР
1942 - Барри Левинсон, американский сценарист и режиссер, снявший фильмы «Человек дождя» и «Доброе утро, Вьетнам»
1956 - Игорь Саруханов, российский певец и композитор, автор песен
1960 - Андрей Шаталин, музыкант, гитарист группы «Алиса»
1970 - Ирина Билык, популярная исполнительница, заслуженная артистка Украины
1971 - Кирилл Андреев, участник группы «Иванушки International»
1973 - Александр «Фоззи» Сидоренко, MC и DJ украинской альтернативно-рэперской формации «Танок на Майдане Конго»
1975 - Денис Клявер, участник группы «Чай вдвоем»

Умерли 6 апреля

 1199 - Ричард I Львиное Сердце английский король (1189-1199), крестоносец

1520 - Рафаэль Санти итальянский живописец и архитектор

1528 - Альбрехт Дюрер немецкий художник и теоретик искусства эпохи Возрождения

 1902 - Глеб Успенский русский писатель

 1918 - Савва Мамонтов русский промышленник и предприниматель, известный меценат

1971 - Игорь Стравинский русский композитор, дирижер, пианист

 1992 - Айзек Азимов американский писатель-фантаст

 2000 - Хабиб Бургиба 1-й президент Туниса (1957-1987), политический и государственный деятель

2005 - Ренье III двенадцатый князь Монако (1949-2005). 

Общество Ирина Билык Фоззи

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