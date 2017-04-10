Чистый четверг: традиции, обряды, запреты и приметы дня Чистый четверг 2018 приходится на 5 апреля. В этот день Страстной недели перед Пасхой традиционно делают уборку в доме и начинают готовить праздничные угощения.

История Великого четверга

Чистый четверг отмечается за три дня до Пасхи в память о Тайной вечере Иисуса Христа и его учеников, обряде омовения ног и установлении таинства причастия.

Этот день символизирует очищение тела и души перед великим праздником Воскресения Христова, когда следует уделить внимание не только внешней чистоте, но также очистить свои мысли от негатива, обид, страхов и сомнений.

Многие обычаи Чистого четверга имеют давнюю историю. Они связаны и с христианскими правилами, и с народными и приметами. Наши предки верили, что этот день способен изменить дальнейшую жизнь, поэтому проводили его согласно таким правилам: купались до рассвета всей семьей, делали генеральную уборку в доме и готовили праздничные куличи.

Традиции Великого четверга

Купание в Чистый четверг символизирует очищение от грехов. Раньше все члены семьи отправлялись в баню или на реку до восхода солнца, а в наши дни этот обряд можно провести и в ванной. Рано утром следует умыться холодной водой и принять душ, а чтобы сохранить крепкое здоровье и красоту, перед умыванием в воду нужно положить серебряный крестик или монетку. Генеральная уборка в Чистый четверг - обязательная традиция подготовки к Пасхе. В этот день стоит не только тщательно вымыть и вычистить все в доме, но также избавиться от ненужных вещей. Издавна считалось, что такие вещи накапливают плохую энергию.

Существует еще одна народная традиция в Чистый четверг: очищение дома от злых духов "живым огнем". С принесенной в этот день из церкви свечой нужно обойти каждый угол в доме.

Готовка куличей в Чистый четверг начинается с приготовления теста. Его замешивают с утра, а вечером приступают к выпечке главного пасхального угощения. Согласно примете, если тесто для кулича хорошо подошло - весь год будет благополучным. Если же заготовка не поднялась, верхушка кулича треснула или подгорела - стоит ждать трудностей.

В Чистый четверг также принято красить яйца, готовить творожную паску и другие блюда к празднику.

По народному обычаю, в Чистый четверг особым образом готовят целебную соль. По щепотке соли каждый член семьи должен насыпать в горшочек, затем его нужно поставить ненадолго в разогретую духовку. После запекания соль необходимо пересыпать в мешочек и освятить ее вместе с другими продуктами на Пасху. Считается, что такая соль приобретает лечебные свойства. С ней едят яйца, используют для прогревания во время болезни, также четверговой солью можно удобрить землю перед посевными работами.

Запреты Великого четверга

В Чистый четверг не стоит приступать к готовке праздничных блюд до проведения уборки на кухне. Нельзя оставлять грязную посуду или замоченное перед стиркой белье на следующий день после Чистого четверга. Чистый четерг является одним из дней Страстной недели, когда соблюдается самый строгий пост. Поэтому в этот день нельзя веселиться, устраивать шумные вечеринки, гадать. Ограничения касаются и питания. Согласно правилам Великого поста, в этот день разрешается только один прием пищи - блюда без добавления масла. Пасхальные угощения, приготовленные в Чистый четверг, нельзя пробовать до воскресенья.

По примете, в Чистый четверг нельзя давать деньги в долг, ведь с ними можно лишиться семейного благополучия и достатка.

Приметы в Чистый четверг

Чтобы весь год был финансово успешным, в Чистый четверг нужно пересчитать все свои сбережения. Сделать это нужно трижды, находясь в полном одиночестве: рано утром, днем и после захода солнца. Если подстричь волосы в Чистый четверг, они будут густыми и здоровыми. В этот день нужно подстригаться тем, кто хочет избавиться от головных болей. Существует давняя примета на любовь, которую накануне праздника проводили молодые девушки. Чтобы встретить вторую половинку, полотенце после купания в Чистый четверг нужно освятить в церкви на Пасху, а потом отдать его в виде милостыни.

Приметы на урожай и погоду в Чистый четверг

День в Чистый четверг погоду на Вознесение предсказывает.

В Чистый четверг мороз - под кустом овес.

На Чистый четверг дождь идет - вся весна мокрая будет.

Яркий закат в Чистый четверг - к хорошему урожаю пшеницы.