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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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7 апреля в истории

7 апреля именины День ангела у Тихона.

Благовещение Пресвятой Богородицы 
Всемирный день здоровья
День рождения Рунета

Знаменательные события

1348 - чешский король и император Священной Римской империи Карл IV основал в Праге первый в Центральной Европе университет
1652 - Голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун
1738 - Папа Климент XII особой буллой обвинил свободных каменщиков в лицемерии, притворстве, ереси и извращениях

1795 - во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины метр и массы - килограмм
1827 - английский фармацевт Джон Уокер изобрел спички
1893  - Аллен Даллес американский государственный деятель, первый директор ЦРУ
1927 - осуществлено телепередачу из Вашингтона в Нью-Йорк выступления министра торговли Герберта Гувера
1930 - в СССР издан указ о расширении системы трудовых лагерей, переданных в подчинение созданному Главному управлению лагерей (ГУЛАГ) в составе ОГПУ
1943 - швейцарский химик Альберт Хоффман синтезировал ЛСД
1969 - символическая дата рождения Интернета, публикация RFC 1
1989 - в результате пожара, возникшего на советской атомной подводной лодке «Комсомолец» субмарина затонула, погибли 42 из 68 членов экипажа
1990- во Львове учредили ультраправую партию «Государственная самостоятельность Украины»

1993 - завершился Первый чемпионат Украины по хоккею
2003 - американские войска заняли Багдад 

7 апреля родилисись

1506 - Франциск Ксаверий, католический святой и чудотворец, миссионер Азии, иезуит
1770 - Уильям Вордсворт, английский поэт
1772 - Шарль Фурье, французский социалист-утопист
1784 - Александр Тургенев русский историк и политический деятель
1880 - Александр Богомазов, украинский график, живописец, теоретик искусства
1907 - Ле Зуан, глава социалистического Вьетнама в 1960-1986 гг
1915 - Билли Холлидей, американская джазовая певица, «Леди-джаз»
1919 - Омелян Прицак, украинский историк, языковед, ориенталист, основатель и долголетний директор Украинского научного института Гарвардского университета
1920 - Рави Шанкар, индийский композитор, виртуоз игры на ситаре
1930 - Ив Роше, французский предприниматель, основатель косметической корпорации Yves Rocher
1938 - Фредди Габбард, американский джазовый трубач
1939 - Фрэнсис Коппола американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, журналист, бизнесмен 1944 - Герхард Шредер - немецкий политик, канцлер ФРГ (с 1998 г.).
1946 - Марк Рудинштейн российский продюсер, кинокритик, актер, создатель кинофестиваля «Кинотавр»
1954 - Джеки Чан (Чань Кунсун), американский киноактер, режиссер, продюсер
1964 - Расселл Кроу, австралийский актер, лауреат премии «Оскар»
1962 - Михаил Круг (Воробьев), российский певец в стиле шансон

1964 -Расселл Кроу, австралийський актер, лауреат премии «Оскар»

1971 - Гийом Депардье французский актер, сын Жерара Депардье

Умерли 7 апреля

 1614 - Эль Греко испанский художник

1874 - Вильгельм фон Каульбах немецкий художник

1908 - Алексей Жемчужников русский писатель и поэт-сатирик

1925 - Патриарх Тихон патриарх Московский и всея Руси (1917-1925)

1947 - Генри Форд американский промышленник, основатель компании "Форд"

1984 – Иван Михайлович Савченко, инженер-кораблестроитель, ведущий специалист в СССР в области подводного кораблестроения и технологии судостроительства

2008 - Андрей Толубеев советский и российский актер театра и кино, Народный артист России
2009 – Дейв Арнисон, пионер в области разработки ролевых компьютерных игр.

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