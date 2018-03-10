Анекдоты недели - 139

Идет соцопрос. Женщине задают вопрос:
- Вам изменил муж/парень/любимый. Какова ваша реакция?
Она:
- Что? Все сразу?!
***
Увидев Машу на пляже, математик Сережа понял, что то, что он еще вчера считал выпуклыми поверхностями, - это практически были плоскости.
***
Когда ребенок депутата учится в Лондоне на платном, он все равно учится на бюджете.
***
Приговор - 25 лет!
- Ваша честь, но мне же 83!
- Мы же не требуем от вас невозможного, подсудимый. Отсидите сколько сможете.
***
- Вот что значит верная подружка! Вчера после вечеринки дотащила меня до дома, втащила на шестой этаж и сдала мужу из рук в руки. Хотя я живу на первом и не замужем...
***
Два полицейских звонят в убойный отдел. На другом конце отвечают:
- Отдел по расследованию убийств, здравствуйте.
- Здравствуйте. Это сержант Кузнецов и старший сержант Мартынов.
- Что у вас?
- Убийство, мужчина 38 лет, уборщица в офисе ударила его ножом шесть раз за то, что он наступил на мокрый, только что помытый пол.
- Вы ее задержали?
- Нет, пол все еще мокрый…
***
- Молодой человек, а вы что, лотерейный билетик не купите?
- Нет, мне убеждения не позволяют. Я статистик.
***
- Муж сказал, если я наберу 100 килограммов, он разведется.
- И сколько ты весишь?
- 100 граммов до развода.
***
Я уже полгода хожу в тренажерный зал и моя девушка чувствует себя под защитой около меня. Ведь если на нас нападут хулиганы, я смогу присесть три подхода по 12 раз.
***
Всё было вроде нормально. Сидели, выпивали…
Драка началась после слов «Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна».
***
Единственная проблема в первые 30 минут в спортзале заключается в том, что прошло только 2 минуты.
Я не умела садиться на шпагат до тех пор, пока не сварила ребенку кисель......
Я, как Юлий Цезарь, умею делать несколько дел сразу. Например, плохо себя чувствовать, хреново выглядеть и хотеть спать....
Мужчинам на заметку: девушки, которые не едят после шести, пьянеют в два раза быстрее!...
Думали, что зима ушла по-английски, не попрощавшись... Не-е-ет, как всегда, по-нашему - 10 раз на посошок, а потом еще и...
Купил фитнес-браслет, теперь знаю, что до пивного ларька 236 шагов....