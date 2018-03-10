Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12144

Анекдоты недели - 139

У меня в детстве была кукла - не оторвать глаз. Но я росла девочкой сильной и глаз таки оторвала…

Идет соцопрос. Женщине задают вопрос:

- Вам изменил муж/парень/любимый. Какова ваша реакция?

Она:

- Что? Все сразу?!

***

Увидев Машу на пляже, математик Сережа понял, что то, что он еще вчера считал выпуклыми ­поверхностями, - это ­практически были плоскости.

***

Когда ребенок депутата учится в Лондоне на платном, он все равно учится на бюджете.

***

Приговор - 25 лет!

- Ваша честь, но мне же 83!

- Мы же не требуем от вас невозможного, подсудимый. Отсидите сколько сможете.

***

- Вот что значит верная подружка! Вчера после вечеринки дотащила меня до дома, втащила на шестой этаж и сдала мужу из рук в руки. Хотя я живу на первом и не замужем...

***

Два полицейских звонят в убойный отдел. На другом конце отвечают:

- Отдел по расследованию убийств, здравствуйте.

- Здравствуйте. Это сержант Кузнецов и старший сержант Мартынов.

- Что у вас?

- Убийство, мужчина 38 лет, уборщица в офисе ударила его ножом шесть раз за то, что он наступил на мокрый, только что помытый пол.

- Вы ее задержали?

- Нет, пол все еще мокрый…

***

- Молодой человек, а вы что, лотерейный билетик не купите?

- Нет, мне убеждения не позволяют. Я статистик.

***

- Муж сказал, если я наберу 100 килограммов, он разведется.

- И сколько ты весишь?

- 100 граммов до развода.

***

Я уже полгода хожу в тренажерный зал и моя девушка чувствует себя под защитой около меня. Ведь если на нас нападут хулиганы, я смогу присесть три подхода по 12 раз.

***

Всё было вроде нормально. Сидели, выпивали… 
Драка началась после слов «Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна».

***

Единственная проблема в первые 30 минут в спортзале заключается в том, что прошло только 2 минуты.

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