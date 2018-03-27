8 апреля в истории

Знаменательные события
217 - мятеж против римского императора Каракаллы, во главе с префектом преторианцев Опеллием Макрином во время нового похода (217) против парфян
1158 - князь Андрей Боголюбский закладывает Успенский собор во Владимире
1525 - владение Тевтонского ордена превращены в новое государство - Пруссию
1766 - в США запатентована первая пожарная лестница
1771 - Екатерина II дает приказ организовать чрезвычайные меры для спасения Москвы от бубонной чумы
1783 - издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России
1847 - арест в Киеве поэта Т.Г. Шевченко и историка М.И. Костомарова за принадлежность к Кирилло-Мефодиевского братству
1853 - открывается первый официально зарегистрированный шахматный клуб
1861 - расстреливается манифестация в Варшаве
1872 - в Петербурге выходит первое русское издание "Капитала" Карла Маркса
1901 - российская полиция устанавливает слежку за Лениным, который находится за границей
1919 - Украина провозглашена советской республикой
1920 - учреждена высшая награда в Красной Армии – Почетное революционное оружие
1928 - церковь в СССР лишена статуса юридического лица
1930 - вышел на экраны кинофильм А. Довженко «Земля»
1944 - началась Крымская стратегическая наступательная операция Красной Армии в годы Великой Отечественной войны
1959 - Кременчуге собрали первый КрАЗ-222
1959 в Украине появились первые народные дружины
1966 - избрание Леонида Брежнева Генеральным секретарем ЦК КПСС
1986 - Горбачев Михаил Сергеевич во время визита в Тольятти впервые употребил слово «перестройка»
1988 - СССР объявил о решении вывести войска из Афганистана
2001 - церковь выступила против «Формулы-1»
2003 - под Каиром обнаружено древнейшее захоронение
8 апреля родились
1336 - Тамерлан среднеазиатский государственный деятель, полководец
1460 - Понсе де Леон, испанский путешественник, первооткрыватель Флориды
1605 - Филипп IV Красивый, король Испании
1764 - Николай Резанов русский государственный и военный деятель, предприниматель
1795 - Владимир Раевский русский поэт, публицист, декабрист
1817 - Браун-Секард Шарль, французский физиолог, пионер эндокринологии
1852 - Заклинский Роман, украинский и русский писатель, литературовед, историк, этнограф, педагог
1859 - Гуссерль Эдмунд, немецкий философ, основатель феноменологии («Логические исследования»)
1869 - Харви Кашинг, американский врач, пионер нейрохирургии, писатель
1874 - Михаил Андреевич Коссак украинский композитор, дирижер, музыковед, музыкальный педагог
1892 - Мэри Пикфорд американская звезда немого кино
1912 - Соня Хени норвежская фигуристка, олимпийская чемпионка, а позже американская актриса
1874 - Коссак Михаил Андреевич, украинский композитор, дирижер и музыковед, педагог
1938 - Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН, родом из Ганы, его отец был верховным вождем племени фанты и губернатором одной из провинций страны
1947 - Хау Стив, английский рок-музыкант, гитарист групп «Asia» и «Yes».
1958 - Виктор Зинчук советский и российский гитарист, композитор, Заслуженный артист России
1964 - Никита Михайловский советский актер театра и кино
Умерли 8 апреля
1492 - Лоренцо Медичи (Великолепный) итальянский государственный деятель
1835 - Вильгельм фон Гумбольдт немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат
1848 - Доменико Доницетти итальянский оперный композитор
1950 - Вацлав Нижинский русский танцовщик и хореограф
1973 - Пабло Пикассо испанский художник
1975 - Олег Куваев советский геолог, геофизик, писатель
1984 - Петр Капица советский физик, Нобелевский лауреат
1988 - Борис Владимиров советский актер театра и кино, артист эстрады
2008 - Надежда Румянцева советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР 2012 - Анатолий Равикович советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
2013 - Маргарет Тэтчер английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании (1979-1990)
2017 - Георгий Гречко советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
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