8 апреля в истории 8 апреля именины празднуют: Лариса, Авраам, Алла, Альберт, Анна, Василий, Гавриил, Степан

Пасха у православных христиан

Международный день цыган

Знаменательные события

217 - мятеж против римского императора Каракаллы, во главе с префектом преторианцев Опеллием Макрином во время нового похода (217) против парфян

1158 - князь Андрей Боголюбский закладывает Успенский собор во Владимире

1525 - владение Тевтонского ордена превращены в новое государство - Пруссию

1766 - в США запатентована первая пожарная лестница

1771 - Екатерина II дает приказ организовать чрезвычайные меры для спасения Москвы от бубонной чумы

1783 - издан манифест Екатерины II о присоединении Крыма к России

1847 - арест в Киеве поэта Т.Г. Шевченко и историка М.И. Костомарова за принадлежность к Кирилло-Мефодиевского братству

1853 - открывается первый официально зарегистрированный шахматный клуб

1861 - расстреливается манифестация в Варшаве

1872 - в Петербурге выходит первое русское издание "Капитала" Карла Маркса

1901 - российская полиция устанавливает слежку за Лениным, который находится за границей

1919 - Украина провозглашена советской республикой

1920 - учреждена высшая награда в Красной Армии – Почетное революционное оружие

1928 - церковь в СССР лишена статуса юридического лица

1930 - вышел на экраны кинофильм А. Довженко «Земля»

1944 - началась Крымская стратегическая наступательная операция Красной Армии в годы Великой Отечественной войны

1959 - Кременчуге собрали первый КрАЗ-222

1959 в Украине появились первые народные дружины

1966 - избрание Леонида Брежнева Генеральным секретарем ЦК КПСС

1986 - Горбачев Михаил Сергеевич во время визита в Тольятти впервые употребил слово «перестройка»

1988 - СССР объявил о решении вывести войска из Афганистана

2001 - церковь выступила против «Формулы-1»

2003 - под Каиром обнаружено древнейшее захоронение

8 апреля родились

1336 - Тамерлан среднеазиатский государственный деятель, полководец

1460 - Понсе де Леон, испанский путешественник, первооткрыватель Флориды

1605 - Филипп IV Красивый, король Испании

1764 - Николай Резанов русский государственный и военный деятель, предприниматель

1795 - Владимир Раевский русский поэт, публицист, декабрист

1817 - Браун-Секард Шарль, французский физиолог, пионер эндокринологии

1852 - Заклинский Роман, украинский и русский писатель, литературовед, историк, этнограф, педагог

1859 - Гуссерль Эдмунд, немецкий философ, основатель феноменологии («Логические исследования»)

1869 - Харви Кашинг, американский врач, пионер нейрохирургии, писатель

1874 - Михаил Андреевич Коссак украинский композитор, дирижер, музыковед, музыкальный педагог

1892 - Мэри Пикфорд американская звезда немого кино

1912 - Соня Хени норвежская фигуристка, олимпийская чемпионка, а позже американская актриса

1874 - Коссак Михаил Андреевич, украинский композитор, дирижер и музыковед, педагог

1938 - Кофи Аннан, Генеральный секретарь ООН, родом из Ганы, его отец был верховным вождем племени фанты и губернатором одной из провинций страны

1947 - Хау Стив, английский рок-музыкант, гитарист групп «Asia» и «Yes».

1958 - Виктор Зинчук советский и российский гитарист, композитор, Заслуженный артист России

1964 - Никита Михайловский советский актер театра и кино

Умерли 8 апреля

1492 - Лоренцо Медичи (Великолепный) итальянский государственный деятель

1835 - Вильгельм фон Гумбольдт немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат

1848 - Доменико Доницетти итальянский оперный композитор

1950 - Вацлав Нижинский русский танцовщик и хореограф

1973 - Пабло Пикассо испанский художник

1975 - Олег Куваев советский геолог, геофизик, писатель

1984 - Петр Капица советский физик, Нобелевский лауреат

1988 - Борис Владимиров советский актер театра и кино, артист эстрады

2008 - Надежда Румянцева советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР 2012 - Анатолий Равикович советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

2013 - Маргарет Тэтчер английский политик и общественный деятель, премьер-министр Великобритании (1979-1990)

2017 - Георгий Гречко советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.