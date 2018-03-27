Благовещение: традиции, обычаи, приметы праздника Ежегодно 7 апреля все православные отмечают один из самых важных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.

Считается, что в этот день Пресвятой Деве Марии явился Архангел Гавриил с вестью о том, что вскоре ею будет произведен на свет Сын Божий - Иисус Христос.

Традиции и обычаи праздника

С праздником Благовещения связано множество традиций. В этот день нельзя работать, шить и вязать, забивать скот, шумно веселиться.

В храмах 7 апреля принято печь и освящать просвиры. В давние времена в каждой семье пекли просвиры по количеству членов семьи. После освящения, дома их съедали натощак. Крошки от освященных просвир добавляли в еду домашним животным и мешали с семенами, тогда и скотина будет здоровой и плодовитой, а урожай - богатым. Сами просвиры обладают целебными свойствами, подобные святой воде, считали люди.

Ранее на Руси на Благовещение выпускали на улицу домашних животных "слушать весну", а незамужние девушки водили возле храма хоровод, который назывался "кривым танцем". Таким образом "звали" весну. После церковной службы разжигали костер, призывали тепло, пели песни.

Еще одной традицией считали "выпускание птиц". Для этого заранее специально ловили любых пернатых, в основном голубей или синиц и сажали их в клетки. На праздник собирались компаниями и выпускали. Эти птицы были как бы посланиями Господу от своих освободителей, несли благие вести.

Особых правил питания в праздник нет. Но в 2018 году Благовещение отмечают в Великий пост, а значит, еда должна быть скоромной, без мясо-молочных блюд. Единственное послабление касается рыбы.

На Благовещение не рекомендуется что-либо отдавать из дома или одалживать деньги, ведь можно так отдать свое здоровье и благополучие. Нельзя также надевать новую одежду, поскольку долго она впоследствии не прослужит.

Если работать в огородах в светлый праздник нельзя, то освещать семена, которые позже будут высаживать в землю, наоборот - нужно, ведь урожай будет хорошим.

В праздник наши предки не стригли и даже не расчесывали волосы, чтобы не запутать свою судьбу.

Народные приметы

Какая погода на Благовещение, такую надо ожидать и в Пасхальное воскресенье.

Если не летают ласточки, следует ожидать холодной весны и тепло задержится.

Хорошая погода на Благовещение - ожидай богатого урожая.

А вот если вдруг пойдет снег, тогда лето будет совсем неурожайным.

Много орехов будет осенью, если грянет гром на Благовещение.

Пошел дождь 7 апреля, ожидайте осенью изобилие грибов.