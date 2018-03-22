Пасхальная корзина: что можно освящать на Пасху Пасха, или Светлое Христово Воскресение, считается главным событием церковного календаря, древнейшим и самым важным христианским праздником.

Многие украинцы пойдут в церковь, чтобы послушать службу и освятить пасхальную корзину. Однако собирать ее нужно правильно, и необходимо знать, что некоторые продукты обязательны для освящения, а некоторые брать не рекомендуется.

Готовим пасхальную корзину

Самое главное – пасхальный кулич, который символизирует тело Христа и полноту жизни. Куличи можно печь в Чистый четверг, Страстную пятницу, а также в субботу утром.

Также обязательный элемент – крашеные или расписанные яйца. Они – непременный атрибут Пасхи. В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь.

Кроме этого, должно присутствовать что-то молочное: сыр, сметана или же творожная пасха.

Положите соль – символ достатка и здоровья, а также хрен, символизирующий силу духа.

Из мяса традиционно святят буженину, колбасы и копчености. Единственный алкоголь, который подходит для освящения, – вино Кагор.

Что нельзя класть в пасхальную корзину

Нельзя освящать водку, пиво или другой алкоголь.

Не стоит приносить в церковь кровяную колбасу: согласно церковным заповедям, ее запрещено употреблять в пищу.

Деньги и другие материальные ценности церковные служители так же не рекомендуют приносить в пасхальной корзине.

Источник: segodnya.ua