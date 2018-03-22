Пасхальная корзина: что можно освящать на Пасху

Многие украинцы пойдут в церковь, чтобы послушать службу и освятить пасхальную корзину. Однако собирать ее нужно правильно, и необходимо знать, что некоторые продукты обязательны для освящения, а некоторые брать не рекомендуется.
Готовим пасхальную корзину
Самое главное – пасхальный кулич, который символизирует тело Христа и полноту жизни. Куличи можно печь в Чистый четверг, Страстную пятницу, а также в субботу утром.
Также обязательный элемент – крашеные или расписанные яйца. Они – непременный атрибут Пасхи. В церковной традиции яйца обозначают Гроб Господень, в котором скрыта вечная жизнь.
Кроме этого, должно присутствовать что-то молочное: сыр, сметана или же творожная пасха.
Положите соль – символ достатка и здоровья, а также хрен, символизирующий силу духа.
Из мяса традиционно святят буженину, колбасы и копчености. Единственный алкоголь, который подходит для освящения, – вино Кагор.
Что нельзя класть в пасхальную корзину
Нельзя освящать водку, пиво или другой алкоголь.
Не стоит приносить в церковь кровяную колбасу: согласно церковным заповедям, ее запрещено употреблять в пищу.
Деньги и другие материальные ценности церковные служители так же не рекомендуют приносить в пасхальной корзине.
Источник: segodnya.ua
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