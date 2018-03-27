9 апреля в истории 9 апреля именины празднуют: Макар, Александр, Иван, Павел.

День финского языка

Знаменательные события

193 - Септимус Север был провозглашен римским императором

1682 - путешественник Рене де Ла Саль провозгласил владением Франции большую американскую территорию

1654 - русский царь Алексей Михайлович передал украинскому посольству соглашение о протекторате над ним

1667 - в Париже состоялась первая в мире публичная выставка искусств

1699 - Петр I издал Указ «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки»

1782 – в Париже открылся один из крупнейших театров Франции «Одеон»

1860 - французский изобретатель Эдуард-Леон Скотт де Мартинвилл сделал первую аудиозапись, которая хранится в парижском архиве

1917 - открылся Первый съезд кооперативных союзов Украины

1921 - в Ялте основан музей Чехова

1930 - в Нью-Йорке впервые публично продемонстрирована работа видеотелефона. Между офисами компаний Bell Laboratories и AT&T установлена связь, позволяющая собеседникам не только слышать, но и видеть друг друга

1963 - бывший премьер-министр Британии Уинстон Черчилль стал первым иностранцем, которому Конгресс США присвоил звание почетного гражданина США

1966 - во Франции Софи Лорен вышла замуж за продюсера Карло Понти

1966 - Ватикан отменил Индекс запрещенных книг, просуществовавший более четырех веков

1970 - Пол Маккартни заявил, что больше не будет сотрудничать с Джоном Ленноном, положив конец существованию "Битлз" как группы

1974 - на Крымском полуострове спустили на воду первый советский супертанкер «Крым»

1977 - шведская группа ABBA на неделю возглавила американский хит-парад с песней "Dancing Queen"

1989 – американец Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши

2000 - альбом Моби "Play" возглавил британский хит-парад и провел на первом месте 5 недель

2003 - Европарламент одобрил вступление в Европейский союз 10 новых членов: Кипр, Мальта, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Чехия, Словакия и Словения

2005 - наследник британского престола принц Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз

9 апреля родились

1816 - Шарль Эжен Делоне, французский астроном и математик

1821 - Шарль Бодлер, поэт и критик, классик французской и мировой литературы ("Цветы зла", "Искусственный рай", "Парижский сплин")

1882 - Виктор Веснин, русский архитектор, один из авторов архитектурного комплекса Днепрогэса и части застройки г.Запорожье

1894 - Александр Маркевич, знаменитый украинский кобзарь

1898 - Поль Робсон американский певец, актер и правозащитник

1918 - Йорн Утзон, датский архитектор, спроектировал здание Сиднейской оперы

1925 - Эрнст Неизвестный советский и американский скульптор

1926 - Всеволод Сафонов советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

1926 - Хью Хефнер, основатель журнала "Playboy"

1932 - Карл Перкинс, один из первопроходцев рок-н-ролла

1932 - родилась одна из самых знаменитых обезьян в мире - Чита, которая снималась в фильмах о приключениях Тарзана и занесена в Книгу рекордов Гинесса как главный долгожитель среди обезьян

1933 - французский актер Жан-Поль Бельмондо («Профессионал», «Один шанс на двоих»)

1938 - Виктор Черномырдин, российский государственный деятель, премьер-министр России (1992-1998). Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Украине

1954 - Деннис Куэйд, американский киноактер ("Послезавтра", "Враг мой")

1958 - Елена Кондулайнен советская и российская актриса, певица, Заслуженная артистка России

Умерли 9 апреля

1137 - Гийом X Святой герцог Аквитании

1553 - Франсуа Рабле французский писатель, ученый, философ, общественный деятель

1626 - Френсис Бэкон английский философ

1962 - Леонид Соловьев советский писатель, сценарист

2003 – Александр Кривенко, украинский журналист

2015 – Богдан Сорока, украинский художник – график.