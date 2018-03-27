10 апреля в истории

Знаменательные события
1633 - бананы, ранее не виданные в Англии, начинают продаваться в Лондонских магазинах
1710 - в Англии вступил в силу принятый в 1709 году закон об авторском праве - первый в мире
1849 - американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку
1864 - во Львове начал работу первый профессиональный украинский театр «Русская беседа»
1906 - вышел в свет второй сборник рассказов американского писателя О. Генри "Четыре миллиона"
1912 - английский лайнер "Титаник" вышел в свое первое и последнее плавание
1917 - на совещании рабочих и промышленников Донбасса одобрено решение ввести 8-часовой рабочий день
1938 - ЦК КП (б) У принял постановление о реорганизации украинской национальной школы
1940 - Исландия отделилась от Дании
1944 - день освобождения Одессы в ходе Одесской операции
1967 - истребитель МиГ-23 совершил свой дебютный полет - это был первый советский самолет с изменяемой геометрией крыла
1972 – подписано международное соглашение о запрете биологического оружия
1973 - фотограф-папарацци Рон Галелла проиграл судебное дело против Жаклин Онассис
1981 - в Москве открылся Мемориальный музей космонавтики
1990 - Том Уэйтс выиграл дело чипсов, компания Doritos Chips использовала в своей рекламе голос, похожий на специфический голос певца
1992 - в Запорожье открыт первый фестиваль искусств "Козацькому роду нема переводу"
1995 – Украина и Китай подписали договор о военном сотрудничестве
2010 – авиакатастрофа под Смоленском, в результате которой погибли 96 человек, среди которых Президент Польши Лех Качинський
10 апреля родились
1583 - Гуго Гроций, голландский юрист, государственный деятель, один из основоположников международного права
1651 - Еренфрид Вальтер Фон Чирнхауз, немецкий философ, математик, экспериментатор, изобретатель европейского белого фарфора
1755 - Самуэль Ганеман, немецкий врач, основатель гомеопатии
1838 - Фрэнк Стивен Болдуин, американский изобретатель арифмометры и калькулятора.
1847 - Джозеф Пулитцер, американский журналист, издатель, основатель журналистской Пулитцеровськои премии
1881 - Вячеслав Константинович Прокопович — украинский политический деятель, историк. Председатель Совета министров Украинской народной республики с мая по октябрь 1920
1887 - Бернардо Усай аргентинский физиолог, Нобелевский лауреат
1895 - Всеволод Рождественский советский поэт и переводчик, военный корреспондент
1927 - Виль Липатов советский писатель
1932 - Омар Шариф, американо-египетский актер ("13-й воин", "Идальго")
1937 - Белла Ахмадулина советская и российская поэтесса, писательница, переводчица
1938 - Борис Савченко, украинский режиссер и актер ("Меланхолический вальс", "Легенда о бессмертии)
1951 - Стивен Сигал, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер ("Во имя справедливости", "Сквозные ранения")
1979 - Софи Эллис-Бекстор, популярная британская исполнительница
1981 - Лиз Маргарет, участник английского поп-трио Atomic Kitten
1988 - Хейли Джоэл Осмент, американский киноактер ("Искусственный интеллект", "Шестое чувство")
Умерли 10 апреля
1585 - Григорий XIII глава Римско-католической Церкви (1572-1585), 226-й Папа Римский
1794 - Антонио Ринальди итальянский и русский архитектор
1813 - Жозеф Луи Лагранж французский математик и механик итальянского происхождения
1911 - Микалоюс Чюрленис литовский художник и композитор
1954 – Огюст Люмьер, изобретатель кинематографа
1979 - Нино Рота итальянский композитор
1983 - Порфирий Иванов русский целитель, автор популярной методики оздоровления "Детка"
1995 – Андрей Билецкий, украинский языковед, полиглот
2009 - Евгений Весник советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР
2010 – Лех Качинский, Президент Польши (2005 – 2010).