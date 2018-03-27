10 апреля в истории 10 апреля именины празднуют: Василий, Иван, Илларион, Илья, Степан.

День братьев и сестёр

Международный день движения сопротивления

Знаменательные события

1633 - бананы, ранее не виданные в Англии, начинают продаваться в Лондонских магазинах

1710 - в Англии вступил в силу принятый в 1709 году закон об авторском праве - первый в мире

1849 - американец Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку

1864 - во Львове начал работу первый профессиональный украинский театр «Русская беседа»

1906 - вышел в свет второй сборник рассказов американского писателя О. Генри "Четыре миллиона"

1912 - английский лайнер "Титаник" вышел в свое первое и последнее плавание

1917 - на совещании рабочих и промышленников Донбасса одобрено решение ввести 8-часовой рабочий день

1938 - ЦК КП (б) У принял постановление о реорганизации украинской национальной школы

1940 - Исландия отделилась от Дании

1944 - день освобождения Одессы в ходе Одесской операции

1967 - истребитель МиГ-23 совершил свой дебютный полет - это был первый советский самолет с изменяемой геометрией крыла

1972 – подписано международное соглашение о запрете биологического оружия

1973 - фотограф-папарацци Рон Галелла проиграл судебное дело против Жаклин Онассис

1981 - в Москве открылся Мемориальный музей космонавтики

1990 - Том Уэйтс выиграл дело чипсов, компания Doritos Chips использовала в своей рекламе голос, похожий на специфический голос певца

1992 - в Запорожье открыт первый фестиваль искусств "Козацькому роду нема переводу"

1995 – Украина и Китай подписали договор о военном сотрудничестве

2010 – авиакатастрофа под Смоленском, в результате которой погибли 96 человек, среди которых Президент Польши Лех Качинський

10 апреля родились

1583 - Гуго Гроций, голландский юрист, государственный деятель, один из основоположников международного права

1651 - Еренфрид Вальтер Фон Чирнхауз, немецкий философ, математик, экспериментатор, изобретатель европейского белого фарфора

1755 - Самуэль Ганеман, немецкий врач, основатель гомеопатии

1838 - Фрэнк Стивен Болдуин, американский изобретатель арифмометры и калькулятора.

1847 - Джозеф Пулитцер, американский журналист, издатель, основатель журналистской Пулитцеровськои премии

1881 - Вячеслав Константинович Прокопович — украинский политический деятель, историк. Председатель Совета министров Украинской народной республики с мая по октябрь 1920

1887 - Бернардо Усай аргентинский физиолог, Нобелевский лауреат

1895 - Всеволод Рождественский советский поэт и переводчик, военный корреспондент

1927 - Виль Липатов советский писатель

1932 - Омар Шариф, американо-египетский актер ("13-й воин", "Идальго")

1937 - Белла Ахмадулина советская и российская поэтесса, писательница, переводчица

1938 - Борис Савченко, украинский режиссер и актер ("Меланхолический вальс", "Легенда о бессмертии)

1951 - Стивен Сигал, американский актер, режиссер, сценарист и продюсер ("Во имя справедливости", "Сквозные ранения")

1979 - Софи Эллис-Бекстор, популярная британская исполнительница

1981 - Лиз Маргарет, участник английского поп-трио Atomic Kitten

1988 - Хейли Джоэл Осмент, американский киноактер ("Искусственный интеллект", "Шестое чувство")

Умерли 10 апреля

1585 - Григорий XIII глава Римско-католической Церкви (1572-1585), 226-й Папа Римский

1794 - Антонио Ринальди итальянский и русский архитектор

1813 - Жозеф Луи Лагранж французский математик и механик итальянского происхождения

1911 - Микалоюс Чюрленис литовский художник и композитор

1954 – Огюст Люмьер, изобретатель кинематографа

1979 - Нино Рота итальянский композитор

1983 - Порфирий Иванов русский целитель, автор популярной методики оздоровления "Детка"

1995 – Андрей Билецкий, украинский языковед, полиглот

2009 - Евгений Весник советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР

2010 – Лех Качинский, Президент Польши (2005 – 2010).