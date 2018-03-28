11 апреля в истории

Знаменательные события
1103 - в битве на реке Сутень русские войска разгромили половецкое войско (в битве погибло до 20 половецких ханов)
1147 - впервые упомянуто слово «Москва»
1241 - войско венгерского короля Белы IV сокрушено ханом Батыем
1592 - Борис Годунов велел покарать виновных в гибели царевича Димитрия
1625 - Мария Милославская русская царица, первая жена царя Алексея Михайловича
1713 - заключением Утрехтского мира завершается война за наследство испанской короны между Францией с одной стороны и морскими державами Великобританией и Нидерландами
1847 - открылось заседание первого прусского парламента (ландтага)
1867 - Россия продала США Аляску и Алеутские острова
1868 - отменен Сегунат в Японии
1891 - указ Александра III о закладке Великого сибирского пути (Транссиб)
1894 - Великобритания объявила протекторат над Угандой
1899 - Испания передала Пуэрто-Рико Соединенным Штатам
1909 - основан город Тель-Авив
1915 - на экраны США вышел фильм с участием Чарли Чаплина «Бродяга», где впервые появился персонаж, ставший «визитной карточкой» Чаплина
1919 - создана Международная организация труда (МОТ)
1932 – Алексей Бахмутский изобрел первый в мире угольный комбайн
1944 - Керчь освобождена от фашистских войск
1945 - советскими властями арестован митрополит Слепой и ряд католических владык. Долгое время после ареста судьба была неизвестной и лишь в середине 1946 объявили, что митрополит обвинен во «вражеской деятельности против УССР, сотрудничестве с немецкими оккупантами», за что был осужден на 8 лет заключения
1945 - произошло вооруженное восстание узников концлагеря Бухенвальд
1992 - президенты России и Украины приостановили действие указов о передаче Черноморского флота под юрисдикцию своих стран. Начались длительные российско-украинские переговоры о статусе флота и его дислокации
2008 - впервые за историю независимой Украины было определено 100 великих украинцев. Произошло это в прямом эфире телеканала "Интер", победителем стал Ярослав Мудрый
2014 – пророссийскими боевиками захвачен город Славянск Донецкой одласти
11 апреля родились
1755 - Джеймс Паркинсон, английский врач. В 1812 году он первым назвал причиной смерти при аппендиците воспаление аппендикса[2], а через пять лет описал «дрожательный паралич», который ныне называют болезнью Паркинсона
1767 - Жан-Батист Изабе, французский художник, придворный портретист Наполеона
1894 - Эмиль Кио советский артист цирка, иллюзионист, основатель знаменитой династии иллюзионистов
1902 - Михаи́л Игна́тьевич Гречи́на, украинский советский архитектор, кандидат архитектуры, автор научных трудов по вопросам архитектуры и строительства, лауреат Государственной премии УССР
1907 - Николай Девятков советский и российский ученый в области электроники, академик
1908 - Масару Ибука, один из основателей японской компании Sony. Во многом благодаря его таланту, дару предвидения и организаторским способностям на руинах разрушенной войной экономики Японии была создана электронная промышленность страны, быстро завоевавшая передовые позиции на мировом рынке
1930 - Говард Стентон Левей, более известный как Антон Шандор ЛаВей, гражданин США, основоположник философии сатанизма, основатель Церкви Сатаны
1968 - Сергей Лукьяненко, русский писатель-фантаст (Ночной дозор, дневной дозор и т.д.)
1971 - Оливер Ридель, бас-гитарист немецкой группы Rammstein
Умерли 11 апреля
1597 – в Варшаве казнен лидер украинских повстанцев Северин Наливайко
1895 - Юлиус Лотар Мейер немецкий химик
1958 - Константин Юон русский и советский живописец, теоретик искусства, Народный художник СССР
1979 - Леонид Быков советский режиссер, сценарист, актер
1993 - Вацлав Дворжецкий советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
2007 - Курт Воннегут американский писатель, сатирик
2014 - Сергей Непобедимый советский и российский конструктор ракетного вооружения, академик
2016 - Альберт Филозов советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист России.