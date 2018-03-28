11 апреля в истории 11 апреля именины празднуют: Кирилл, Иван, Исаакий, Корнилий, Марк, Станислав.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Всемирный день борьбы с болезнью Паркенсона

Знаменательные события

1103 - в битве на реке Сутень русские войска разгромили половецкое войско (в битве погибло до 20 половецких ханов)

1147 - впервые упомянуто слово «Москва»

1241 - войско венгерского короля Белы IV сокрушено ханом Батыем

1592 - Борис Годунов велел покарать виновных в гибели царевича Димитрия

1625 - Мария Милославская русская царица, первая жена царя Алексея Михайловича

1713 - заключением Утрехтского мира завершается война за наследство испанской короны между Францией с одной стороны и морскими державами Великобританией и Нидерландами

1847 - открылось заседание первого прусского парламента (ландтага)

1867 - Россия продала США Аляску и Алеутские острова

1868 - отменен Сегунат в Японии

1891 - указ Александра III о закладке Великого сибирского пути (Транссиб)

1894 - Великобритания объявила протекторат над Угандой

1899 - Испания передала Пуэрто-Рико Соединенным Штатам

1909 - основан город Тель-Авив

1915 - на экраны США вышел фильм с участием Чарли Чаплина «Бродяга», где впервые появился персонаж, ставший «визитной карточкой» Чаплина

1919 - создана Международная организация труда (МОТ)

1932 – Алексей Бахмутский изобрел первый в мире угольный комбайн

1944 - Керчь освобождена от фашистских войск

1945 - советскими властями арестован митрополит Слепой и ряд католических владык. Долгое время после ареста судьба была неизвестной и лишь в середине 1946 объявили, что митрополит обвинен во «вражеской деятельности против УССР, сотрудничестве с немецкими оккупантами», за что был осужден на 8 лет заключения

1945 - произошло вооруженное восстание узников концлагеря Бухенвальд

1992 - президенты России и Украины приостановили действие указов о передаче Черноморского флота под юрисдикцию своих стран. Начались длительные российско-украинские переговоры о статусе флота и его дислокации

2008 - впервые за историю независимой Украины было определено 100 великих украинцев. Произошло это в прямом эфире телеканала "Интер", победителем стал Ярослав Мудрый

2014 – пророссийскими боевиками захвачен город Славянск Донецкой одласти

11 апреля родились

1755 - Джеймс Паркинсон, английский врач. В 1812 году он первым назвал причиной смерти при аппендиците воспаление аппендикса[2], а через пять лет описал «дрожательный паралич», который ныне называют болезнью Паркинсона

1767 - Жан-Батист Изабе, французский художник, придворный портретист Наполеона

1894 - Эмиль Кио советский артист цирка, иллюзионист, основатель знаменитой династии иллюзионистов

1902 - Михаи́л Игна́тьевич Гречи́на, украинский советский архитектор, кандидат архитектуры, автор научных трудов по вопросам архитектуры и строительства, лауреат Государственной премии УССР

1907 - Николай Девятков советский и российский ученый в области электроники, академик

1908 - Масару Ибука, один из основателей японской компании Sony. Во многом благодаря его таланту, дару предвидения и организаторским способностям на руинах разрушенной войной экономики Японии была создана электронная промышленность страны, быстро завоевавшая передовые позиции на мировом рынке

1930 - Говард Стентон Левей, более известный как Антон Шандор ЛаВей, гражданин США, основоположник философии сатанизма, основатель Церкви Сатаны

1968 - Сергей Лукьяненко, русский писатель-фантаст (Ночной дозор, дневной дозор и т.д.)

1971 - Оливер Ридель, бас-гитарист немецкой группы Rammstein

Умерли 11 апреля

1597 – в Варшаве казнен лидер украинских повстанцев Северин Наливайко

1895 - Юлиус Лотар Мейер немецкий химик

1958 - Константин Юон русский и советский живописец, теоретик искусства, Народный художник СССР

1979 - Леонид Быков советский режиссер, сценарист, актер

1993 - Вацлав Дворжецкий советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

2007 - Курт Воннегут американский писатель, сатирик

2014 - Сергей Непобедимый советский и российский конструктор ракетного вооружения, академик

2016 - Альберт Филозов советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист России.