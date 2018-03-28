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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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11 апреля в истории

11 апреля именины празднуют: Кирилл, Иван, Исаакий, Корнилий, Марк, Станислав.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Всемирный день борьбы с болезнью Паркенсона

Знаменательные события

1103 - в битве на реке Сутень русские войска разгромили половецкое войско (в битве погибло до 20 половецких ханов)
1147 - впервые упомянуто слово «Москва»
1241 - войско венгерского короля Белы IV сокрушено ханом Батыем
1592 -  Борис Годунов велел покарать виновных в гибели царевича Димитрия
1625 - Мария Милославская русская царица, первая жена царя Алексея Михайловича

1713 - заключением Утрехтского мира завершается война за наследство испанской короны между Францией с одной стороны и морскими державами Великобританией и Нидерландами
1847 - открылось заседание первого прусского парламента (ландтага)
1867 - Россия продала США Аляску и Алеутские острова
1868 - отменен Сегунат в Японии
1891 - указ Александра III о закладке Великого сибирского пути (Транссиб)
1894 - Великобритания объявила протекторат над Угандой
1899 - Испания передала Пуэрто-Рико Соединенным Штатам
1909 - основан город Тель-Авив
1915 - на экраны США вышел фильм с участием Чарли Чаплина «Бродяга», где впервые появился персонаж, ставший «визитной карточкой» Чаплина
1919 - создана Международная организация труда (МОТ)
1932 – Алексей Бахмутский изобрел первый в мире угольный комбайн

1944 - Керчь освобождена от фашистских войск

1945 - советскими властями арестован митрополит Слепой и ряд католических владык. Долгое время после ареста судьба была неизвестной и лишь в середине 1946 объявили, что митрополит обвинен во «вражеской деятельности против УССР, сотрудничестве с немецкими оккупантами»,  за что был осужден на 8 лет заключения
1945 - произошло вооруженное восстание узников концлагеря Бухенвальд
1992 - президенты России и Украины приостановили действие указов о передаче Черноморского флота под юрисдикцию своих стран. Начались длительные российско-украинские переговоры о статусе флота и его дислокации
2008 - впервые за историю независимой Украины было определено 100 великих украинцев. Произошло это в прямом эфире телеканала "Интер", победителем стал Ярослав Мудрый
2014 – пророссийскими боевиками захвачен город Славянск Донецкой одласти

11 апреля родились

1755 - Джеймс Паркинсон, английский врач. В 1812 году он первым назвал причиной смерти при аппендиците воспаление аппендикса[2], а через пять лет описал «дрожательный паралич», который ныне называют болезнью Паркинсона
1767 - Жан-Батист Изабе, французский художник, придворный портретист Наполеона
1894 - Эмиль Кио советский артист цирка, иллюзионист, основатель знаменитой династии иллюзионистов

1902 - Михаи́л Игна́тьевич Гречи́на, украинский советский архитектор, кандидат архитектуры, автор научных трудов по вопросам архитектуры и строительства, лауреат Государственной премии УССР

1907 - Николай Девятков советский и российский ученый в области электроники, академик
1908 - Масару Ибука, один из основателей японской компании Sony. Во многом благодаря его таланту, дару предвидения и организаторским способностям на руинах разрушенной войной экономики Японии была создана электронная промышленность страны, быстро завоевавшая передовые позиции на мировом рынке
1930 - Говард Стентон Левей, более известный как Антон Шандор ЛаВей, гражданин США, основоположник философии сатанизма, основатель Церкви Сатаны
1968 - Сергей Лукьяненко, русский писатель-фантаст (Ночной дозор, дневной дозор и т.д.)
1971 - Оливер Ридель, бас-гитарист немецкой группы Rammstein

Умерли 11 апреля

1597 – в Варшаве казнен лидер украинских повстанцев Северин Наливайко

 1895 - Юлиус Лотар Мейер немецкий химик

 1958 - Константин Юон русский и советский живописец, теоретик искусства, Народный художник СССР

1979 - Леонид Быков советский режиссер, сценарист, актер

1993 - Вацлав Дворжецкий советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

 2007 - Курт Воннегут американский писатель, сатирик

 2014 - Сергей Непобедимый советский и российский конструктор ракетного вооружения, академик

2016 - Альберт Филозов советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист России.

Общество Болезнь Паркенсона Бухенвальд
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