12 апреля в истории 12 апреля День ангела празднуют Иван и Захар.

День авиации и космонавтики

День Скаута в Украине

День Черноморска

Знаменательные события

467 - Артемий стал императором Западной Римской империи

1204 - Константинополь сдался армиям Четвертого Крестового Похода, временно уничтожая Византийскую империю

1242 - войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище)

1606 - Британия приняла свой флаг «Юнион Джек»

1633 - Римская инквизиция начала формальное следствие относительно работ Галилео Галилея

1709 - шведские войска Карла XII подошли к стенам Полтавы

1796 - Наполеон Бонапарт в сражении при Монтенотте одержал свою первую серьезную победу

1857 - Гюстав Флобер опубликовал роман «Госпожа Бовари»

1861 - Александр II издал Указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения

1903 - в Англии начала действовать городская служба омнибусов - двухэтажных автобусов

1912 - о Львове учредили Пласт

1922 - советская власть объявила украинским повстанцам за рубежом амнистию

1934 - на вершине горы Вашингтон, США подтвержден сильнейший порыв ветра на поверхности Земли (372 километра в час)

1936 - газета «Правда» впервые назвала И. Сталина «отцом народов»

1945 - Президент Соединенных Штатов Америки Франклин Д. Рузвельт скончался от инсульта

1961 - космический корабль «Восток-1», пилотируемый 27-летним Юрием Гагариным, стартовал в 9:07 по московскому времени с космодрома Байконур (Казахстан), сделал за 108 минут один виток вокруг Земли и в 10:55 приземлился вблизи Поволжского города Энгельс (Россия). Это был первый удачный полет в космос, когда космонавт живым вернулся на Землю

1984 - в СССР объявлено о начале перехода к 11-летней системе среднего образования

1992 - в Марне-Ла-Валле под Парижем открылся Евродиснейленд

1999 - Президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон обвинен в непочтительном отношении к суду после «умышленных ложных показаний» во время общественного рассмотрения дела относительно сексуальных домогательств

2009 - военно-морские силы США освободили из плена корсаров капитана Ричарда Филлипса, убив трех и захватывая четвертого пирата

12 апреля родились

1577 - Кристиан IV Датский, король Дании и Норвегии

1724 - Лаймен Холл, американский врач, клерик, и политик (один из делегатов, подписавших Декларацию Независимости)

1823 - Александр Островский русский драматург

1839 - Пржевальский Николай Михайлович, российский путешественник, географ, исследователь Центральной Азии

1850 - Николай Голицын российский государственный деятель

1866 - Александр Ульянов русский революционер-народоволец, старший брат В.И.Ленина

1892 - Джонни Доддс американский кларнетист, джазовый музыкант

1903 - Ян Тинберген нидерландский экономист, Нобелевский лауреат

1912 - Ефим Копелян советский актер театра и кино, Народный артист СССР

1931 - Леонид Дербенев советский поэт-песенник

1933 - Монсеррат Кабалье, одна из наиболее выдающихся певиц второй половины XX века, владелица сильного, экспрессивного голоса, величайшая представительница искусства бельканто

1942 - Джейкоб Зума, президент ЮАР

1949 - Юрий Куклачев, клоун-кошковод

1961 - Юрий Гальцев, актер эстрады и кино

1966 - Игорь Слисаренко, украинский тележурналист

1971 - Шеннен Догерти, американская актриса. Известная ролью Бренды Уолш в сериале «Беверли Хиллз, 90210» и Прю Галливел в сериале «Зачарованные»

1972 - Елена Корикова, актриса (сериал «Бедная Настя»)

Умерли 12 апреля

1888 - Людвиг Нобель шведский предприниматель и изобретатель, брат Альфреда Нобеля

1938 - Федор Шаляпин русский оперный и камерный певец-бас

1945 - Франклин Рузвельт 32-й президент США (1933-1945), единственный кто занимал этот пост более двух сроков

1971 - Игорь Тамм советский физик, Нобелевский лауреат

1974 - Евгений Вучетич советский скульптор-монументалист, Народный художник СССР

1986 - Валентин Катаев советский писатель, поэт и драматург

2012 - Владимир Ухин советский телеведущий, диктор Центрального телевидения, Заслуженный артист России.