12 апреля в истории

Знаменательные события
467 - Артемий стал императором Западной Римской империи
1204 - Константинополь сдался армиям Четвертого Крестового Похода, временно уничтожая Византийскую империю
1242 - войско Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище)
1606 - Британия приняла свой флаг «Юнион Джек»
1633 - Римская инквизиция начала формальное следствие относительно работ Галилео Галилея
1709 - шведские войска Карла XII подошли к стенам Полтавы
1796 - Наполеон Бонапарт в сражении при Монтенотте одержал свою первую серьезную победу
1857 - Гюстав Флобер опубликовал роман «Госпожа Бовари»
1861 - Александр II издал Указ об учреждении в Санкт-Петербурге больницы для рабочего населения
1903 - в Англии начала действовать городская служба омнибусов - двухэтажных автобусов
1912 - о Львове учредили Пласт
1922 - советская власть объявила украинским повстанцам за рубежом амнистию
1934 - на вершине горы Вашингтон, США подтвержден сильнейший порыв ветра на поверхности Земли (372 километра в час)
1936 - газета «Правда» впервые назвала И. Сталина «отцом народов»
1945 - Президент Соединенных Штатов Америки Франклин Д. Рузвельт скончался от инсульта
1961 - космический корабль «Восток-1», пилотируемый 27-летним Юрием Гагариным, стартовал в 9:07 по московскому времени с космодрома Байконур (Казахстан), сделал за 108 минут один виток вокруг Земли и в 10:55 приземлился вблизи Поволжского города Энгельс (Россия). Это был первый удачный полет в космос, когда космонавт живым вернулся на Землю
1984 - в СССР объявлено о начале перехода к 11-летней системе среднего образования
1992 - в Марне-Ла-Валле под Парижем открылся Евродиснейленд
1999 - Президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон обвинен в непочтительном отношении к суду после «умышленных ложных показаний» во время общественного рассмотрения дела относительно сексуальных домогательств
2009 - военно-морские силы США освободили из плена корсаров капитана Ричарда Филлипса, убив трех и захватывая четвертого пирата
12 апреля родились
1577 - Кристиан IV Датский, король Дании и Норвегии
1724 - Лаймен Холл, американский врач, клерик, и политик (один из делегатов, подписавших Декларацию Независимости)
1823 - Александр Островский русский драматург
1839 - Пржевальский Николай Михайлович, российский путешественник, географ, исследователь Центральной Азии
1850 - Николай Голицын российский государственный деятель
1866 - Александр Ульянов русский революционер-народоволец, старший брат В.И.Ленина
1892 - Джонни Доддс американский кларнетист, джазовый музыкант
1903 - Ян Тинберген нидерландский экономист, Нобелевский лауреат
1912 - Ефим Копелян советский актер театра и кино, Народный артист СССР
1931 - Леонид Дербенев советский поэт-песенник
1933 - Монсеррат Кабалье, одна из наиболее выдающихся певиц второй половины XX века, владелица сильного, экспрессивного голоса, величайшая представительница искусства бельканто
1942 - Джейкоб Зума, президент ЮАР
1949 - Юрий Куклачев, клоун-кошковод
1961 - Юрий Гальцев, актер эстрады и кино
1966 - Игорь Слисаренко, украинский тележурналист
1971 - Шеннен Догерти, американская актриса. Известная ролью Бренды Уолш в сериале «Беверли Хиллз, 90210» и Прю Галливел в сериале «Зачарованные»
1972 - Елена Корикова, актриса (сериал «Бедная Настя»)
Умерли 12 апреля
1888 - Людвиг Нобель шведский предприниматель и изобретатель, брат Альфреда Нобеля
1938 - Федор Шаляпин русский оперный и камерный певец-бас
1945 - Франклин Рузвельт 32-й президент США (1933-1945), единственный кто занимал этот пост более двух сроков
1971 - Игорь Тамм советский физик, Нобелевский лауреат
1974 - Евгений Вучетич советский скульптор-монументалист, Народный художник СССР
1986 - Валентин Катаев советский писатель, поэт и драматург
2012 - Владимир Ухин советский телеведущий, диктор Центрального телевидения, Заслуженный артист России.
9 марта День ангела празднуют Илларион и Иван....