13 апреля в истории 13 апреля именины празднуют: Иннокентий, Анна, Вениамин, Иван, Иосиф, Яков.

Всемирный день рок-н-ролла

Знаменательные события

1204 - участники 4-го крестового похода разграбили Константинополь

1742 - в Дублине впервые исполнена оратория «Мессия» Георга Фридриха Генделя

1814 - немецкий математик Карл Витте получил степень доктора философии в возрасте 12 лет

1870 - в Нью-Йорке открыт знаменитый Музей искусств «Метрополитен»

1895 - при раскопках Помпеи были найдены горы сокровищ

1902 - в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса

1923 - состоялось торжественное открытие в Лондоне стадиона Уэмбли

1928 - в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко«Звенигора»

1934 - завершена операция спасения экипажа и участников экспедиции парохода "Челюскин"

1940 - Кракове основали Украинский центральный комитет

1941 - подписание советско-японского Пакта о ненападении

1944 - советские войска освободили от фашистов Симферополь и Феодосию

1960 - проведение Францией испытания ядерной бомбы в пустыне Сахара. Франция становится четвертой ядерной державой мира

1967 - песня «Something Stupid», записанная Фрэнком Синатрой в дуэте со своей дочерью Нэнси возглавила чарт США

1967 - первое выступление «Rolling Stones» за железным занавесом в Варшаве

1990 - Советский Союз официально признал свою ответственность за убийство в Катынском лесу (1940) нескольких тысяч польских офицеров (преступление, в котором ранее СССР обвинял нацистов

2001 — в Египте археологи найшли 22 позолоченные мумии

2014 - началась Антитеррористическая Операция на востоке Украины

13 апреля родились

70 до н.э. - Гай Цильний Меценат римский аристократ, покровитель художников, артистов, музыкантов

1506 - Пьер Фабер, французский теолог, основатель Ордена иезуитов

1519 - Екатерина Медичи, королева Франции, одна из самых влиятельных лиц Франции в период войн между католиками и гугенотами

1570 - Гай Фокс, английский дворянин-католик, самый знаменитый участник Порохового заговора 5 ноября 1605, когда католики-заговорщики планировали взорвать английский парламент и таким образом покончить с протестантским правлением в стране

1743 - Томас Джефферсон 3-й президент США (1801–1809), автор Декларации независимости США

1749 - Джозеф Брама английский изобретатель

1816 - Уильям Беннетт английский композитор

1883 - Буч Кесседи, легендарный американский разбойник, герой кинофильмов

1883 - Демьян Бедный русский и советский писатель и поэт

1883 - Александр Александров советский композитор, хоровой дирижер, педагог, Народный артист СССР

1888 - Джон Хэммонд, американский инженер, разработчик первых FM-радио и музыкальных инструментов

1892 - Роберт Уотсон-Уатт, шотландский физик, изобретатель радара

1931 - украинский актер Юрий Мажуга («Красные дипкурьеры»)

1934 - Юрий Кашлев советский и российский дипломат, профессор

1939 - американский актер Пол Сорвино («Славные парни», «Дик Трейси»)

1944 - Джек Кеседи, американский музыкант, бас-гитарист выдающейся группы The Jefferson Airplane

1952 - Александр Кутиков, басист группы «Машина Времени».

1954 - Джимми Дестри, клавишник знаменитой американской группы Blondie

1955 - Хакамада Ирина, российский политик, глава движения "Общее дело" и Союза Правых Сил, депутат Госдумы

1963 - Гарри Каспаров российский шахматист, 13-й чемпион мира, шахматный литератор и политик

1975 - Лу Бега, известный исполнитель, автор хита «Mambo № 5»

Умерли 13 апреля

1538 - Елена Глинская великая княгиня московская (1533-1538), жена Василия III

1695 - Жан де Лафонтен французский литератор и баснописец

1904 - Василий Верещагин русский живописец и литератор

1918 - Лавр Корнилов русский военачальник, государственный деятель, лидер Белого движения

1933 – Степан Эрастов, меценат украинского культурного движения на Кубани, один из основателей Украинской Центральной Рады

1937 - Илья Ильф советский писатель и журналист

1972 - Борис Курчатов советский ученый-радиохимик, брат Игоря Курчатова

1994 - Николай Крючков советский актер театра и кино, Народный артист СССР.