13 апреля в истории

Знаменательные события
1204 - участники 4-го крестового похода разграбили Константинополь
1742 - в Дублине впервые исполнена оратория «Мессия» Георга Фридриха Генделя
1814 - немецкий математик Карл Витте получил степень доктора философии в возрасте 12 лет
1870 - в Нью-Йорке открыт знаменитый Музей искусств «Метрополитен»
1895 - при раскопках Помпеи были найдены горы сокровищ
1902 - в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса
1923 - состоялось торжественное открытие в Лондоне стадиона Уэмбли
1928 - в Киеве состоялась премьера фильма Александра Довженко«Звенигора»
1934 - завершена операция спасения экипажа и участников экспедиции парохода "Челюскин"
1940 - Кракове основали Украинский центральный комитет
1941 - подписание советско-японского Пакта о ненападении
1944 - советские войска освободили от фашистов Симферополь и Феодосию
1960 - проведение Францией испытания ядерной бомбы в пустыне Сахара. Франция становится четвертой ядерной державой мира
1967 - песня «Something Stupid», записанная Фрэнком Синатрой в дуэте со своей дочерью Нэнси возглавила чарт США
1967 - первое выступление «Rolling Stones» за железным занавесом в Варшаве
1990 - Советский Союз официально признал свою ответственность за убийство в Катынском лесу (1940) нескольких тысяч польских офицеров (преступление, в котором ранее СССР обвинял нацистов
2001 — в Египте археологи найшли 22 позолоченные мумии
2014 - началась Антитеррористическая Операция на востоке Украины
13 апреля родились
70 до н.э. - Гай Цильний Меценат римский аристократ, покровитель художников, артистов, музыкантов
1506 - Пьер Фабер, французский теолог, основатель Ордена иезуитов
1519 - Екатерина Медичи, королева Франции, одна из самых влиятельных лиц Франции в период войн между католиками и гугенотами
1570 - Гай Фокс, английский дворянин-католик, самый знаменитый участник Порохового заговора 5 ноября 1605, когда католики-заговорщики планировали взорвать английский парламент и таким образом покончить с протестантским правлением в стране
1743 - Томас Джефферсон 3-й президент США (1801–1809), автор Декларации независимости США
1749 - Джозеф Брама английский изобретатель
1816 - Уильям Беннетт английский композитор
1883 - Буч Кесседи, легендарный американский разбойник, герой кинофильмов
1883 - Демьян Бедный русский и советский писатель и поэт
1883 - Александр Александров советский композитор, хоровой дирижер, педагог, Народный артист СССР
1888 - Джон Хэммонд, американский инженер, разработчик первых FM-радио и музыкальных инструментов
1892 - Роберт Уотсон-Уатт, шотландский физик, изобретатель радара
1931 - украинский актер Юрий Мажуга («Красные дипкурьеры»)
1934 - Юрий Кашлев советский и российский дипломат, профессор
1939 - американский актер Пол Сорвино («Славные парни», «Дик Трейси»)
1944 - Джек Кеседи, американский музыкант, бас-гитарист выдающейся группы The Jefferson Airplane
1952 - Александр Кутиков, басист группы «Машина Времени».
1954 - Джимми Дестри, клавишник знаменитой американской группы Blondie
1955 - Хакамада Ирина, российский политик, глава движения "Общее дело" и Союза Правых Сил, депутат Госдумы
1963 - Гарри Каспаров российский шахматист, 13-й чемпион мира, шахматный литератор и политик
1975 - Лу Бега, известный исполнитель, автор хита «Mambo № 5»
Умерли 13 апреля
1538 - Елена Глинская великая княгиня московская (1533-1538), жена Василия III
1695 - Жан де Лафонтен французский литератор и баснописец
1904 - Василий Верещагин русский живописец и литератор
1918 - Лавр Корнилов русский военачальник, государственный деятель, лидер Белого движения
1933 – Степан Эрастов, меценат украинского культурного движения на Кубани, один из основателей Украинской Центральной Рады
1937 - Илья Ильф советский писатель и журналист
1972 - Борис Курчатов советский ученый-радиохимик, брат Игоря Курчатова
1994 - Николай Крючков советский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Целью мероприятия является сбор средств для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости для детей и семей, которые прибыли в...
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