14 апреля в истории 14 апреля именины празднуют: Мария, Ефим, Иван, Макар, Сергей.

Знаменательные события

1687 - английский король Яков II дал равные права католикам и протестантам

1768 - Максим Железняк и Иван Гонта подняли восстание гайдамаков против поляков (начало Колиивщины)

1801 - Александр I упразднил Тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах

1848 - в России введен секретный цензурный комитет для наблюдения за прессой

1852 - при Университете святого Владимира основан Киевский центральный архив древних актов (ныне - Исторический архив Украины в Киеве)

1863 - в Петербурге состоялась премьера оперы Семена Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем"

1871 - в Германии основан парламент - рейхстаг

1895 - на совещании социал-демократов в Петербурге Ленин познакомился с Крупской

1908 - вышел первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон»

1912 - авария «Титаника»

1927 - первый автомобиль «Вольво» сошел с конвейера в шведском городе Гетеборге. День рождения компании «Вольво» (VOLVO)

1929 - в Монте-Карло проведен первый Гран-при Монако

1930 - на экраны вышел фильм режиссера Александра Довженко «Земля»

1930 - после отказа в получении зарубежной визы в Москве застрелился российский поэт Владимир Маяковский (есть версия, что он был убит)

1940 - на западноукраинских землях началась кампания по изъятию метрических книг

1943 - в системе Наркомата обороны СССР создано Главное управление контрразведки «Смерть шпионам» («СМЕРШ»)

1943 - в немецком концлагере застрелен сын Сталина Яков Джугашвили

1944 - советские войска завершили Одесскую операцию

1961 - в Советском Союзе учреждено звание «Летчик-космонавт СССР»

1961 - в Москве состоялась торжественная встреча первого космонавта Юрия Гагарина

1978 - в Тбилиси прошла массовая демонстрация с требованием признания грузинского языка официальным

1991 - из Музея Ван Гога в Амстердаме было похищено 20 картин на 500 млн. долл.

2003 - расшифрован человеческий геном

14 апреля родились

216 - Мани, вавилонский проповедник, объявивший себя пророком, основатель персидской дуалистической религии - манихейства

1527 - Абрахам Ортелиус , фламандский картограф, издатель первого современного атласа

1629 - Христиан Гюйгенс, нидерландский физик, механик, математик и астроном, изобретатель маятникового часов со спусковым механизмом, автор волновой теории света, работ по оптике и теории вероятностей, открыватель кольца Сатурна и его спутника

1744 - Денис Фонвизин русский писатель, автор комедий

1857 - Виктор Горслей, английский нейрохирург, первым в мире удаливший спинную опухоль

1862 - Пётр Аркадьевич Столыпин, российский государственный деятель, министр внутренних дел, премьер-министр России

1870 - Виктор Борисов-Мусатов русский живописец

1892 - Клер Виндзор американская актриса немого кино

1910 - Макар Вронский, талантливый украинский скульптор

1923 - Лидия Вертинская советская и российская актриса, художник

1945 - Ричи Блэкмор, британский гитарист-виртуоз, участник групп Deep Purple, Rainbow

1961 - Роберт Карлайл, англо-американский актёр

1977 - Сара Мишель Геллар, американская актриса

Умерли 14 апреля

1759 - Георг Фридрих Гендель немецкий композитор и органист

1888 - Николай Миклухо-Маклай русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник

1910 - Михаил Врубель русский художник

1922 — Одарка Романова, украинская писательница

1924 - Луис Генри Салливен американский архитектор и теоретик архитектуры, один из пионеров рационализма

1928 - Мария Тенишева русский общественный деятель, художник, коллекционер, педагог, меценат

1930 - Владимир Маяковский советский поэт

1938 - Гиллис Графстрем шведский фигурист, трехкратный олимпийский чемпион

1943 - Яков Джугашвили советский военнослужащий, старший сын И.В. Сталина

1969 - Георгий Дементьев советский эколог, зоолог, орнитолог, доктор биологических наук, профессор

1980 - Джанни Родари итальянский детский писатель, автор «Приключений Чиполлино»

1986 - Симона де Бовуар французская писательница, идеолог феминистического движения

2009 - Дмитрий Крюков российский программист, создатель первой русской поисковой системы «Rambler» 2009 - Морис Дрюон французский писатель и государственный деятель.