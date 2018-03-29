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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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14 апреля в истории

14 апреля именины празднуют: Мария, Ефим, Иван, Макар, Сергей.

Знаменательные события

1687 - английский король Яков II дал равные права католикам и протестантам
1768 - Максим Железняк и Иван Гонта подняли восстание гайдамаков против поляков (начало Колиивщины)
1801 - Александр I упразднил Тайную экспедицию Сената и отменил пытки при допросах
1848 - в России введен секретный цензурный комитет для наблюдения за прессой
1852 - при Университете святого Владимира основан Киевский центральный архив древних актов (ныне - Исторический архив Украины в Киеве)
1863 - в Петербурге состоялась премьера оперы Семена Гулака-Артемовского "Запорожец за Дунаем"
1871 - в Германии основан парламент - рейхстаг
1895 - на совещании социал-демократов в Петербурге Ленин познакомился с Крупской
1908 - вышел первый номер юмористического еженедельника «Сатирикон»
1912 - авария «Титаника»
1927 - первый автомобиль «Вольво» сошел с конвейера в шведском городе Гетеборге.  День рождения компании «Вольво» (VOLVO)
1929 - в Монте-Карло проведен первый Гран-при Монако

1930 - на экраны вышел фильм режиссера Александра Довженко «Земля»
1930 - после отказа в получении зарубежной визы в Москве застрелился российский поэт Владимир Маяковский (есть версия, что он был убит)
1940 - на западноукраинских землях началась кампания по изъятию метрических книг
1943 - в системе Наркомата обороны СССР создано Главное управление контрразведки «Смерть шпионам» («СМЕРШ»)
1943 - в немецком концлагере застрелен сын Сталина Яков Джугашвили
1944 - советские войска завершили Одесскую операцию
1961 - в Советском Союзе учреждено звание «Летчик-космонавт СССР»
1961 - в Москве состоялась торжественная встреча первого космонавта Юрия Гагарина
1978 - в Тбилиси прошла массовая демонстрация с требованием признания грузинского языка официальным
1991 - из Музея Ван Гога в Амстердаме было похищено 20 картин на 500 млн. долл.
2003 - расшифрован человеческий геном
14 апреля родились

216 - Мани, вавилонский проповедник, объявивший себя пророком, основатель персидской дуалистической религии - манихейства
1527 - Абрахам Ортелиус , фламандский картограф, издатель первого современного атласа
1629 - Христиан Гюйгенс, нидерландский физик, механик, математик и астроном, изобретатель маятникового часов со спусковым механизмом, автор волновой теории света, работ по оптике и теории вероятностей, открыватель кольца Сатурна и его спутника
1744 - Денис Фонвизин русский писатель, автор комедий
1857 - Виктор Горслей, английский нейрохирург, первым в мире удаливший спинную опухоль
1862 - Пётр Аркадьевич Столыпин, российский государственный деятель, министр внутренних дел, премьер-министр России
1870 - Виктор Борисов-Мусатов русский живописец

 1892 - Клер Виндзор американская актриса немого кино

1910 - Макар Вронский, талантливый украинский скульптор

 1923 -  Лидия Вертинская советская и российская актриса, художник
1945 - Ричи Блэкмор, британский гитарист-виртуоз, участник групп Deep Purple, Rainbow
1961 - Роберт Карлайл, англо-американский актёр
1977 - Сара Мишель Геллар, американская актриса

Умерли 14 апреля

 1759 - Георг Фридрих Гендель немецкий композитор и органист

1888 - Николай Миклухо-Маклай русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник

1910 - Михаил Врубель русский художник

1922 — Одарка Романова, украинская писательница

1924 - Луис Генри Салливен американский архитектор и теоретик архитектуры, один из пионеров рационализма

 1928 - Мария Тенишева русский общественный деятель, художник, коллекционер, педагог, меценат

1930 - Владимир Маяковский советский поэт

1938 - Гиллис Графстрем шведский фигурист, трехкратный олимпийский чемпион

1943 - Яков Джугашвили советский военнослужащий, старший сын И.В. Сталина

 1969 - Георгий Дементьев советский эколог, зоолог, орнитолог, доктор биологических наук, профессор

1980 - Джанни Родари итальянский детский писатель, автор «Приключений Чиполлино»

1986 - Симона де Бовуар французская писательница, идеолог феминистического движения

 2009 - Дмитрий Крюков российский программист, создатель первой русской поисковой системы «Rambler» 2009 - Морис Дрюон французский писатель и государственный деятель. 

Общество Врубель Маяковский Яков Джугашвили
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